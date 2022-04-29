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"Вторая поездка". Фрагмент шестой. Дневник волонтера. - РИА Новости, 29.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220429/poezdka-1786222738.html
"Вторая поездка". Фрагмент шестой. Дневник волонтера.
"Вторая поездка". Фрагмент шестой. Дневник волонтера. - РИА Новости, 29.04.2022
"Вторая поездка". Фрагмент шестой. Дневник волонтера.
Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
2022-04-29T18:54
2022-04-29T18:54
донбасс. геноцид. 2014-2022
луганск
обсе
геноцид в донбассе
луганская народная республика
украина
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Вторая поездкаНа следующий день после возвращения в Москву мне позвонил Лёша, который помог деньгами и сборами, и сказал, что у него есть человек, который даёт 300 тысяч рублей на следующую поездку. Вопроса ехать или не ехать даже не возникло.Кто этот человек, я так и не узнала, общаться со мной лично он не захотел. Лёша лишь загадочно увиливал от расспросов.В блог, на почту, в социальные сети продолжали сыпаться сообщения с предложениями помощи. Не успевала на все отвечать. Квартира опять превратилась в склад. Эти люди меня не знали и не видели никогда. Они просто прочитали посты в сети. По каким-то причинам для всех них война стала чем-то осязаемым. Близким, стоящим у порога.Одна девушка, которая принесла детские вещи, в проходе мялась, мялась, а потом смотрит в лицо: "Можно, я вас обниму?" И обняла. А потом убежала.Прямо перед Новым годом мы были снова там. С нами поехали ещё двое ребят – мой друг детства Рубен и девушка Саши гурзуфского – Оксана.В эту поездку удалось попасть в Первомайск, который и по сей день (на январь 2015 года. – Примеч. авт.) находится в окружении. Первомайск – город, который станет родным до боли. Каждый раз, приезжая туда, буду видеть больше и больше разрушений. Буду видеть новые жертвы. Меня начнут узнавать на улицах, ребята из комендатуры станут друзьями.Тогда встретила в первый и последний раз Евгения Ищенко. Человек, который взял на себя управление городом, когда все сбежали. Сейчас там тихо, многие возвращаются. И все, кто тогда бросил Первомайск, я имею в виду управителей, теперь лезут обратно на свои места. Постфактум, когда стало спокойнее, начинают осуждать всех подряд. Но я помню Первомайск в осаде, когда ОБСЕ боялась ездить по улицам.Город был вымерший. Не было никого. Только Евгений и его люди пытались что-то сделать.Фрагмент первый: "Моя война"Фрагмент второй: "Голод в Луганске"Фрагмент третий: "Я в Луганске"Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"Фрагмент пятый: "На войне не свято"
луганск
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луганск, обсе, геноцид в донбассе, луганская народная республика, украина
18:54 29.04.2022
 

"Вторая поездка". Фрагмент шестой. Дневник волонтера.

Евдокия Шереметьева. Дневник волонтёра. Эпизод пятый
Евдокия Шереметьева. Дневник волонтёра. Эпизод пятый
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Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.

Вторая поездка

На следующий день после возвращения в Москву мне позвонил Лёша, который помог деньгами и сборами, и сказал, что у него есть человек, который даёт 300 тысяч рублей на следующую поездку. Вопроса ехать или не ехать даже не возникло.
Кто этот человек, я так и не узнала, общаться со мной лично он не захотел. Лёша лишь загадочно увиливал от расспросов.
В блог, на почту, в социальные сети продолжали сыпаться сообщения с предложениями помощи. Не успевала на все отвечать. Квартира опять превратилась в склад. Эти люди меня не знали и не видели никогда. Они просто прочитали посты в сети. По каким-то причинам для всех них война стала чем-то осязаемым. Близким, стоящим у порога.
Одна девушка, которая принесла детские вещи, в проходе мялась, мялась, а потом смотрит в лицо: "Можно, я вас обниму?" И обняла. А потом убежала.
Прямо перед Новым годом мы были снова там. С нами поехали ещё двое ребят – мой друг детства Рубен и девушка Саши гурзуфского – Оксана.
В эту поездку удалось попасть в Первомайск, который и по сей день (на январь 2015 года. – Примеч. авт.) находится в окружении. Первомайск – город, который станет родным до боли. Каждый раз, приезжая туда, буду видеть больше и больше разрушений. Буду видеть новые жертвы. Меня начнут узнавать на улицах, ребята из комендатуры станут друзьями.
Тогда встретила в первый и последний раз Евгения Ищенко. Человек, который взял на себя управление городом, когда все сбежали. Сейчас там тихо, многие возвращаются. И все, кто тогда бросил Первомайск, я имею в виду управителей, теперь лезут обратно на свои места. Постфактум, когда стало спокойнее, начинают осуждать всех подряд. Но я помню Первомайск в осаде, когда ОБСЕ боялась ездить по улицам.
Город был вымерший. Не было никого. Только Евгений и его люди пытались что-то сделать.
© Евдокия ШереметьеваБлок-пост. ЛНР. Декабрь 2014 г.
Блок-пост. ЛНР. Декабрь 2014 г.
© Евдокия Шереметьева
Блок-пост. ЛНР. Декабрь 2014 г.
Фрагмент первый: "Моя война"
Фрагмент второй: "Голод в Луганске"
Фрагмент третий: "Я в Луганске"
Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"
Фрагмент пятый: "На войне не свято"
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ЛуганскОБСЕГеноцид в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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