МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции
МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Миротворцы были временно дислоцированы в Карабахском регионе Азербайджана на основании трехстороннего заявления и продолжают там свою деятельность. Они выполняют возложенные на них функции", - сказал глава азербайджанского МИД во вторник журналистам.
При этом Байрамов отметил, что время от времени возникают некоторые вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий.
"В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - подчеркнул министр.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.