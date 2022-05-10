https://ria.ru/20220510/zapret-1787736273.html

Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию

Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию - РИА Новости, 10.05.2022

Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию

Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы не будет, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:48

2022-05-10T11:48

2022-05-10T12:02

россия

общество

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

сергей цеков

сергей бурлаков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы не будет, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. Эту идею поддержал депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков, по мнению которого подобная мера будет способствовать уменьшению популярности таких артистов."Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220510/artisty-1787732659.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, сергей цеков, сергей бурлаков, украина, единая россия