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Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022 - РИА Новости, 11.05.2022
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https://ria.ru/20220511/sammit-1788006691.html
Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022
Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022 - РИА Новости, 11.05.2022
Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022
Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:38
2022-05-11T21:38
республика татарстан
россия
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая, сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев.В этом году KazanSummit проводится в рамках праздничных мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.По его словам, саммит 19 мая откроет ставшая традиционной выставка Russia Halal Expo-2022, которая в этом году, по сравнению с прошлым годом, удвоила свою площадь – до 10 тысяч квадратных метров. На выставке будет представлено более 140 экспонентов из десятка стран, в том числе из России, Турции, Ирана, Индонезии, Малайзии, Киргизии, Узбекистана и других.В рамках саммита состоятся машиностроительный кластерный форум, всемирный день халяль World Halal Day, основной целью которого является продвижение халяль-продукции. Также впервые "на полях" KazanSummit пройдут сессии стартап-кластера. Всего на протяжении двух дней на площадке саммита будут работать около 100 секций, одновременно от 10 до 15 секций. В том числе будет организовано много мастер-классов, просветительских мероприятий. Например, организованная духовным управлением мусульман Татарстана интеллектуально-развлекательная игра MuslimQuiz расскажет о досуге халяль. Ожидает участников саммита и традиционный показ благопристойной моды Fashion Day.Ожидается, что участие в форуме примут делегации из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции и других стран. Работа саммита запланирована как в офлайн-, так и в онлайн-формате.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787983336.html
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россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика
21:38 11.05.2022
 
Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022

Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022 в Татарстане

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мечеть Кул-Шариф в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая, сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев.
В этом году KazanSummit проводится в рамках праздничных мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
"Основной темой саммита этого года является экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, также в числе ключевых тем исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции... У нас зарегистрировано уже более 1,6 тысячи участников, которые представляют 55 стран и 42 региона России. Общее же количество участников, мы ожидаем, - 5 тысяч человек", - сказал Галиев журналистам.
По его словам, саммит 19 мая откроет ставшая традиционной выставка Russia Halal Expo-2022, которая в этом году, по сравнению с прошлым годом, удвоила свою площадь – до 10 тысяч квадратных метров. На выставке будет представлено более 140 экспонентов из десятка стран, в том числе из России, Турции, Ирана, Индонезии, Малайзии, Киргизии, Узбекистана и других.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 19:00Республика Татарстан
Заседание группы "Россия — исламский мир" пройдет в Казани 20 мая
В рамках саммита состоятся машиностроительный кластерный форум, всемирный день халяль World Halal Day, основной целью которого является продвижение халяль-продукции. Также впервые "на полях" KazanSummit пройдут сессии стартап-кластера. Всего на протяжении двух дней на площадке саммита будут работать около 100 секций, одновременно от 10 до 15 секций. В том числе будет организовано много мастер-классов, просветительских мероприятий. Например, организованная духовным управлением мусульман Татарстана интеллектуально-развлекательная игра MuslimQuiz расскажет о досуге халяль. Ожидает участников саммита и традиционный показ благопристойной моды Fashion Day.
Ожидается, что участие в форуме примут делегации из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции и других стран. Работа саммита запланирована как в офлайн-, так и в онлайн-формате.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Республика ТатарстанРоссияКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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