https://ria.ru/20220510/artisty-1787732659.html

Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов

Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022

Депутат поддержал идею запретить упоминать покинувших Россию артистов

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Сергея Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов, он... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:12

2022-05-10T11:12

2022-05-10T12:10

россия

общество

госдума рф

совет федерации рф

сергей цеков

сергей бурлаков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Сергея Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов, он считает, что подобная мера будет способствовать уменьшению их популярности.Сенатор от Крыма Цеков ранее сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета."Поддерживаю предложение, потому что уверен: антипиар работает в некоторых случаях даже сильнее положительного пиара", - рассказал Бурлаков РИА Новости.По его словам, нужно прекратить "мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны"."Многие артисты, покинувшие Россию, не стесняются поливать грязью Родину в социальных сетях, раздают направо и налево интервью, где осуждают своих соотечественников. При этом добавляют, что не против давать концерты в России. Двойные стандарты не должны сойти с рук", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220510/artisty-1787726473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, совет федерации рф, сергей цеков, сергей бурлаков