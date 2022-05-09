https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787606000.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:40

2022-05-09T10:40

2022-05-09T10:40

день победы — 2022

в мире

белоруссия

день победы

александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. "В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения", - процитировали там поздравление.В нем Лукашенко отметил, что "проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей"."Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам", - отметил Лукашенко.По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.

https://ria.ru/20220507/ogon-1787403195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, день победы, александр лукашенко