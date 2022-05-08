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Радость, скорбь, отрицание: как соседи России отмечают День Победы

Радость, скорбь, отрицание: как соседи России отмечают День Победы - РИА Новости, 08.05.2022

Радость, скорбь, отрицание: как соседи России отмечают День Победы

Победу над фашистской Германией отмечают не только в России, но и во всех бывших советских республиках. Где-то государственные власти этому способствуют, а... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:07

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Победу над фашистской Германией отмечают не только в России, но и во всех бывших советских республиках. Где-то государственные власти этому способствуют, а где-то мешают. Однако люди все равно несут цветы к мемориалам и устраивают семейные застолья. Спустя 77 лет празднуют даже там, где запретили красные флаги и георгиевские ленты.Центральная АзияВ 2022-м в Казахстане решили не проводить военный парад в честь Дня Победы. По официальной версии, из-за экономии средств — у Минобороны не нашлось лишних четырех миллиардов тенге (больше 600 миллионов рублей). Но там все равно проведут 50 памятных мероприятий. В том числе "Бессмертный полк", хотя и в онлайн-формате.За годы войны Казахстан отправил на фронт около 1,2 миллиона человек (каждого четвертого жителя) и потерял около 600 тысяч. В Узбекистане на войну ушли почти два миллиона (примерно треть населения), а домой не вернулись 538 тысяч. В Таджикистане мобилизовали около 290 тысяч (каждого пятого), треть из них погибла.В Таджикистане и Казахстане 9 Мая именуют привычным россиянину Днем Победы, а в Узбекистане — Днем памяти и почестей. И это неслучайно: при первом президенте республики Исламе Каримове власти вообще избегали упоминания Великой Отечественной войны. Но после его смерти ситуация поменялась — например, стали реставрировать советские памятники."Думаю, это объясняется личным отношением к советскому наследию двух президентов, — говорит директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. — При Каримове не было такого размаха в праздновании. Начиная с 2016-го, при Шавкате Мирзиёеве, праздник отмечают ярче — и так уже пять лет. У нас не планируют ни парада, ни "Бессмертного полка", но георгиевскую ленточку не запретят, кроме нее, будет ленточка в цветах флага Узбекистана".В Киргизии, отправившей на фронт 363 тысячи человек (около 23 процентов населения) и потерявшей 100 тысяч, День Победы всегда был одним из главных. За исключением коронавирусных 2020-2021 годов, его регулярно отмечали массовыми гуляниями и шествием "Бессмертного полка". В этом году коррективы внесла международная ситуация."Для жителей Киргизии 9 Мая — семейный праздник. Даже когда шествие "Бессмертного полка" не разрешали, люди по собственной инициативе выставляли фотографии родных в окнах. Другое дело, что после присоединения Крыма к России некоторые киргизы выступают против георгиевской ленточки. Но ее не запретили, а дополнили в 2015-м лентой в цветах флага республики", — объясняет директор киргизского Центра экспертных инициатив "Ой ордо" Игорь Шестаков.С 2020-го даже власти Туркмении отмечают День Победы военным парадом. Поводом стал визит в республику замминистра обороны России Александра Фомина. Российский генерал передал Гурбангулы Бердымухамедову боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, под которым воевал дед президента — Бердымухамед Аннаев. Всего же на фронтах Великой Отечественной сражались, по разным данным, от 180 до 700 тысяч бойцов из Туркмении, погибли не меньше 90 тысяч.Кавказский треугольникНесмотря на то что многочисленные конфликты на Южном Кавказе периодически выливаются в вооруженные столкновения, в Грузии, Армении и Азербайджане едины в своем отношении к Великой Отечественной. Например, вопреки требованиям оппозиции, грузинские власти даже отказались переносить День Победы с 9 на 8 мая, хотя в контексте событий 2008-го это решение кому-то могло показаться логичным и даже безальтернативным. Грузия отправила на войну около 700 тысяч человек (пятая часть населения Грузинской ССР), свыше 300 тысяч погибли."Грузинское общество разделено. Для старшего поколения праздник — 9 Мая, для молодежи — часто восьмое число. Кроме того, многие здесь крайне негативно относятся к СССР. Но все очень уважают ветеранов, — рассказывает грузинский политолог Ника Читадзе. — С ними в парке Победы возле Могилы Неизвестного Солдата ежегодно встречается руководство Грузии. Значительная часть общества не считает ту войну Отечественной, она для них только Вторая мировая. Однако у каждого есть погибшие родственники. А фильм "Отец солдата" — всеми любимый. Его каждый раз показывают по телевизору".Азербайджан, как и Грузия, отправил на фронт пятую часть населения — 681 тысячу человек, из них 300 тысяч не вернулись. В праздновании Дня Победы над фашизмом ежегодно принимает участие президент республики — общается с ветеранами, возлагает цветы к мемориалу Братской могилы в Баку. После окончания второй войны за Карабах в 2020-м в стране по аналогии учредили еще один День Победы, который празднуют 10 ноября.Для Армении на протяжении долгого времени 9 Мая был тройным, а для многих самым главным праздником — Днем Победы, Днем взятия Шуши и Днем армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской республики). Однако после поражения 2020-го стал днем траура и скорби: Шуши захвачен, армия Арцаха разгромлена.Тем не менее День Победы остается важным элементом национального самосознания армян. Во-первых, на фронт ушли 320 тысяч жителей Армении (пятая часть населения), из которых 175 тысяч не вернулись домой. Во-вторых, армяне убеждены: если бы под Сталинградом победили фашисты, Турция вступила бы в войну против СССР, и тогда над ними нависла бы угроза нового геноцида."Армяне гордятся героями времен Великой Отечественной и всегда всем о них рассказывают. К примеру, Таманская дивизия, сформированая в Ереване, взяла штурмом Берлин, — напоминает армянский политический аналитик Айк Халатян. — В наших учебниках так и пишут: "вклад Армении в Великую Отечественную войну". Мы эту победу воспринимаем как свою".Западный фронтЗападные республики бывшего Советского Союза болезненнее относятся к общей истории. Одни считают войну и ее последствия "порабощением родины", а другие, наоборот, воспевают героизм предков.Белоруссия потеряла 2,4 миллиона человек, десятки городов были разрушены, тысячи деревень сгорели. Для белорусов День Победы — один из главных праздников в году. Во всех регионах несут цветы к военным памятникам и мемориалам, проводят митинги и праздничные концерты, а вечернее небо раскрашивают салютом. Тема партизан стала по-настоящему культовой."И власть, и ее противники пытаются использовать память о войне в своих интересах. Оппозиция в стране традиционно слабая и старается не спекулировать на том, что для большинства населения — бесспорно. Иначе их бы сразу заклеймили нацистами и пособниками полицаев", — объясняет белорусский политолог Артем Агафонов.В Молдавии все уже не так однозначно, хотя для подавляющего большинства это все еще важный семейный праздник. В войне приняли участие почти 400 тысяч жителей республики, около 84 тысяч погибли. Ежегодно их память почитают самыми разными способами — от автопробегов до прыжков с парашютом. Сотни тысяч людей по всей стране возлагают цветы к мемориалам.Вместе с тем представители правящей элиты считают, что Молдавия должна была стать частью Румынии. Президент Майя Санду запретила демонстрацию в стране георгиевской ленты. А поскольку она имеет румынское гражданство, оппозиция пытается использовать памятные даты советской истории против нее. При этом еще с 2017-го в республике вместе с Днем Победы отмечают День Европы. Если первый подразумевает разгром фашистов, то второй — объединение европейцев."В Молдавии многие не хотят политизировать праздник. Для них 9 Мая — День скорби и радости. Идут споры о том, когда именно отмечать, но большинство считает, что гуляния можно проводить с 8 по 9 мая и хуже от этого никому не будет. По традиции люди собираются семьями, выпивают по сто граммов, поминают погибших. Вместе с тем постоянные дискуссии политиков вызывают у части общества негативные эмоции", — говорит молдавский политолог Виталий Андриевский.В Прибалтике уверены, что весь советский период — окуппация. Там ставят знак равенства между фашистами и коммунистами, но сами при этом почитают память о "лесных братьях" и каждый год устраивают шествия ветеранов СС и их сторонников.До 2022-го День Победы еще как-то праздновали, все-таки в Прибалтике живет довольно много русских. Но в Латвии 9 Мая уже переименовали в День памяти погибших на Украине, аналогичное предложение рассмотрят в Литве. Во всех трех республиках запретили проведение праздничных мероприятий."На протяжении 30 лет власти всячески ограничивали празднование 9 Мая. Их раздражали флаги, ленточки, ордена. "Бессмертный полк" запретили, его нельзя проводить даже под лозунгом "За мир". В Латвии идет дискуссия о сносе памятника Освободителю — это огромный мемориальный комплекс, возле которого каждый год собирались десятки тысяч людей. Для маленькой Латвии это огромная цифра, особенно в рабочий день. В целом из государственной пропаганды балтийских республик можно сделать вывод, что те, кто был на стороне Гитлера, — национальные герои, а те, кто боролся с ними, — оккупанты", — утверждает главный редактор Baltnews Андрей Стариков.С 2014-го Украина пыталась догнать балтийских союзников по части антисоветского дискурса. В стране объявили "декоммунизацию" и принесли ей в жертву День Победы. Правда, полностью его отменить не получилось. За годы Великой Отечественной Украина потеряла пятую часть населения: на фронте погибли 1,3 миллиона украинцев, еще 1,3 миллиона — в гитлеровских лагерях. Целенаправленный террор уничтожил порядка 3,9 миллиона мирных жителей УССР. Но за использование коммунистической символики ввели уголовное преследование, 9 мая оставили выходным, а 8 мая сделали Днем памяти и скорби.Если раньше украинцы почитали только советских защитников, то теперь им предложили со слезами на глазах вспоминать о фашистах и их пособниках. На практике это вылилось в пышные памятные акции у могил нацистов и провокации возле монументов. Впрочем, с началом спецоперации ситуация стала меняться. Например, в Херсоне 19 апреля подняли Знамя Победы, а в Геническе восстановили памятник Ленину.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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