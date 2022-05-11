https://ria.ru/20220511/sammit-1788006691.html

Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022

Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022 - РИА Новости, 11.05.2022

Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022

Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:38

2022-05-11T21:38

2022-05-11T21:38

республика татарстан

россия

казань

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая, сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев.В этом году KazanSummit проводится в рамках праздничных мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.По его словам, саммит 19 мая откроет ставшая традиционной выставка Russia Halal Expo-2022, которая в этом году, по сравнению с прошлым годом, удвоила свою площадь – до 10 тысяч квадратных метров. На выставке будет представлено более 140 экспонентов из десятка стран, в том числе из России, Турции, Ирана, Индонезии, Малайзии, Киргизии, Узбекистана и других.В рамках саммита состоятся машиностроительный кластерный форум, всемирный день халяль World Halal Day, основной целью которого является продвижение халяль-продукции. Также впервые "на полях" KazanSummit пройдут сессии стартап-кластера. Всего на протяжении двух дней на площадке саммита будут работать около 100 секций, одновременно от 10 до 15 секций. В том числе будет организовано много мастер-классов, просветительских мероприятий. Например, организованная духовным управлением мусульман Татарстана интеллектуально-развлекательная игра MuslimQuiz расскажет о досуге халяль. Ожидает участников саммита и традиционный показ благопристойной моды Fashion Day.Ожидается, что участие в форуме примут делегации из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции и других стран. Работа саммита запланирована как в офлайн-, так и в онлайн-формате.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787983336.html

https://ria.ru/20220503/islam-1786580491.html

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казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика