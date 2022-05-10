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ВОЗ может закрыть офис по неинфекционным заболеваниям в Москве - РИА Новости, 10.05.2022
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ВОЗ может закрыть офис по неинфекционным заболеваниям в Москве
ВОЗ может закрыть офис по неинфекционным заболеваниям в Москве - РИА Новости, 10.05.2022
ВОЗ может закрыть офис по неинфекционным заболеваниям в Москве
Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:52
2022-05-10T15:03
в мире
воз
россия
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ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения на Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. Проект соответствующей резолюции инициировали более 35 стран-участниц организации.За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге "изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации".Одновременно документ содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между РФ и Украиной.Замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, выступивший по видеосвязи, заявил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран региона и может поставить под угрозу здоровье населения Европы."Мы решительно выступаем против принятия представленного проекта резолюции, она направлена на подрыв работы ВОЗ на евразийском пространстве. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ", - заявил Плутницкий.По его словам, приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам мира.
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в мире, воз, россия, ханс клюге
14:52 10.05.2022 (обновлено: 15:03 10.05.2022)
 
ВОЗ может закрыть офис по неинфекционным заболеваниям в Москве

ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 10 мая - РИА Новости. Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе специальной сессии во вторник принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.
Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения на Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. Проект соответствующей резолюции инициировали более 35 стран-участниц организации.
За проект резолюции проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.
Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге "изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации".
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Одновременно документ содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между РФ и Украиной.
Замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий, выступивший по видеосвязи, заявил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран региона и может поставить под угрозу здоровье населения Европы.
"Мы решительно выступаем против принятия представленного проекта резолюции, она направлена на подрыв работы ВОЗ на евразийском пространстве. Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ", - заявил Плутницкий.
По его словам, приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам мира.
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