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Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию - РИА Новости, 10.05.2022
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Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию
Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию - РИА Новости, 10.05.2022
Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию
Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы не будет, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:48
2022-05-10T12:02
россия
общество
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
сергей цеков
сергей бурлаков
украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы не будет, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. Эту идею поддержал депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков, по мнению которого подобная мера будет способствовать уменьшению популярности таких артистов."Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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россия, общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, сергей цеков, сергей бурлаков, украина, единая россия
11:48 10.05.2022 (обновлено: 12:02 10.05.2022)
 
Клишас опроверг введение запрета упоминания в СМИ покинувших Россию

Сенатор Клишас: законов с запретом упоминания в СМИ покинувших Россию артистов не будет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы не будет, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. Эту идею поддержал депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков, по мнению которого подобная мера будет способствовать уменьшению популярности таких артистов.
"Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
11:12
Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов
 
РоссияОбществоГосдума РФСовет Федерации РФАндрей КлишасСергей ЦековСергей БурлаковУкраинаЕдиная Россия
 
 
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