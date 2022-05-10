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Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию - РИА Новости, 10.05.2022
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Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию
Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию - РИА Новости, 10.05.2022
Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал содействовать развитию КНДР и помочь ее гражданам при условии денуклеаризации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:41
2022-05-10T06:41
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал содействовать развитию КНДР и помочь ее гражданам при условии денуклеаризации, передает корреспондент РИА Новости.В речи на церемонии своей инаугурации Юн Сок Ёль в очередной раз призвал КНДР "прекратить развитие ядерных вооружений и перейти к денуклеаризации", а также обещал стремиться к переговорам.Юн Сок Ёль также пообещал, что Южная Корея в сотрудничестве с международным сообществом поможет "улучшить уровень жизни северокорейских граждан" и экономику КНДР, если та прекратит разработку ядерного оружия и перейдет к реальной денуклеаризации."Денуклеаризация Северной Кореи не только принесет продолжительный мир на Корейский полуостров, но и внесет большой вклад в мир и процветание в Азии и во всем мире", -заявил Юн Сок Ёль.Церемония инаугурации началась во вторник с 11.00 (05.00 мск) на площади возле здания парламента страны. Участие принимают около 40 тысяч человек. Движение транспорта там будет перекрыто с 01.00 вторника до 13.00.В числе гостей делегации из Великобритании, Узбекистана, Японии, вице-президент США Дуглас Эмхофф, вице-президента Китая Ван Цишань и президент Сингапура Халима Якоб.В ознаменование начала срока Юн Сок Ёля в ночь на вторник в столице уже прошли различные культурные мероприятия, так, ровно в полночь в центре Сеула состоялась церемония звона в колокол Посингак, как символ старта работы администрации Юн Сок Ёля.
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
06:41 10.05.2022
 
Новый президент Южной Кореи призвал КНДР провести денуклеаризацию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал помочь развитию КНДР при условии денуклеаризации

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал содействовать развитию КНДР и помочь ее гражданам при условии денуклеаризации, передает корреспондент РИА Новости.
В речи на церемонии своей инаугурации Юн Сок Ёль в очередной раз призвал КНДР "прекратить развитие ядерных вооружений и перейти к денуклеаризации", а также обещал стремиться к переговорам.
"Я оставлю открытой дверь для диалога с Северной Кореей по поводу ее развития ядерного оружия, угрожающего миру во всем мире и в Азии, ради мирного решения", - заявил Юн Сок Ёль.
Юн Сок Ёль также пообещал, что Южная Корея в сотрудничестве с международным сообществом поможет "улучшить уровень жизни северокорейских граждан" и экономику КНДР, если та прекратит разработку ядерного оружия и перейдет к реальной денуклеаризации.
"Денуклеаризация Северной Кореи не только принесет продолжительный мир на Корейский полуостров, но и внесет большой вклад в мир и процветание в Азии и во всем мире", -заявил Юн Сок Ёль.
Церемония инаугурации началась во вторник с 11.00 (05.00 мск) на площади возле здания парламента страны. Участие принимают около 40 тысяч человек. Движение транспорта там будет перекрыто с 01.00 вторника до 13.00.
В числе гостей делегации из Великобритании, Узбекистана, Японии, вице-президент США Дуглас Эмхофф, вице-президента Китая Ван Цишань и президент Сингапура Халима Якоб.
В ознаменование начала срока Юн Сок Ёля в ночь на вторник в столице уже прошли различные культурные мероприятия, так, ровно в полночь в центре Сеула состоялась церемония звона в колокол Посингак, как символ старта работы администрации Юн Сок Ёля.
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