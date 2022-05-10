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Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022
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Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов
Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022
Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Сергея Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов, он... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:12
2022-05-10T12:10
россия
общество
госдума рф
совет федерации рф
сергей цеков
сергей бурлаков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Сергея Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов, он считает, что подобная мера будет способствовать уменьшению их популярности.Сенатор от Крыма Цеков ранее сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета."Поддерживаю предложение, потому что уверен: антипиар работает в некоторых случаях даже сильнее положительного пиара", - рассказал Бурлаков РИА Новости.По его словам, нужно прекратить "мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны"."Многие артисты, покинувшие Россию, не стесняются поливать грязью Родину в социальных сетях, раздают направо и налево интервью, где осуждают своих соотечественников. При этом добавляют, что не против давать концерты в России. Двойные стандарты не должны сойти с рук", - добавил парламентарий.
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россия, общество, госдума рф, совет федерации рф, сергей цеков, сергей бурлаков
11:12 10.05.2022 (обновлено: 12:10 10.05.2022)
 
Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов

Депутат ГД поддержал предложение сенатора о запрете упоминания покинувших Россию артистов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Сергея Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов, он считает, что подобная мера будет способствовать уменьшению их популярности.
Сенатор от Крыма Цеков ранее сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
09:48
Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов
"Поддерживаю предложение, потому что уверен: антипиар работает в некоторых случаях даже сильнее положительного пиара", - рассказал Бурлаков РИА Новости.
По его словам, нужно прекратить "мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны".
"Многие артисты, покинувшие Россию, не стесняются поливать грязью Родину в социальных сетях, раздают направо и налево интервью, где осуждают своих соотечественников. При этом добавляют, что не против давать концерты в России. Двойные стандарты не должны сойти с рук", - добавил парламентарий.
 
РоссияОбществоГосдума РФСовет Федерации РФСергей ЦековСергей Бурлаков
 
 
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