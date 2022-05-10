https://ria.ru/20220510/mirotvortsy-1787748700.html

МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции

МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции - РИА Новости, 10.05.2022

МИД Азербайджана: российские миротворцы в Карабахе выполняют свои функции

Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:52

2022-05-10T13:52

2022-05-10T13:52

в мире

азербайджан

баку

нагорный карабах

армения

карабахский конфликт

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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе выполняют возложенные на них функции, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов."Миротворцы были временно дислоцированы в Карабахском регионе Азербайджана на основании трехстороннего заявления и продолжают там свою деятельность. Они выполняют возложенные на них функции", - сказал глава азербайджанского МИД во вторник журналистам.При этом Байрамов отметил, что время от времени возникают некоторые вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий."В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - подчеркнул министр.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html

азербайджан

баку

нагорный карабах

армения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азербайджан, баку, нагорный карабах, армения, карабахский конфликт