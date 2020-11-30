https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html

Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T01:44

2020-11-30T01:44

2020-11-30T09:17

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа.Как говорится в заявлении на сайте переходной команды, назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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вашингтон, западная европа, джо байден, сша, в мире