Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Лукашенко: Москва и Минск вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. "В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения", - процитировали там поздравление.
В нем Лукашенко отметил, что "проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей".
"Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам", - отметил Лукашенко.
По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.