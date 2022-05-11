https://ria.ru/20220511/miroshnik-1787820182.html

Родион Мирошник: Запад указывает Украине, куда стрелять и в кого

Родион Мирошник: Запад указывает Украине, куда стрелять и в кого - РИА Новости, 11.05.2022

Родион Мирошник: Запад указывает Украине, куда стрелять и в кого

Новоназначенный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в интервью РИА Новости, когда откроется посольство в Москве, кто будет там работать, сколько консульств РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:00

2022-05-11T10:00

2022-05-11T10:41

специальная военная операция на украине

родион мирошник

луганская народная республика

украина

россия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787845335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33c8de19ce96ba99872aa225d5ce4221.jpg

Новоназначенный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в интервью РИА Новости, когда откроется посольство в Москве, кто будет там работать, сколько консульств откроется на территории РФ, а также есть ли контакты с Киевом, и почему киевский режим несамостоятельный.- Когда приступаете к работе? Какие функции будут возложены на посла ЛНР в РФ? Какие задачи считаете основными?- Мы уже приступили, точнее, я приступил к исполнению обязанностей посла Луганской народной республики после того, как были вручены копии верительных грамот в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Сейчас наша главная задача - создать официальное мощное представительство, организовать работу посольства, собрать необходимую команду и запустить нашу работу. Главная цель, которая перед нами стоит и перед руководителями республики, это представительство и защита интересов Луганской народной республики, её граждан на территории Российской Федерации, максимальная помощь, развитие и создание абсолютно партнёрских, прозрачных, братских отношений между ЛНР и Российской Федерацией. Это главный приоритет, которым нужно будет руководствоваться во всей работе посольства. Это та миссия, ради которой наше представительство создаётся сейчас, и перед ним именно в этих рамках будет стоять ключевые вопросы, которые будут связаны в развитии партнёрских и братских отношений в целом ряде сфер. Это касается политики, это касается экономики, это касается социальных и гуманитарных проектов, культурных, образовательных. То есть спектр на самом деле огромен. Поэтому нам необходимо это "поле" только начать обрабатывать и достигать конкретных результатов, step by step двигаться к максимально понятным, прозрачным и эффективным взаимоотношениям между нашими государствами в рамках одного договора, который был подписан в феврале сразу после признания Луганской народной республики Российской Федерацией. Поэтому это политическая часть, в которой мы движемся в большом русском мире. Мы понимаем своё место, мы понимаем свою роль во всех политических процессах, особенно в том состоянии, в котором сейчас находится без преувеличения весь мир, в этом формате противостояний сейчас наш голос должен быть слышен, наша позиция, позиция наших людей должна быть непременно слышна и понятна. Поэтому переоценить открытие посольства Луганской народной республики, наверное, сложно. Это наш главный партнёр, это наш стратегический партнёр, с которым будем строить все разноплановые отношения в рамках, наверное, десятков международных соглашений, которые либо уже заключены, либо нам придётся заключить в ближайшее время. Поэтому работы на самом деле просто неимоверно огромное количество, и открытие посольства позволит как можно быстрее пройти этот сложный путь, выстраивая максимально прозрачные и понятные, открытые отношения с Россией.- Когда состоится церемония открытия посольства ЛНР в Москве? Где будет расположена дипмиссия?- Дипломатическая миссия будет расположена в очень хорошем месте. В Москве нам подобрали прекрасные условия. Называть адрес я пока не буду. Мы ждём, что в течение какого-то количества недель. Нам потребуется время для подготовки офиса для подготовки самого землячества, для того чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места, и после этого мы пригласим на дипломатическую церемонию, которая является международным стандартом, пригласим представителя руководства России, наших партнёров - коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов. Для того, чтобы в почётной атмосфере, праздничной атмосфере открыть наше посольство и поднять флаг Луганской народной республики в центре российской столицы. Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу, и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве.- Штат уже набран?- Сейчас есть костяк людей, которые прошли уже обучение в дипломатической академии России, за что огромная благодарность, конечно, МИД Российской Федерации. Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам и так далее. То есть штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство будет, естественно, приехавшие из Луганска и Луганской народной республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России.- Будет ли открыто торгпредство? Планируете ли встречи с российским бизнесом для обсуждения вопросов восстановления республики?- В любом случае вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов. Наше государство находится в состоянии войны, экономика которого очень сильно пострадала от многих факторов - и от экономической блокады, и от ведения войны, от разрушений, от восьми лет деградации экономики, для которой постарались подготовить все условия и Украина, и ее западные партнеры. Мы находились все это время под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить. Нас попытались просто стереть с экономической карты земли, чтобы нас нигде не замечали и заблокировать любую нашу экономическую активность. Поэтому сейчас это для нас будет одно из важнейших направлений, в первую очередь, это, конечно же, с главным партнёром, с Российской Федерацией. То есть наша задача - максимально привлечь сейчас гуманитарную помощь, привлечь технологии для восстановления, работа с потенциальными инвесторами, поиск необходимых партнёров, которые позволили бы нам оживить нашу экономику, позволили бы вернуть тепло и уют в наши дома, чтобы Луганская народная республика, которая по территории больше Израиля или примерно равна Бельгии, стала процветающим серьёзным государством, прекрасным партнёром для своих ближайших друзей. Поэтому экономическое направление нам жизненно необходимо, потому что как только закончатся военные действия, когда закончится война, и наши парни вернуться домой, они должны иметь все возможности, они должны иметь хорошие предложения о работе, они должны иметь прекрасные условия для создания бизнеса или создания совместного бизнеса, используя все те возможности, которые сегодня есть у наших международных партнёров. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом сконцентрируем очень серьёзное внимание. Я должен сказать, что уже сейчас есть очень серьёзный интерес. Бизнесмены со стратегическим мышлением внимательно рассматривают нашу территорию, они видят тот потенциал, который у нас есть, который касается и запаса наших недр, и прекрасные чернозёмы, и промышленную инфраструктуру, естественно, высококвалифицированный персонал, который может работать на разного рода предприятиях. То есть они это всё понимают и прекрасно оценивают, поэтому уже сейчас нам поступает достаточное количество предложений, в частности по организации бизнес-миссии, приезда на территорию и проведения переговоров с руководством республики, с представителями бизнес-сообщества на территории ЛНР. Поэтому сейчас мы над этим работаем, мы понимаем, что война, возможно, не самый актуальный сейчас вопрос, но мы понимаем, что завтра непременно наступит, и завтра будут необходимы инвестиции и технологии, и иностранные партнёры с различными технологиями и возможностью прийти на помощь, которые видят в нас серьёзных динамичных партнеров.- Одна из самых горячих тем сейчас, которая обсуждается, в том числе и в сфере бизнеса, будете ли вы обсуждать с РФ вопрос о возможности вхождения ЛНР в состав России?- Давайте оставим эту тему именно руководству Российской Федерации и руководству Луганской народной республики. Наша задача сейчас - максимально отработать в том формате, который сейчас есть. Мы признанное Российской Федерации государство, у нас подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи, партнёрстве, и мы должны наполнить содержанием и подписать ещё десятки различных международных договоров, которые бы упростили и выстроили прозрачные взаимоотношения между нашими государствами сейчас. И перво-наперво нам необходимо, конечно же, завершить войну, освободить нашу территорию, убрать все те угрозы, которые нависают сейчас со стороны Украины над независимостью, над свободой нашего государства. После этого мы сможем вернуть возможность принять решение как руководству республики, так и народу, проживающему на её территории. Поэтому это должны быть решение, которое принимается в спокойной мирной атмосфере, а войну сейчас необходимо закончить и восстановить нашу нормальную жизнь.- Что касается международных отношений. Какие страны, помимо ДНР, Абхазии и Южной Осетии выразили желание установить дипломатические отношения с ЛНР?- На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами, официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Ещё ряд переговоров ведётся с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждении параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость. Эта работа ведётся, желание со стороны других государств признать ЛНР есть. Для этого нужно вести нормальную, скрупулёзную дипломатическую работу, и я уверен, что у нас будет возможность немного позже сказать о результатах такой работы.- Сейчас основной темой является все-таки спецоперация, расскажите, как она проходит на территории республики? Будут ли пленные иностранные наемники передаваться своим странам? Связывались ли вы с этими странами или они с вами? Просил ли Лондон о доступе к задержанным наемникам?- В той части, которая касается обмена пленными, эту работу на себя сейчас берет Российская Федерация. Омбудсмен РФ ведет переговоры с украинской стороной, возможно, есть контакты с другими государствами, о чём я не готов говорить. Мы не участвовали непосредственно в этом процессе. Вы упомянули о судьбе наемников, у нас достаточно однозначная позиция по этому поводу. Наёмники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся, мы считаем иностранных наёмников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона, которую позволяют законы Луганской народной республикой, а это очень серьёзное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, нарушение законов войны.- Родион Валерьевич, вы достаточно долго были представителем ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах. Пытаются ли бывшие представители Киева на минских переговорах выходить на связь с ЛНР по каким-либо вопросам, в том числе связанным с пленными?- Я сказал, какой канал сегодня работает, это канал, связанный с омбудсменом Российской Федерации. Возможно, какие-то попытки установления контакта и есть, но не со стороны официальных властей Украины. Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий. Поэтому это демонстрирует тоже самое, что было в ходе минских переговоров, но Украина скрывала, то есть она скрытыми действиями пыталась блокировать и не позволить привести к каким-то устойчивым договоренностям. Сейчас она в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более в возможных взаимоотношениях с нами (ЛНР и ДНР – ред.), которых по факту на сегодняшний день не существует.- Договороспособна ли Украина, на ваш взгляд, и сохраняет ли Зеленский влияние на всех своих подчиненных, включая силовиков?- Нужно понимать сейчас структуру власти, которая есть на Украине. Она определяется сейчас как украинский режим, киевский режим, внешне управляемый режим. Режим с ограниченной функциональностью, остью с ограниченной договороспособностью. То есть мы абсолютно уверены, что нынешняя власть Украины очень сильно ограничена, она по сути дела представляет из себя действительно иностранных наёмников, которые управляются из-за рубежа. Украина сегодня финансируется из-за рубежа, учитывая договоренности, что международный валютный фонд открыл специальный счёт, по которому просто будут зачисляться деньги, на которые можно содержать Украину. Запад даёт Украине, из чего стрелять, Запад дает Украине, чем стрелять, и Запад указывает Украине, куда стрелять. Поэтому о какой самостоятельности, каком суверенитете Украины сейчас может идти речь? На мой взгляд, сейчас украинская власть играет - Зеленский играет роль президента, но не является им по сути. Он отыгрывает только внешний интерфейс, который от него требуют технологи, которые связаны с военной пропагандой, военным продюссированием. Ничего другого по сути дела он не ведёт. Я очень сильно сомневаюсь в его личном влиянии на принятие военных решений. Там принимают решения совершенно иные люди - генералы и явно не украинские. Поэтому говорить о полном функционале, договороспособности или способности принять окончательное решение украинской властью, я бы высказал по этому поводу очень большое сомнение. Зеленский не способен принять окончательное решение, особенно в вопросах войны и мира. Когда он достаточно долго рассказывал о необходимости провести переговоры о мире, но после заявления Лондона Зеленский резко поменял свою политику, свою позицию, то это говорит о том, что у него собственной позиции в общем-то и нет. Он находится в коридоре возможностей, которые для него определяют его западные партнеры.- Несмотря на то, что официально украинские власти говорят о победах на различных фронтах, всё равно украинские силовики достаточно активно складывают оружие и сдаются в плен. Сколько на сегодняшний день военнослужащих Киева находится в плену на территории республики?- Давайте этот вопрос мы оставим все-таки военным, оставим эти подсчеты и точное предоставление данных. Я точно знаю, что речь идет о сотнях сдавшихся в плен украинских военных, представителях вооруженных формирований, которые находятся сегодня в человеческих условиях, которые диктуются и международным гуманитарным правом. То есть сейчас эти люди сдаются и сохраняют свою жизнь. У нас сейчас на территории ЛНР продолжаются военные действия, есть целый ряд очагов, в "котлы" попали вооружённые формирования Украины. Перед ними стоит вопрос, попытаться с огромными потерями прорваться из этих "котлов" или сложить оружие и сохранить свою жизнь. Всё больше и больше украинцев принимают правильное решение, пытаясь сохранить свою жизнь и потом в итоге вернуться к своим семьям целыми и невредимыми. Сейчас украинская пропаганда на самом деле негодует против того, что люди, которые попадают в плен к Народной милиции ЛНР, звонят домой и рассказывают правду. Правду о том, что происходит на линии фронта, что происходит "в котлах" и что происходит в тех городах, которые ещё контролируются Украиной, и что происходит с ними, когда они попадают в плен к нашим Вооруженным силам или российским, или к Вооруженным силам Народной милиции Донецкой народной республики. То есть это разрушает мифологию, которую очень искусно плетут на Украине западные технологи, украинские технологи, добившиеся достаточно высоких результатов по фактическому зомбированию своих людей. Но факт остается фактом - есть виртуальная война, которую рисуют в головах иностранцы и украинская власть, которая работает на этих иностранцев, и есть тот факт на земле, где есть сотни и тысячи погибших, огромное количество погибших, которые не интересуют Украину. Она бросает своих двухсотых (погибших – ред.) легко, зачисляя их в разряд без вести пропавших, и дальше они совершенно не заботятся. То есть даже "команды 200" практически не работают над тем, чтобы забирать своих погибших солдат. Украину это не интересует, они для них просто расходный товар, который они использовали для того, чтобы вести военные действия или выполнять тот заказ, условия этой сделки, под которой они подписались. Поэтому говорить о том, что украинский режим полноправен и полностью контролирует ситуацию, я в этом очень сильно сомневаюсь.- Сейчас большая часть бывшей Луганской области под контролем ЛНР. Могут ли расшириться границы самой Луганской народной республики, например, за счет Харьковской области?- В первую очередь, конечно, нужно освободить территории, которые относятся к Луганской народной республике, которые закреплены у нас в конституции. Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики. К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима, достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно. Сейчас территория Украины находится под внешним влиянием, и на ней распоряжаются практически марионетки, которые контролируются Западом. Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны эти ниточки, которые дёргают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должно быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов.- Когда, по вашим оценкам, беженцы из ЛНР, которые приехали в Россию, смогут вернуться в свои дома?- Сейчас это такой смешанный процесс, потому что люди, которые выезжали с территории Луганской народной республики в феврале, когда была очень жёсткая угроза со стороны Украины нанесения ударов по нашим крупным городам, по нашим населённым пунктам, тогда люди выехали на территории, и сейчас они возвращаются туда, где безопасно. Сейчас у нас огромное количество территорий, которые по факту являются безопасными, где можно жить, где можно восстанавливать нормальную жизнедеятельность и строить свою нормальную жизнь. Но в то же время у нас есть внутренняя миграция, то есть на территориях, где ведутся военные действия - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Первомайск. Там люди подвергаются очень серьезной опасности, и жизни их подвергаются опасности. Поэтому очень часто они выезжают на территорию республики, в близлежащие города, едут в Луганск, едут за пределы Луганской народной республики, к родственникам на территорию Российской Федерации, пользуются теми возможностями, которые предоставляет Россия и субъекты Российской Федерации, за что мы очень благодарны России. И сейчас мы создаем свое консульство в России, одной из задач которого будет определить то количество людей, которое находится в статусе беженцев на территории России, которые нашли здесь убежище, и определение, с какими сложностями сталкиваются люди. Поэтому консульский учёт - это то, чем нам предстоит заниматься в ближайшее время, как только начнёт функционировать консульское подразделение в посольстве Луганской народной республики в Москве.- Вы не так давно сами были в освобожденном Рубежном, а также в Первомайске (города на территории ЛНР – ред.), и вы видели, что достаточно много жилья разрушено. Как вы считаете, сколько ЛНР нужно денег на восстановление, будет ли просить у России помощь, может быть, какие-то кредиты?- Не будем лукавить, возможностей на быстрое восстановление наших городов, восстановление экономики практически нет. У нас недостаточно своих возможностей для того, чтобы самим быстро восстановить наши города, восстановить жильё, восстановить предприятия, восстановить экономику, вдохнуть новую жизнь в работу предприятий. Это всё, конечно же, можно сделать при помощи Российской Федерации, на помощь которой мы рассчитываем. Мы сейчас уже ведём переговоры о проектах по восстановлению наших городов. Я уверен, что в будущем будет целый ряд программ, по которым мы сможем привлекать различные финансовые механизмы и строительные технологии и находить партнёров для того, чтобы как можно быстрее в кратчайшие сроки восстановить наши города, которые пережили военные действия, которые пострадали от войны, от разрухи. И после этого нам необходимо их будет восстановить, естественно, при помощи России, то есть только совместными усилиями. А сейчас прорабатывается очень много проектов. Вы видите то количество высоких гостей, которые приезжают к нам, и они приезжают не с пустыми руками. Они приезжают и ведут переговоры о том, какой будет Луганская народная республика после войны, какие программы, какие механизмы могут быть задействованы для скорейшего восстановления наших городов, для восстановления нашей экономики. Поэтому этот процесс безусловно идёт. Сказать окончательную цифру, сколько денег понадобится для восстановления, наверное, до конца освобождения или до освобождения территорий в Луганской народной республики сказать практически невозможно. Она будет колебаться. Мы не знаем, в каком состоянии мы получим Северодонецк, мы ещё не знаем, насколько сильно подвергнется разрушению Лисичанск. Какое состояние у Попасной, понятно, практически нулевое, почти разрушена. Поэтому сколько нужно денег, это тоже будет та задача, которая будет стоять перед экономистами. Максимально быстро рассчитать и предложить проекты восстановления этих городов для того, чтобы на их месте уже не оставалась ни разруха, ни разрушенные дома, а были возможности для нормальной человеческой жизни людей, которые пережили такую страшную войну.- Вы упомянули об эвакуированных жителях Луганской народной республики, что они могут тоже нуждаться в помощи консульства. Скажите, планируется ли открытие консульства ЛНР в Ростове-на-Дону, и когда? Где еще в России хотите открыть консульства?- Давайте мы начнем работать, потому что реально у нас только несколько суток как принято решение. Я наделен полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, в чем им необходима помощь. Естественно, в ближайшее время мы начнём заниматься консульским учётом и пониманием, где нужна помощь консула. По предварительным прогнозам понятно, что наибольшее количество людей находятся в таких областях как Ростовская, Воронежская, Белгородская, также достаточно много людей в Краснодаре, в Крыму. То есть как минимум два консульских округа, которые могут появиться. А консулы или почётные консулы, пока мы рассматриваем механизм почетных консулов, которые могут появиться там с определенным набором полномочий, которые позволят решать на месте те проблемы, с которыми сталкиваются наши беженцы, те люди, которые вынужденно сейчас находятся на территории России и является нашими гражданами. У кого есть проблемы с документами, у кого есть проблемы с возвращением, то есть утрачены документы, испорчены. Консульская помощь нужна человеку от рождения и до последних его дней, поэтому в данном случае нам ещё предстоит определить, сколько людей нуждается в нашей помощи, и непосредственно где нужно начать работу, а дальше время покажет.- Когда, по вашей оценке, может быть осуществлено полное освобождение территории ЛНР от украинских военных, когда люди смогут вернуться в свои дома?- Вы знаете, я думаю, мы хотим, чтобы как можно раньше. Но мы прагматично смотрим на ситуацию сейчас и прикладываем все усилия для того, чтобы наша территория была освобождена. Но при этом вопрос цены, вопрос о том, сколько людей положит свои жизни за освобождение нашей территории. Мы не хотели бы, чтобы наша земля была полита кровью, поэтому сейчас ту тактику, которую используют военные, она на самом деле позволяет максимально щадить и ценить жизни наших солдат, которые пришли для того, чтобы освободить нашу землю. Поэтому здесь вопрос не в том, насколько быстро, на неделю раньше или на неделю позже произойдет освобождение, мы уверены, что оно произойдёт. И второе, мы хотим, чтобы это произошло с максимально меньшими жертвами. Поэтому задействуются информационные ресурсы с объяснением нашим противникам, что им легче понять и спокойнее сдаться, сложить оружие и прекратить совершенно ненужное сопротивление, которое просто является бесполезным, и, конечно же, сохранить возможность какого-то сохранения наших городов. Но в конце концов во главе стоит всё равно человеческая жизнь, жизнь наших граждан, жизнь наших военных. И поэтому, я думаю, что это является нашим приоритетом. А желание получить освобожденную землю, конечно же, оно огромно, и каждый день мы считаем каждый день до момента Победы и освобождения. Так что в данном случае, я уже сказал, таких мотивов, которые нами движут, когда мы говорим о сроках, сроков конкретных нет. Конечно, хотим раньше, но вопрос, какой ценой, и в каком состоянии мы получим эту землю.- На минских переговорах активно обсуждался особый статус Донбасса, есть ли на данный момент предпосылки для возобновления переговоров с Киевом по предоставлению особого статуса или признанию независимости ЛНР? Если да, то когда данные переговоры могут возобновиться?- Никаких переговоров с Киевом о предоставлении особого статуса ЛНР, ДНР нет. Нет никаких ни оснований, ни необходимости. Украина утратила то время, когда обсуждались те условия, которые были закреплены в минских соглашениях, которые обсуждались в рамках нормандского формата и этих многолетних минских переговорах. Поэтому сейчас мы живём в той реальности, в которой находимся, то есть мы сегодня признанное Российской Федерацией государство. Я уверен, что нас признают ещё целый ряд государств, будем двигаться к усилению этого статуса, а дальше наши люди должны иметь возможность принять то решение, определить своё будущее самостоятельно, исходя из своих желаний, менталитета, истории и, в общем-то, тяги. Я не буду забегать вперёд сейчас, нужно победить в войне, необходимо освободить нашу территорию, и мы понимаем, что главная угроза сегодня исходит от украинского режима, и поэтому не уничтожив украинский режим, не ликвидировав внешне управляемую власть, которая сейчас есть на оставшейся части Украины, говорить о стабильном мире и спокойствии практически не приходится. То есть мы за этим наблюдали 8 лет, поэтому сейчас иллюзии по отношению к режиму, который есть на той стороне, у нас практически нет. Мы понимаем, что они сконцентрированы исключительно на нанесении ударов, на создании невыносимых условий жизни и на такой фобии, как анти-Россия, анти-Донбасс, античеловечность. Поэтому сейчас в том виде, в котором есть Украина, она оставаться не может, и поэтому мы обязаны закончить сначала войну и разобраться с украинским режимом, тогда можно говорить о стабильном дальнейшем существовании.- Какова на сегодняшний день гуманитарная ситуация на территории ЛНР? Оказывают ли другие страны, помимо России, гуманитарную помощь жителям республики?- Безусловно. Здесь необходимо точно понимать, что главную нагрузку помощи несет, конечно, Российская Федерация. У нас 135-й конвой (МЧС РФ с гуманитарным грузом – ред.) уже пришел за это время. Дальше идут крупные общественные организации, которые поставляют нам в достаточно большом объёме и продукты питания, и лекарственные средства, и там всё то необходимое, что нужно людям, которые попалит в эти сложные, реально нечеловеческие условия. Но есть ещё и просто люди, которые оказывают самостоятельную помощь. Я лично получаю десятки сообщений с просьбой сказать, куда можно привезти помощь, кому можно помочь, потому что желание на самом деле у россиян огромное помогать таким же людям как они, но попавшим в беду. Я передаю конкретные адреса конкретных людей, которые действительно сейчас нуждаются в помощи, военным, которые нуждаются в помощи, например, в покупке какой-то техники, какого-то оборудования. То есть очень много таких вещей, в которых наши люди просто нуждаются, в помощи и поддержке, и они ее получают. Кроме России мы получаем, конечно же, помощь и от Южной Осетии, которая нас признала, и Абхазии, и получаем со стороны Белоруссии, получаем со стороны ряда других стран и общественных международных организаций. Для нас это крайне важно и ценно, потому что наша беда не является только нашей, то есть есть люди, которые с нами, показывают, что они сопричастны, и что они готовы с нами делиться, что они готовы с нами разделить эту боль и беду. Знаете, ментально это очень важно для всех, кто живёт в Донбассе, кто попал в сложные жизненные обстоятельства

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

https://ria.ru/20220510/lnr-1787730583.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786878100.html

https://ria.ru/20220509/gumpomosch-1787675859.html

https://ria.ru/20220507/lenta-1787407646.html

https://ria.ru/20220506/genotsid-1787240499.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html

https://ria.ru/20220510/donbass-1787714798.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О признании ЛНР, марионетках на Украине и перспективах для мира: полное интервью Родиона Мирошника О признании ЛНР, марионетках на Украине и перспективах для мира: полное интервью посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника 2022-05-11T10:00 true PT33M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион мирошник, луганская народная республика, украина, россия, интервью