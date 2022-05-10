https://ria.ru/20220510/lnr-1787727906.html

Вопрос вхождения ЛНР в Россию надо оставить первым лицам, заявил Мирошник

Вопрос вхождения ЛНР в Россию надо оставить первым лицам, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.05.2022

Вопрос вхождения ЛНР в Россию надо оставить первым лицам, заявил Мирошник

Вопрос возможного вхождения Луганской народной республики в состав Российской Федерации необходимо оставить руководству, прежде всего, нужно завершить боевые... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:14

2022-05-10T10:14

2022-05-10T11:39

в мире

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

владимир путин

сергей лавров

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Вопрос возможного вхождения Луганской народной республики в состав Российской Федерации необходимо оставить руководству, прежде всего, нужно завершить боевые действия в республике, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в России Родион Мирошник.Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Мирошника послом ЛНР в России."Давайте оставим эту тему именно руководству Российской Федерации и руководству Луганской народной республики. Наша задача сейчас - максимально отработать в том формате, который сейчас есть", - сказал Мирошник, комментируя вероятность вхождения республики в состав РФ.Он сообщил, что на данный момент в первую очередь необходимо завершить военные действия и освободить территорию республики от украинских силовиков."Убрать все те угрозы, которые нависают сейчас со стороны Украины над независимостью, над свободой нашего государства. После этого мы сможем вернуть возможность принять решение (по поводу вхождения в состав РФ – ред.) как руководству республики, так и народу, проживающему на её территории", - сказал посол ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220510/konsulstvo-1787723762.html

https://ria.ru/20220510/territorii-1787717282.html

россия

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Родион Мирошник рассказал о том, ждать ли ЛНР в составе России Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в интервью РИА Новости рассказал, ждать ли республику в составе России. 2022-05-10T10:14 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, владимир путин, сергей лавров, родион мирошник