Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022
Около пяти тысяч человек примут участие в KazanSummit — 2022 в Татарстане
Мечеть Кул-Шариф в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Около 5 тысяч человек станут участниками международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit-2022", который пройдет в Казани 19-21 мая, сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев.
В этом году KazanSummit проводится в рамках праздничных мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
"Основной темой саммита этого года является экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, также в числе ключевых тем исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции... У нас зарегистрировано уже более 1,6 тысячи участников, которые представляют 55 стран и 42 региона России. Общее же количество участников, мы ожидаем, - 5 тысяч человек", - сказал Галиев журналистам.
По его словам, саммит 19 мая откроет ставшая традиционной выставка Russia Halal Expo-2022, которая в этом году, по сравнению с прошлым годом, удвоила свою площадь – до 10 тысяч квадратных метров. На выставке будет представлено более 140 экспонентов из десятка стран, в том числе из России, Турции, Ирана, Индонезии, Малайзии, Киргизии, Узбекистана и других.
В рамках саммита состоятся машиностроительный кластерный форум, всемирный день халяль World Halal Day, основной целью которого является продвижение халяль-продукции. Также впервые "на полях" KazanSummit пройдут сессии стартап-кластера. Всего на протяжении двух дней на площадке саммита будут работать около 100 секций, одновременно от 10 до 15 секций. В том числе будет организовано много мастер-классов, просветительских мероприятий. Например, организованная духовным управлением мусульман Татарстана интеллектуально-развлекательная игра MuslimQuiz расскажет о досуге халяль. Ожидает участников саммита и традиционный показ благопристойной моды Fashion Day.
Ожидается, что участие в форуме примут делегации из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции и других стран. Работа саммита запланирована как в офлайн-, так и в онлайн-формате.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.