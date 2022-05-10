https://ria.ru/20220510/medali-1787298723.html

"Продам медали деда": кто торгует памятью о войне

"Продам медали деда": кто торгует памятью о войне - РИА Новости, 10.05.2022

"Продам медали деда": кто торгует памятью о войне

Медали за "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", выданные посмертно ордена Отечественной войны — несмотря на уголовное наказание, в России... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:05

общество

москва

германия

медали

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Антонина Матвеева. Медали за "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", выданные посмертно ордена Отечественной войны — несмотря на уголовное наказание, в России процветает торговля наградами. Часто их продают с орденскими книжками и сопроводительными документами, где описан подвиг. Как устроен этот теневой рынок, разбиралось РИА Новости."Достались от мамы"На одной из платформ бесплатных объявлений по запросу "медали" — сотни предложений. В основном продают юбилейные. Но есть и довольно редкие — например, "За взятие Парижа". За нее владелец хочет 62 тысячи рублей.Наталья В. реализует "набор" — орден и медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне". За комплект просит десять тысяч. Уверяет, что достались от умершего отца."Он был летчиком, дослужился до генерал-лейтенанта. После войны занимал высокие государственные посты. У него много наград. Самые ценные мы оставляем. А эти хотим продать — очень деньги нужны", — признается она корреспонденту РИА Новости, представившемуся покупателем.Жительница Санкт-Петербурга предлагает сразу четыре медали — в честь пятидесяти, шестидесяти, шестидесяти пяти и семидесяти лет Победы. За комплект просит всего тысячу рублей. Все — с заполненными удостоверениями."Это мамины, — уточняет она по телефону. — Вообще, у меня в семье много кто награжден: отец, мать, бабушка, дедушка. Нет места все это хранить, поэтому решили выставить на сайт".— А ваша мама не против?— Нет, это же не Герой Советского Союза, а простые юбилейные.Некоторые, как Вера из Москвы, в объявлении прямо пишут, от кого достался памятный знак: "Продаю дедушкину медаль и удостоверение "50 лет Победы в Великой Отечественной войне". Цена — тысяча рублей.Впрочем, самые ценные экземпляры сбывают на специализированных форумах, где отличить подделку от оригинала могут по фото. Иногда домены таких сайтов зарегистрированы за границей — например, в Германии.По словам эксперта в области фалеристики (наука, изучающая награды и памятные знаки. — Прим. ред.) Михаила Подгорного (фамилия изменена), чаще всего к скупщикам военные медали попадают от совсем уж дальних родственников ветеранов. "Дети награды еще берегут, а внуки часто даже не знают, за что она была вручена, вот и продают".Иногда ордена приносят строители, которые делают ремонт под ключ после смерти фронтовика.Другое дело — трудовые награды. Их часто приносят сами владельцы. "Говорят, лучше бы нам пенсию прибавили или премию дали, а не эту "железку", — объясняет Михаил.Иногда медали попадают к скупщикам от черных копателей или мошенников.“У моих подельников был такой бизнес, — вспоминает один из них. — Закупали продукты с выпивкой и ездили по глухим российским селам. На месте спрашивали, есть ли в деревне ветераны или их родственники. Затем шли к ним, представлялись волонтерами или социальными работниками. Убеждали, что интересуются историей Великой Отечественной войны. В благодарность за еду и помощь люди сами охотно отдавали или продавали за бесценок свои реликвии"."Несколько миллионов за орден"Стоимость самых распространенных наград варьируется от четырехсот до пяти тысяч рублей. Влияет сохранность, наличие сопроводительных документов. А вот от "года выпуска" цена не зависит."Бывает, медаль отчеканена недавно, но ограниченной партией, поэтому редкая и дорогая. А иногда люди приносят послевоенные награды и удивляются, почему они стоят пятьсот рублей. Но если это массовая медаль, ценности для коллекционеров она не представляет", — говорит Михаил.У фалеристов есть свои "бриллианты". Например, орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени может стоить несколько миллионов. На черный рынок почти не попадает — его вручают спортсменам, политикам, деятелям культуры. "Эти люди в деньгах не нуждаются, продавать награды им просто незачем", — уточняет оценщик.Особняком стоят знаки отличия, которые не пошли в серийное производство. Это тоже топ-лоты. Как объясняет Подгорный, практически у каждой медали есть несколько вариантов, опытных образцов, не утвержденных комиссией. "На рынок такие практически не просачиваются, хранятся на Монетном дворе. Но если все же попадают, стоить могут от 200-300 тысяч", — отмечает эксперт.Коллекционеры и "ряженые"Покупают медали в основном коллекционеры. Есть те, кто собирает только награды за подвиги, причем определенных родов войск — танкистов, летчиков. Среди лотов, которые попадали к Михаилу, был, например, орден Отечественной войны второй степени, ранее врученный пленному младшему лейтенанту. В наградном листе указано: "За неподчинение лагерной администрации и за отказ от работы неоднократно подвергался заключению в карцер".Некоторые из выставленных на торги орденов выданы посмертно — это указано в объявлениях. По словам Подгорного, коллекционеры — люди специфические. За редкий экземпляр могут отдать последние деньги: "У него китайская сумка за 300 рублей, ни одна молния не работает, все на булавках держится, а в коллекции — вещи по сто тысяч".Есть среди фалеристов и очень успешные люди. Например, одному собирателю из Казахстана, владельцу крупного завода, ордена возили со всех союзных республик.Попадаются среди покупателей и "ряженые". К военным праздникам эти люди нацепляют "иконостасы" из юбилейных значков, медалей за Русско-японскую войну и поднятие целины. "На кителях у них награды за битвы, проходившие одновременно в разных местах. И никого это не смущает", — удивляется оценщик. Впрочем, к нему такие покупатели не обращались.Незаконное хоббиВ России за продажу и сбыт государственных наград вменяют 324-ю статью УК. За это грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест. И все же многих любителей истории наказание не пугает. Чтобы избежать претензий, в объявлениях они просто указывают, что торгуют копиями.Некоторые люди, решившие продать памятный знак впервые, даже не догадываются, что это противозаконно. Так, одна женщина, выставившая на "Авито" несколько медалей, наивно объяснила корреспонденту: "Раз сайт пропускает такие объявления, значит, ничего нелегального в этом нет. Когда я выкладывала лекарства, мои предложения сразу блокировали".Силовики давно выработали схему отлова нарушителей. Как рассказал юрист Данил Косьяненко, обычно сотрудники полиции делают заказы под видом покупателей, а затем задерживают продавцов во время передачи товара. Другой способ — ловить за руку на почте при отправке орденов клиентам.Впрочем, несколько юбилейных медалей — 50-60-65 лет Победы, "В память 850-летия Москвы" и другие — указом Дмитрия Медведева лишили статуса госнаград. Их продавать не противозаконно.Запрет на реализацию памятных знаков ввели еще в советское время по двум причинам. Во-первых, чтобы люди не надевали чужие награды и не ходили выбивать льготы. По словам оценщика, в шестидесятые и семидесятые таких инцидентов было много. Один липовый "герой" умудрился получить квартиры не только для себя, но и для родственников.На введение уголовной ответственности также повлияло резонансное убийство вице-адмирала Холостякова и его жены Натальи. В июле 1983-го с супругами расправились профессиональные похитители наград. Забрали китель."Украл сам участковый"Иногда ордена действительно становятся приманкой для воров. Один из таких случаев произошел буквально на днях в Рязани. Семидесятичетырехлетний пенсионер из жалости пустил пожить бездомного. Воспользовавшись ситуацией, тот выкрал несколько военных наград, доставшихся хозяину в наследство от родственников. В итоге вора задержали, ордена вернули.Похожий инцидент был в Санкт-Петербурге в 2020-м, но в роли преступника выступил участковый. Он украл награды покойного героя войны во время осмотра квартиры, после чего вместе с тремя подельниками попытался сбыть их на черном рынке. Под суд пошел сразу по трем статьям: за кражу, мошенничество и незаконное приобретение госнаград.Впрочем, сами скупщики с краденым стараются не связываться. "Когда что-то пропадает у ветеранов или их семей, на нас выходят оперативники и просят маякнуть, если похожие ордена принесут", — уверяет Михаил.В отличие от ворованных орденов, поддельные приносят часто. Причем, как утверждает оценщик, родственники награжденных порой сами не знают, что это фальшивка. Многие ветераны теряли медали, потом пытались их восстановить самостоятельно — плавили из олова или свинца, красили "бронзянкой", чтобы изделие было похоже на настоящее.Предложения от аферистовЧасто объявления о продаже орденов выкладывают мошенники. Сергей Рязев (имя изменено) больше десяти лет обманывает начинающих коллекционеров — ищет фото чужих медалей и выдает за свои."Цену указываю до пяти тысяч рублей. Для реалистичности пишу, что несколько лотов уже проданы, чтобы клиенты поторопились с покупкой, — рассказывает он. — Половину стоимости прошу в качестве предоплаты, а после перевода денег блокирую пользователя".По словам продавца, сейчас он нигде не работает, живет за счет мошеннической деятельности. "Не могу сказать, что это дело моей мечты, зато непыльное", — объясняет Сергей.Несмотря на обилие предложений, от покупки боевых наград специалисты советуют воздержаться: стоит помнить, что некоторые из них получены ценою чьей-то жизни.

https://ria.ru/20220313/kopateli-1777713997.html

https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html

https://ria.ru/20180509/1520168000.html

https://ria.ru/20200509/1571144175.html

https://ria.ru/20210527/orden-1734365266.html

москва

германия

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Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

общество, москва, германия, медали, великая отечественная война (1941-1945)