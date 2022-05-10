В Японии еще не приняли решение по саммиту с лидером Южной Кореи
Правительство Японии еще не приняло решение относительно саммита с лидером Южной Кореи
Здание японского парламента
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено взаимодействовать с правительством нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля с целью восстановления нормальных отношений между двумя странами, однако никакого решения относительно возможного саммита лидеров принято пока не было, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Необходимо развивать японо-южнокорейские отношения, взяв за основу выстроенные с 1965 года, когда были нормализованы дипломатические отношения между государствами, дружбу и взаимосотрудничество. Мы с нетерпением ожидаем руководство президента Юна", - отметил генсек правительства Японии.
Вместе с этим Мацуно добавил, что "в настоящее время никаких решений относительно возможного саммита между лидерами двух стран нет".
Церемония инаугурации нового президента Южной Кореи проходит во вторник, 10 мая. В числе гостей - делегации из Великобритании, Узбекистана, США, Китая и Сингапура. Японию на мероприятии представляет глава МИД Есимаса Хаяси.
Отношения между Сеулом и Токио были осложнены после решений южнокорейского суда об выплате компенсаций японскими компаниями за использование корейцев на принудительных работах во время японского колониального господства 1910-1945 годов. В ответ на это решение Япония в 2019 году ввела экспортные ограничения в отношении Южной Кореи. В Токио считают, что все проблемы, связанные с колониальным прошлым, урегулированы по договору о нормализации отношений Японии и Южной Кореи 1965 года.