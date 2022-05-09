https://ria.ru/20220509/pobeda-1787642159.html

Российские знаменитости поздравили россиян с Днем Победы

Российские знаменитости поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Российские знаменитости поздравили россиян с Днем Победы

Российские культурные деятели - певцы, актеры, продюсеры и режиссеры - присоединились к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:57

2022-05-09T13:57

2022-05-09T13:58

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские культурные деятели - певцы, актеры, продюсеры и режиссеры - присоединились к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поздравив россиян с праздником и поблагодарив ветеранов за мирное небо, самые яркие и искренние слова - в обзоре РИА Новости.Праздник, важный для всех россиянГлава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин назвал 9 мая самым святым праздником, дорогим всем россиянам."Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась война, и в каждой семье как главная реликвия хранится старый альбом с черно-белыми фотографиями. И мы с болью и с огромной благодарностью глядим в лица наших родных, которые прошли через ад войны, но которые верили в свою страну, надеялись победить и победили, любили и этой любовью были защищены", – говорится в поздравлении Калягина, опубликованном на официальном сайте СТД РФ.Продюсер Яна Рудковская напомнила, что во время Великой Отечественной войны СССР потерял порядка "40 миллионов человек, не считая мирных жителей", добавив, что в тот момент "наша страна включала в себя Россию, Украину, Белоруссию, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмению, Киргизию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию"."Это не только победа над общим врагом, но и день, когда мы вспоминаем о каждом герое, неважно, какой он был национальности", - написала она в своем Telegram-канале.В свою очередь, глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный написал в Telegram-канале, что "не было бы этой Победы - не было бы новых годов и дней рождения"."Огромная благодарность великому советскому народу-победителю", - добавил он.Представители семьи дрессировщиков братья Эдгард и Аскольд Запашные, а также некоторые артисты и сотрудники Большого Московского цирка будут участвовать в акции "Бессмертный полк".Память в песнях и стихахАктер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своем Telegram-канале видео, где исполнил "Песню о далекой родине" из сериала "17 мгновений весны"."Для поколения моих бабушек и дедушек 9 мая - праздник семейный, застольный и куда более важный, чем Новый год. Все садились за стол и обязательно пели песни. Как я любил эту замечательную традицию… Почти все любимые песни были из кинофильмов. Моя запись - поклон моим дедам, признание в любви советскому кинематографу", - написал артист под видео.Певец Леонид Агутин присоединился к поздравлениям, рассказал историю своей семьи - как его дедушка погиб под Ржевом."Я приезжал туда, смотрел, выходил в поле, где велись тяжелейшие боевые действия и где, по всей видимости, погиб мой дед. Там было страшно холодно, непонятно, как вообще воевать. А ведь там погибло около миллиона наших бойцов. Мы должны быть всегда благодарными наших бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам – всем, кто отстоял этот мир в глобальном смысле этого слова", – поделился певец в своем Telegram-канале.В заключении видеообращения он спел советскую песню времен Великой Отечественной войны "В землянке".Как рассказал в своих соцсетях худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, 9 мая в театре будут читать стихи о войне."Сегодня мы в Театре на Бронной будем читать стихи русских поэтов о Великой Отечественной. Стихи о любви и надежде. О жизни, а не о смерти", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне он анонсировал, что в следующем сезоне в театре поставят "Летят журавли" и "А зори здесь тихие", отметив, что "не верно, что в нашем театре нет спектакля, посвященного тем годам, тем людям, тем событиям и переживаниям".Благодарность и гордость за подвигЛидер российской поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отметил, что с болью в сердце каждый год вспоминает все ужасы, потери и героизм дедов и прадедов."В этот день мы поздравляем друг друга, вспоминаем и, конечно, благодарим. Я обещаю, что буду рассказывать историю моих дедушек своим детям, а они, я надеюсь, - своим", - добавил он в Telegram-канале.По словам артиста балета Николая Цискаридзе, "пересматривая фильмы, переслушивая песни, перечитывая стихи и прозу о Великой Отечественной войне - вновь и вновь испытываешь благодарность к тем героям, кто сделал возможной эту победу"."(Испытываешь - ред.) гордость за подвиг, слезы за жертвы. Сила в памяти", - заключил Цискаридзе в своем Telegram-канале.Также поздравления с Днем Победы опубликовали в соцсетях певица Наташа Королева, телеведущая Ольга Бузова, певец Николай Басков, балерина Анастасия Волочкова, актриса Мария Шукшина и многие другие.

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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