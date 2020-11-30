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Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:44
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа.Как говорится в заявлении на сайте переходной команды, назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.
https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html
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вашингтон, западная европа, джо байден, сша, в мире

Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

01:44 30.11.2020 (обновлено: 09:17 30.11.2020)
 
© AP Photo / Charles DharapakДженнифер Псаки
Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Джо Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает штаб демократа.
Как говорится в заявлении на сайте переходной команды, назначения на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, получат только женщины.
"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — приводятся на сайте слова Байдена.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
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Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.
Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.
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