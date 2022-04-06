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Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент первый: "Моя война" - РИА Новости, 06.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220406/dnevnik-1780111142.html
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент первый: "Моя война"
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент первый: "Моя война" - РИА Новости, 06.04.2022
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент первый: "Моя война"
Мы публикуем отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
2022-04-06T14:38
2022-04-06T14:41
донбасс. геноцид. 2014-2022
донбасс
луганск
донецк (днр)
волонтеры
гуманитарная помощь
геноцид в донбассе
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Из предисловия книги "Здесь люди. Дневник" Евдокии Шереметьевой."Книга писалась зимой 2015–2016 гг. Сложно обозначить жанр книги. С одной стороны — все события реальны. Как и герои. С другой стороны — это моя реальность. Моя война. Мой Донбасс. И об объективности тут говорить сложно. Женя, мой друг, с которым мы ездим на Донбасс (Женя московский) про книгу сказал так: "оголила мясо". Да, именно так. Я содрала кожу и бросаю себя к вашим ногам. И мне страшно.Помню рассказ женщины, у которой снаряд прилетел в дом. Она стояла рядом с фундаментом и рассказывала, как горели их куры. После взрыва они взлетели в воздух и были в огне. В этот момент поймала себя на мысли, что стою и представляю этих пылающих птиц. Была осень и уныние висело в воздухе. Не было листвы, прикрывающей ужас происходящего, а женщина рассказывала, как лишилась всего. Я стояла и думала о том, что если бы снимала кино, то мой фильм бы начинался именно с этих кадров — горящих в воздухе куриц. И это ужасно. Ужасно, что я, мы все, кто со мной ездил и продолжает ездить, перестали остро воспринимать эту грань. Грань жизни и смерти. Реальности и новостей. Когда начинала ездить, я жила каждой такой историей. Я ее протаскивала через себя. Октябрь 2017 года."Здесь людиНачалась война.Я узнала о ней от Лиды. Не из газет и интернета. Моя война в Луганске и Донецке началась именно с "живого журнала" Мангусты.Нас всех трогают истории о войне. Но трогают откуда-то издалека. Мы скрежещем зубами, переживаем, но, так или иначе, живем своей жизнью. Щелкаем кнопки на пультах телевизоров, закрываем книги или журналы, отматываем мышкой ленту в сети и, в итоге, устало закрываем компьютер.И вот в ленте промелькнуло Лидино "въехали танки". Промелькнуло так быстро, что не сразу заметила среди вороха статей о Крыме и Олимпиаде. И сердце оборвалось. В одну секунду почему-то война "там" стала войной "здесь".Лида, подожди, мы же собирались познакомить дочек летом? Ты обещала абрикосовый компот, а я тебе инжирное варенье.Летние письма(Переписка с новыми друзьями)"Письма из Донбасса"9 августа 2014 годаДневник***Ой! Дуня, выходные у меня были ППЦ! В субботу в городе не было электричества и воды… У меня была ночь. В роддоме без электричества — это почти так же плохо, как и при бомбежке! Отсутствие инета — вообще мелочь по сравнению с единственным работающим допотопным телефоном в корпусе. В общем, я выяснила, что аварийный генератор находился в подвале и потёк. В МЧС работают жуткие хамы, матерщинники, но классные ребята. Что мои санитарки бегают быстрее лани, с мешком плазмы в медсанчасть через страшный парк (т.к. вызвать машину нереально). Что наш патологоанатом — самый классный мужик (припер свой генератор из дома и кучу удлинителей, лазил со мной по подвалам и отвечал эмчеэсникам, пока они не прониклись тем, что на аппаратах двое малюков! А эта девочка одна отвечает за весь корпус после вопроса: "Где начальство"?) Когда перестал работать привезенный генератор, патанатом пропёр опять за машиной МЧС, и все дружно через окно запитали кювезы, холодильник (привезли плазму назад, т.к. к тому времени потекли холодильники в медсанчасти) и операционную. В 23:00 дали свет! Вот это было счастье! И пошли мои девоньки рожать… Очнулась в понедельник утром от взрывов в четыре утра. А беремчики ревут по любому поводу.***Привет. Относительно в порядке. В городе нацгвардия. Инета нет. Оптику перебили где-то. А перед этим не было, потому что эти мародеры вынесли заправку вместе с сервером. Ну и бензином тоже. Заправщику ногу прострелили. Почтальон видела газель, груженую трупами. Чьи — неизвестно. Ходили со списками по домам/квартирам.***Сегодня наладилась мобильная связь, и я поболтала с бывшей коллегой.Рассказывала, как провела последние две недели. Вот вам зарисовочки из украинского июля 2014 года. Четыре дня сидели в бомбоубежище круглосуточно. Больше недели в городе не было воды, потом без света из-за порванных проводов.Рассказывала о мародерстве: в магазинах выбило где окна, а где и стены — люди тащили все подряд, парни натащили коньяка, а потом меняли его на сигареты, которые оказались в дефиците.Рассказывала, что первые дни хлеб привозили из Северодонецка, и стоил он вместо пяти двенадцать гривен.Рассказывала, что где-то давали гуманитарку, тащит бабушка мешок с надписью "Россия" по асфальту, а в нем дыра протёрлась, рис дорожкой высыпается. Парни подбежали: "Бабушка, смотрите, у вас рис высыпается". Она: "Ничего, мне хватит, я уже второй мешок тащу…"Много домов стоит без окон, у нее самой выбито три стекла, сильно Пролетарск пострадал, на улице Свободы ни одного целого дома не осталось. Много снарядов неразорвавшихся, есть такие, которые встряли в землю, приезжали специалисты, посмотрели и развели руками: если начать извлекать — сдетонирует, надо подрывать на месте. А как на месте — город вокруг?Она готовит кушать на электропечке, воду кипятильником кипятит (у нее уже появился свет — соседи, бывшие РЭСовцы, чинили своими силами). Некоторые дома выходят и подъездами готовят на костре в больших кастрюлях. Сохранился в целости один мост, поэтому снабжение худо-бедно налаживается.Кстати, похоже, что у нас школа начнется с первого октября…***Пришли на работу. Сидим, за окном канонада. Причем звонкая. Где-то рядом? Днем нечасто лупят, сегодня неприятное исключение. Когда стреляют, особенно из минометов, я люблю дома сидеть.***Сегодня всю ночь шел дождь, заглушал, видимо, звуки выстрелов. Потому что я просыпалась всего два раза, отмечала про себя, что минометы, и засыпала обратно. А Дима пришел утром практически спящий, говорит, что начали в половине первого и почти до утра, причем под утро дали три залпа чем-то новеньким — выстрел, а потом шипение громкое. Х/з что за инновации на нашем посту.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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донбасс, луганск, донецк (днр), волонтеры, гуманитарная помощь, геноцид в донбассе
14:38 06.04.2022 (обновлено: 14:41 06.04.2022)
 

Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент первый: "Моя война"

© Иллюстрация РИА НовостиЕвдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022
Евдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
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Мы публикуем отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
Из предисловия книги "Здесь люди. Дневник" Евдокии Шереметьевой.
"Книга писалась зимой 2015–2016 гг. Сложно обозначить жанр книги. С одной стороны — все события реальны. Как и герои. С другой стороны это моя реальность. Моя война. Мой Донбасс. И об объективности тут говорить сложно.
Женя, мой друг, с которым мы ездим на Донбасс (Женя московский) про книгу сказал так: "оголила мясо". Да, именно так. Я содрала кожу и бросаю себя к вашим ногам. И мне страшно.
Помню рассказ женщины, у которой снаряд прилетел в дом. Она стояла рядом с фундаментом и рассказывала, как горели их куры. После взрыва они взлетели в воздух и были в огне. В этот момент поймала себя на мысли, что стою и представляю этих пылающих птиц. Была осень и уныние висело в воздухе. Не было листвы, прикрывающей ужас происходящего, а женщина рассказывала, как лишилась всего. Я стояла и думала о том, что если бы снимала кино, то мой фильм бы начинался именно с этих кадров — горящих в воздухе куриц. И это ужасно. Ужасно, что я, мы все, кто со мной ездил и продолжает ездить, перестали остро воспринимать эту грань. Грань жизни и смерти. Реальности и новостей. Когда начинала ездить, я жила каждой такой историей. Я ее протаскивала через себя. Октябрь 2017 года."
Обложка книги "Здесь люди. Дневник" Евдокии Шереметьевой
Обложка книги Здесь люди. Дневник Евдокии Шереметьевой
Обложка книги "Здесь люди. Дневник" Евдокии Шереметьевой

Здесь люди

Началась война.
Я узнала о ней от Лиды. Не из газет и интернета. Моя война в Луганске и Донецке началась именно с "живого журнала" Мангусты.
Нас всех трогают истории о войне. Но трогают откуда-то издалека. Мы скрежещем зубами, переживаем, но, так или иначе, живем своей жизнью. Щелкаем кнопки на пультах телевизоров, закрываем книги или журналы, отматываем мышкой ленту в сети и, в итоге, устало закрываем компьютер.
И вот в ленте промелькнуло Лидино "въехали танки". Промелькнуло так быстро, что не сразу заметила среди вороха статей о Крыме и Олимпиаде. И сердце оборвалось. В одну секунду почему-то война "там" стала войной "здесь".
Лида, подожди, мы же собирались познакомить дочек летом? Ты обещала абрикосовый компот, а я тебе инжирное варенье.
Фотография из книги "Здесь люди. Дневник"
Фотография из книги Здесь люди. Дневник
Фотография из книги "Здесь люди. Дневник"

Летние письма
(Переписка с новыми друзьями)

"Письма из Донбасса"
9 августа 2014 года
Дневник

***
Ой! Дуня, выходные у меня были ППЦ! В субботу в городе не было электричества и воды… У меня была ночь. В роддоме без электричества — это почти так же плохо, как и при бомбежке! Отсутствие инета — вообще мелочь по сравнению с единственным работающим допотопным телефоном в корпусе. В общем, я выяснила, что аварийный генератор находился в подвале и потёк. В МЧС работают жуткие хамы, матерщинники, но классные ребята. Что мои санитарки бегают быстрее лани, с мешком плазмы в медсанчасть через страшный парк (т.к. вызвать машину нереально). Что наш патологоанатом — самый классный мужик (припер свой генератор из дома и кучу удлинителей, лазил со мной по подвалам и отвечал эмчеэсникам, пока они не прониклись тем, что на аппаратах двое малюков! А эта девочка одна отвечает за весь корпус после вопроса: "Где начальство"?) Когда перестал работать привезенный генератор, патанатом пропёр опять за машиной МЧС, и все дружно через окно запитали кювезы, холодильник (привезли плазму назад, т.к. к тому времени потекли холодильники в медсанчасти) и операционную. В 23:00 дали свет! Вот это было счастье! И пошли мои девоньки рожать… Очнулась в понедельник утром от взрывов в четыре утра. А беремчики ревут по любому поводу.
***
Привет. Относительно в порядке. В городе нацгвардия. Инета нет. Оптику перебили где-то. А перед этим не было, потому что эти мародеры вынесли заправку вместе с сервером. Ну и бензином тоже. Заправщику ногу прострелили. Почтальон видела газель, груженую трупами. Чьи — неизвестно. Ходили со списками по домам/квартирам.
***
Сегодня наладилась мобильная связь, и я поболтала с бывшей коллегой.
Рассказывала, как провела последние две недели. Вот вам зарисовочки из украинского июля 2014 года. Четыре дня сидели в бомбоубежище круглосуточно. Больше недели в городе не было воды, потом без света из-за порванных проводов.
Рассказывала о мародерстве: в магазинах выбило где окна, а где и стены — люди тащили все подряд, парни натащили коньяка, а потом меняли его на сигареты, которые оказались в дефиците.
Рассказывала, что первые дни хлеб привозили из Северодонецка, и стоил он вместо пяти двенадцать гривен.
Рассказывала, что где-то давали гуманитарку, тащит бабушка мешок с надписью "Россия" по асфальту, а в нем дыра протёрлась, рис дорожкой высыпается. Парни подбежали: "Бабушка, смотрите, у вас рис высыпается". Она: "Ничего, мне хватит, я уже второй мешок тащу…"
Много домов стоит без окон, у нее самой выбито три стекла, сильно Пролетарск пострадал, на улице Свободы ни одного целого дома не осталось. Много снарядов неразорвавшихся, есть такие, которые встряли в землю, приезжали специалисты, посмотрели и развели руками: если начать извлекать — сдетонирует, надо подрывать на месте. А как на месте — город вокруг?
Она готовит кушать на электропечке, воду кипятильником кипятит (у нее уже появился свет — соседи, бывшие РЭСовцы, чинили своими силами). Некоторые дома выходят и подъездами готовят на костре в больших кастрюлях. Сохранился в целости один мост, поэтому снабжение худо-бедно налаживается.
Кстати, похоже, что у нас школа начнется с первого октября…
***
Пришли на работу. Сидим, за окном канонада. Причем звонкая. Где-то рядом? Днем нечасто лупят, сегодня неприятное исключение. Когда стреляют, особенно из минометов, я люблю дома сидеть.
***
Сегодня всю ночь шел дождь, заглушал, видимо, звуки выстрелов. Потому что я просыпалась всего два раза, отмечала про себя, что минометы, и засыпала обратно. А Дима пришел утром практически спящий, говорит, что начали в половине первого и почти до утра, причем под утро дали три залпа чем-то новеньким — выстрел, а потом шипение громкое. Х/з что за инновации на нашем посту.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ДонбассЛуганскДонецк (ДНР)ВолонтерыГуманитарная помощьГеноцид в Донбассе
 
 
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