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В Японии еще не приняли решение по саммиту с лидером Южной Кореи

В Японии еще не приняли решение по саммиту с лидером Южной Кореи - РИА Новости, 10.05.2022

В Японии еще не приняли решение по саммиту с лидером Южной Кореи

Правительство Японии намерено взаимодействовать с правительством нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля с целью восстановления нормальных отношений между... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:30

2022-05-10T08:30

2022-05-10T08:30

в мире

япония

южная корея

токио

есимаса хаяси

юн сок ель

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ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено взаимодействовать с правительством нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля с целью восстановления нормальных отношений между двумя странами, однако никакого решения относительно возможного саммита лидеров принято пока не было, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Необходимо развивать японо-южнокорейские отношения, взяв за основу выстроенные с 1965 года, когда были нормализованы дипломатические отношения между государствами, дружбу и взаимосотрудничество. Мы с нетерпением ожидаем руководство президента Юна", - отметил генсек правительства Японии.Вместе с этим Мацуно добавил, что "в настоящее время никаких решений относительно возможного саммита между лидерами двух стран нет".Церемония инаугурации нового президента Южной Кореи проходит во вторник, 10 мая. В числе гостей - делегации из Великобритании, Узбекистана, США, Китая и Сингапура. Японию на мероприятии представляет глава МИД Есимаса Хаяси.Отношения между Сеулом и Токио были осложнены после решений южнокорейского суда об выплате компенсаций японскими компаниями за использование корейцев на принудительных работах во время японского колониального господства 1910-1945 годов. В ответ на это решение Япония в 2019 году ввела экспортные ограничения в отношении Южной Кореи. В Токио считают, что все проблемы, связанные с колониальным прошлым, урегулированы по договору о нормализации отношений Японии и Южной Кореи 1965 года.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, токио, есимаса хаяси, юн сок ель