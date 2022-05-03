Рейтинг@Mail.ru
"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html
"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице
"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице - РИА Новости, 03.05.2022
"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице
У православных Радоница — поминовение усопших после Пасхи. Пожалуй, это наиболее популярный родительский день у россиян. И самый необычный. О важной церковной... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:00
2022-05-03T08:05
религия
максим первозванский
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103177/14/1031771498_0:309:2748:1854_1920x0_80_0_0_8e2ab3d57dbe307ba0d779231230ed6a.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Радоница — поминовение усопших после Пасхи. Пожалуй, это наиболее популярный родительский день у россиян. И самый необычный. О важной церковной дате — в материале РИА Новости."Отличается от других"На Радоницу могилы родственников посещают десятки тысяч людей. На кладбища даже пускают дополнительные автобусы, как на Пасху. Но церковный устав выделяет лишь две родительские субботы. Вселенскую, за восемь дней до Великого поста, и Троицкую, накануне Пятидесятницы.В календаре Русской церкви поминальных дней семь. Вдобавок к уже упомянутым — Дмитриевская суббота (5 ноября), а также вторая, третья и четвертая субботы Великой Четыредесятницы."В отличие от Троицкой и Вселенской, в плане службы они не отличаются. Да, в храмах, что называется, нарочито возносят молитвы об упокоении, священники в белом (поминальном) облачении, после литургии — панихида", — объясняет известный публицист, протоиерей Максим Первозванский.На Радоницу облачения красные. И панихида начинается не с размеренных, а с радостных молитв — верующие поют тропарь Пасхи.Церковная традиция необычно отпечаталась в народном сознании. Еще в XVI веке "Стоглав", сборник канонов, так описывал пасхальные поминки: "Сходились мужи и жены на жальники и плакали с кричанием великим, а когда начнут играть скоморохи-гудошники, то они перестают рыдать, а плясать начинают да бить в ладони прямо на тех же жальниках"."Жальники" — это кладбища, "места для жаления". Пляски на них в радоницкий день этнографы описывали как в XIX, так и в XX веке.Ученые считают это отголоском дохристианских верований. Термин "радоница" — славянский или балтийский. В древности так называли тризны по усопшим, на которых "мед лился рекой". Отсюда версия, что слово происходит от "радуется"."Черная одежда — заблуждение"Вопреки распространенным представлениям, христианское поминовение усопших — радостное. "Скорбь, черная одежда — это народное, а не церковное понимание поминовения. На панихиду священник облачается в белое, потому что умерший встречается с Богом, это самое радостное, что может быть для верующего", — поясняет отец Максим Первозванский.Конечно, и скорби есть место. Но, отмечает протоиерей, — связанной с надеждой: "все люди воскреснут, смерть временна".Что интересно, так относились к усопшим и в первые века христианства. Еще в V веке Амвросий Медиоланский, один из наиболее авторитетных святых, писал: "Нужно разделить радость Христова воскресения мученикам, пострадавшим во имя Господа". То есть совершить пасхальное поминовение.Собственно, в этом и смысл Радоницы. Но в течение двух недель, от Вербного воскресенья до Красной горки, заупокойные молитвы не произносят. Поэтому Церковь выделила особый день, девятый после праздника Светлого Воскресения.Каноны и суеверияЗа 70 лет советской власти многовековые народные традиции Радоницы исчезли. Но появились новые, более причудливые.Например, считается, что на кладбище нужно обязательно принести куличи и скорлупу освященных яиц. Их принято разбрасывать по могиле — усопший как бы "приобщается" к пасхальной трапезе.Однако это чистой воды суеверие, говорят священники. "Такой обычай возник из бытовых мелочей. Например, кто-то пришел на могилку, облагородил ее, а потом сел перекусить — у нас же многие приезжают на кладбище на целый день. Ну и остались крошки, которые птицы склевывают. А в итоге потом рождается поверье, будто надо "кормить" усопших", — отмечает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).С христианством это никак не связано. Поминать умерших родственников лучше в храме — на службе и на панихиде. А также дома.Кроме того, можно пригласить священника на кладбище. Или самому прочесть молитву "Упокой, Господи" и пропеть "Со святыми упокой" и "Вечную память".
https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Антон Скрипунов
Антон Скрипунов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103177/14/1031771498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c87da0098a72ee2428c9ad69dcec6ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим первозванский, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 03.05.2022 (обновлено: 08:05 03.05.2022)
 

"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Радоница — поминовение усопших после Пасхи. Пожалуй, это наиболее популярный родительский день у россиян. И самый необычный. О важной церковной дате — в материале РИА Новости.

"Отличается от других"

На Радоницу могилы родственников посещают десятки тысяч людей. На кладбища даже пускают дополнительные автобусы, как на Пасху.
Но церковный устав выделяет лишь две родительские субботы. Вселенскую, за восемь дней до Великого поста, и Троицкую, накануне Пятидесятницы.
В календаре Русской церкви поминальных дней семь. Вдобавок к уже упомянутым — Дмитриевская суббота (5 ноября), а также вторая, третья и четвертая субботы Великой Четыредесятницы.
"В отличие от Троицкой и Вселенской, в плане службы они не отличаются. Да, в храмах, что называется, нарочито возносят молитвы об упокоении, священники в белом (поминальном) облачении, после литургии — панихида", — объясняет известный публицист, протоиерей Максим Первозванский.
На Радоницу облачения красные. И панихида начинается не с размеренных, а с радостных молитв — верующие поют тропарь Пасхи.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Посещение кладбищ в день Радоницы
Церковная традиция необычно отпечаталась в народном сознании. Еще в XVI веке "Стоглав", сборник канонов, так описывал пасхальные поминки: "Сходились мужи и жены на жальники и плакали с кричанием великим, а когда начнут играть скоморохи-гудошники, то они перестают рыдать, а плясать начинают да бить в ладони прямо на тех же жальниках".
"Жальники" — это кладбища, "места для жаления". Пляски на них в радоницкий день этнографы описывали как в XIX, так и в XX веке.
Ученые считают это отголоском дохристианских верований. Термин "радоница" — славянский или балтийский. В древности так называли тризны по усопшим, на которых "мед лился рекой". Отсюда версия, что слово происходит от "радуется".

"Черная одежда — заблуждение"

Вопреки распространенным представлениям, христианское поминовение усопших — радостное. "Скорбь, черная одежда — это народное, а не церковное понимание поминовения. На панихиду священник облачается в белое, потому что умерший встречается с Богом, это самое радостное, что может быть для верующего", — поясняет отец Максим Первозванский.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Посещение кладбищ в день Радоницы
Конечно, и скорби есть место. Но, отмечает протоиерей, — связанной с надеждой: "все люди воскреснут, смерть временна".
Что интересно, так относились к усопшим и в первые века христианства. Еще в V веке Амвросий Медиоланский, один из наиболее авторитетных святых, писал: "Нужно разделить радость Христова воскресения мученикам, пострадавшим во имя Господа". То есть совершить пасхальное поминовение.
Собственно, в этом и смысл Радоницы. Но в течение двух недель, от Вербного воскресенья до Красной горки, заупокойные молитвы не произносят. Поэтому Церковь выделила особый день, девятый после праздника Светлого Воскресения.

Каноны и суеверия

За 70 лет советской власти многовековые народные традиции Радоницы исчезли. Но появились новые, более причудливые.
© РИА Новости / Денис Гуков / Перейти в фотобанкМогила на одном из кладбищ Читы
Могила на одном из кладбищ Читы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Денис Гуков
Перейти в фотобанк
Могила на одном из кладбищ Читы
Например, считается, что на кладбище нужно обязательно принести куличи и скорлупу освященных яиц. Их принято разбрасывать по могиле — усопший как бы "приобщается" к пасхальной трапезе.
Однако это чистой воды суеверие, говорят священники. "Такой обычай возник из бытовых мелочей. Например, кто-то пришел на могилку, облагородил ее, а потом сел перекусить — у нас же многие приезжают на кладбище на целый день. Ну и остались крошки, которые птицы склевывают. А в итоге потом рождается поверье, будто надо "кормить" усопших", — отмечает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
С христианством это никак не связано. Поминать умерших родственников лучше в храме — на службе и на панихиде. А также дома.
Кроме того, можно пригласить священника на кладбище. Или самому прочесть молитву "Упокой, Господи" и пропеть "Со святыми упокой" и "Вечную память".
Православные верующие рядом с Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00Религия
Что мешает христианам отмечать Пасху в один день
 
РелигияМаксим ПервозванскийРусская православная церковьАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала