https://ria.ru/20220502/kazakhstan-1786520228.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Казахстане

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Казахстане - РИА Новости, 02.05.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Казахстане

Российские туроператоры начали предлагать туристам пляжные и сити-туры в Казахстан, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:38

2022-05-02T15:38

2022-05-02T15:38

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские туроператоры начали предлагать туристам пляжные и сити-туры в Казахстан, сообщили РИА Новости представители отрасли."В апреле у нас впервые появились предложения в Казахстан на побережье Каспийского моря. Мы предлагаем как пакетные туры с регулярным перелетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, так и только проживание", — рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour.Рейсы из Москвы прямые, из регионов — с пересадкой в столице."Основная доля бронирований приходится на май, хотя уже есть заявки на летние месяцы. Большинство клиентов интересуют пакетные туры с перелетом из Москвы, на них приходится 75 процентов спроса. Есть заявки из Санкт-Петербурга", — отмечает представитель туроператора.Цена турпакета на неделю в середине мая с перелетом и проживанием в отеле, работающем по системе "все включено", начинается от 135 тысяч рублей на двоих. Без перелета такой отдых обходится дешевле, от 95 тысяч рублей.Программы на побережье Каспийского моря в апреле начал продавать и туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). Также пользуются спросом путешествия в Алма-Ату и Нур-Султан. Цены на недельные сити-туры с перелетом и проживанием в отелях категории от трех до пяти звезд, работающих по системе "все включено", начинаются от 30 тысяч рублей на гостя, рассказали в туркомпании.Повышенный интерес к направлению эксперты объясняют не только богатой историей и культурой Казахстана, но и отсутствием визовых формальностей: попасть туда наши сограждане могут по российскому паспорту.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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