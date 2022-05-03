https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html

"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице

"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице - РИА Новости, 03.05.2022

"Необычные поминки": главные заблуждения о Радонице

У православных Радоница — поминовение усопших после Пасхи. Пожалуй, это наиболее популярный родительский день у россиян. И самый необычный. О важной церковной... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:05

религия

максим первозванский

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Радоница — поминовение усопших после Пасхи. Пожалуй, это наиболее популярный родительский день у россиян. И самый необычный. О важной церковной дате — в материале РИА Новости."Отличается от других"На Радоницу могилы родственников посещают десятки тысяч людей. На кладбища даже пускают дополнительные автобусы, как на Пасху. Но церковный устав выделяет лишь две родительские субботы. Вселенскую, за восемь дней до Великого поста, и Троицкую, накануне Пятидесятницы.В календаре Русской церкви поминальных дней семь. Вдобавок к уже упомянутым — Дмитриевская суббота (5 ноября), а также вторая, третья и четвертая субботы Великой Четыредесятницы."В отличие от Троицкой и Вселенской, в плане службы они не отличаются. Да, в храмах, что называется, нарочито возносят молитвы об упокоении, священники в белом (поминальном) облачении, после литургии — панихида", — объясняет известный публицист, протоиерей Максим Первозванский.На Радоницу облачения красные. И панихида начинается не с размеренных, а с радостных молитв — верующие поют тропарь Пасхи.Церковная традиция необычно отпечаталась в народном сознании. Еще в XVI веке "Стоглав", сборник канонов, так описывал пасхальные поминки: "Сходились мужи и жены на жальники и плакали с кричанием великим, а когда начнут играть скоморохи-гудошники, то они перестают рыдать, а плясать начинают да бить в ладони прямо на тех же жальниках"."Жальники" — это кладбища, "места для жаления". Пляски на них в радоницкий день этнографы описывали как в XIX, так и в XX веке.Ученые считают это отголоском дохристианских верований. Термин "радоница" — славянский или балтийский. В древности так называли тризны по усопшим, на которых "мед лился рекой". Отсюда версия, что слово происходит от "радуется"."Черная одежда — заблуждение"Вопреки распространенным представлениям, христианское поминовение усопших — радостное. "Скорбь, черная одежда — это народное, а не церковное понимание поминовения. На панихиду священник облачается в белое, потому что умерший встречается с Богом, это самое радостное, что может быть для верующего", — поясняет отец Максим Первозванский.Конечно, и скорби есть место. Но, отмечает протоиерей, — связанной с надеждой: "все люди воскреснут, смерть временна".Что интересно, так относились к усопшим и в первые века христианства. Еще в V веке Амвросий Медиоланский, один из наиболее авторитетных святых, писал: "Нужно разделить радость Христова воскресения мученикам, пострадавшим во имя Господа". То есть совершить пасхальное поминовение.Собственно, в этом и смысл Радоницы. Но в течение двух недель, от Вербного воскресенья до Красной горки, заупокойные молитвы не произносят. Поэтому Церковь выделила особый день, девятый после праздника Светлого Воскресения.Каноны и суеверияЗа 70 лет советской власти многовековые народные традиции Радоницы исчезли. Но появились новые, более причудливые.Например, считается, что на кладбище нужно обязательно принести куличи и скорлупу освященных яиц. Их принято разбрасывать по могиле — усопший как бы "приобщается" к пасхальной трапезе.Однако это чистой воды суеверие, говорят священники. "Такой обычай возник из бытовых мелочей. Например, кто-то пришел на могилку, облагородил ее, а потом сел перекусить — у нас же многие приезжают на кладбище на целый день. Ну и остались крошки, которые птицы склевывают. А в итоге потом рождается поверье, будто надо "кормить" усопших", — отмечает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).С христианством это никак не связано. Поминать умерших родственников лучше в храме — на службе и на панихиде. А также дома.Кроме того, можно пригласить священника на кладбище. Или самому прочесть молитву "Упокой, Господи" и пропеть "Со святыми упокой" и "Вечную память".

https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

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2022

Антон Скрипунов

Антон Скрипунов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

максим первозванский, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение