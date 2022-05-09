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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:40
2022-05-09T10:40
день победы — 2022
в мире
белоруссия
день победы
александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. "В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения", - процитировали там поздравление.В нем Лукашенко отметил, что "проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей"."Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам", - отметил Лукашенко.По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.
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в мире, белоруссия, день победы, александр лукашенко
10:40 09.05.2022
 
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко: Москва и Минск вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. "В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения", - процитировали там поздравление.
В нем Лукашенко отметил, что "проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей".
"Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам", - отметил Лукашенко.
По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.
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