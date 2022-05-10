Рейтинг@Mail.ru
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/mirotvortsy-1787748700.html
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции - РИА Новости, 10.05.2022
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции
Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:52
2022-05-10T13:52
в мире
азербайджан
баку
нагорный карабах
армения
карабахский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596243152_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39ae3069d41196937a724e3c57b2a722.jpg
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов."Миротворцы были временно дислоцированы в Карабахском регионе Азербайджана на основании трехстороннего заявления и продолжают там свою деятельность. Они выполняют возложенные на них функции", - сказал глава азербайджанского МИД во вторник журналистам.При этом Байрамов отметил, что время от времени возникают некоторые вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий."В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - подчеркнул министр.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html
азербайджан
баку
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596243152_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b930126bf5009ef3d4a003b4d9e18489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, нагорный карабах, армения, карабахский конфликт
13:52 10.05.2022
 
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции

МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Миротворцы были временно дислоцированы в Карабахском регионе Азербайджана на основании трехстороннего заявления и продолжают там свою деятельность. Они выполняют возложенные на них функции", - сказал глава азербайджанского МИД во вторник журналистам.
Российские миротворцы в Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая 2021, 03:07Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
При этом Байрамов отметил, что время от времени возникают некоторые вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий.
"В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - подчеркнул министр.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАзербайджанБакуНагорный КарабахАрменияКарабахский конфликт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала