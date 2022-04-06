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Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска" - РИА Новости, 06.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220406/slezy-1780745350.html
Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"
Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска" - РИА Новости, 06.04.2022
Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"
Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
2022-04-06T14:43
2022-04-06T14:43
донбасс. геноцид. 2014-2022
луганск
волонтеры
геноцид в донбассе
донбасс
гуманитарная помощь
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Солнце светит, снега нет. Люди ходят с пакетами мимо сгоревших танков, разбомбленных магазинов. Жизнь идет, такая простая и обычная жизнь. Идут, смеются, болтают, семечки лузгают.Всех спрашиваю: почему, ну почему не уедете? Отвечают одинаково:– А куда? Кому мы нужны? Здесь мой дом…– Взвалю мать на спину, она у меня болеет, и в подвал. Не бросать же ее здесь, а куда мы поедем? Отстреляют, вечером обратно. Тяжело. Но ничего… Живы.Едем дальше.– Хочешь увидеть наш аэропорт?– Хочу.Подъезжаем к аэропорту — мимо колонна велосипедистов с детьми. Выехали на прогулку в такой солнечный день.На месте аэропорта кладбище. Погоревшие БТР, осколки снарядов и тонны железа.– Вот, смотри, что с ним стало. Видишь?– Снаряды?Показываю на десятки железок, в которых ну ничего не понимаю. Лена, красивая брюнетка на каблуках, со знанием дела:– Это от "Града".Сначала меня вводило в ступор все вокруг. То, что там есть люди. Что они ходят, разговаривают, живут. А сейчас, когда мне задают подобные вопросы, удивляюсь. Словно бы сама там живу. Война стала моей реальностью. Такой же, как и для Лиды, срывающей хрен, или для Алены (Лидиной подруги), принимающей роды в подвалах.Сколько раз слышала, как после длительной бомбежки женщины плюют на всё: "Да надоело по подвалам! Я стою, слышу, свистит – на пол падаю, а потом встаю – горит же еда!" – "А кто закрывать консервацию будет? Порошенко?"А потом сама, лежа на женином диване, тихо спрашивала: "Жень, далеко?" – "Далеко", – и дальше болтать. А на заднем фоне "Грады" бьют и бьют, отбивая свой марш. А я не замечаю…Мам, у нас тут тишина и спокойствие! Ты чего!"Луганск и война"24 декабряДневникКак после апокалипсиса, ходят люди с продуктами, мимо разбитых домов, изрешеченных магазинов и разваленных детских садов. И женщины гуляют с детьми в колясках.Дело просто в самих людях. И ощущениях. В воздухе висит что-то непередаваемое, отчего ты понимаешь: война.Война – не боевые действия, иссеченные дороги от снарядов.Война – люди. Люди, простые люди, живущие в аду.Это не абстрактные данные в новостях: "погибло столько, взято в плен столько, пострадало столько". Мы так часто слышим эти фразы, что они остаются где-то далеко. Пустые формальности, за которыми мы прячемся, чтобы не знать правду. Чтобы она не секла и не резала нас.Война – история каждого человека. Каждого человека, конкретного. И эти истории невозможно слушать. Сердце разрывается на тысячи кусков.Можно ли его склеить?Город чинят, по мере возможностей восстанавливают.Женя постоянно показывает на разные здания в центре. Какие-то уже восстановили, другие так и стоят все в дырах.– Видишь? По этому магазину ударили с воздуха. Сам видел. Я тогда залез на крышу – только там ловилась связь. И увидел, в какую сторону, где и куда стреляли с воздуха. А потом прочитал в интернете, что это кондиционеры взорвались. Дуня, понимаешь? Сам видел! А они мне доказывают: все неочевидно, неясно, вы на эмоциях были, вы не специалист.У Жени уже нет работы, взрослая дочь давно живёт со своей семьей и ребенком в Киеве. А он занимается тем, что развозит гуманитарную помощь. Своими силами, за свои деньги, в места, где идут боевые действия. Именно он был в Первомайске и увидел катастрофу города, который уже полгода в осаде. Ездит всегда вместе с женой.– Жень, а зачем вместе? Опасно же…– Если умрем, то вместе.
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луганск, волонтеры, геноцид в донбассе, донбасс, гуманитарная помощь
14:43 06.04.2022
 

Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"

© Иллюстрация РИА НовостиЕвдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022
Евдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
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Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
Солнце светит, снега нет. Люди ходят с пакетами мимо сгоревших танков, разбомбленных магазинов. Жизнь идет, такая простая и обычная жизнь. Идут, смеются, болтают, семечки лузгают.
Всех спрашиваю: почему, ну почему не уедете? Отвечают одинаково:
– А куда? Кому мы нужны? Здесь мой дом…
– Взвалю мать на спину, она у меня болеет, и в подвал. Не бросать же ее здесь, а куда мы поедем? Отстреляют, вечером обратно. Тяжело. Но ничего… Живы.
Едем дальше.
– Хочешь увидеть наш аэропорт?
– Хочу.
Подъезжаем к аэропорту — мимо колонна велосипедистов с детьми. Выехали на прогулку в такой солнечный день.
Аэропорт Луганска. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Аэропорт Луганска. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Аэропорт Луганска. Декабрь 2014 г. Фотография автора
На месте аэропорта кладбище. Погоревшие БТР, осколки снарядов и тонны железа.
– Вот, смотри, что с ним стало. Видишь?
– Снаряды?
Показываю на десятки железок, в которых ну ничего не понимаю. Лена, красивая брюнетка на каблуках, со знанием дела:
– Это от "Града".
Сначала меня вводило в ступор все вокруг. То, что там есть люди. Что они ходят, разговаривают, живут. А сейчас, когда мне задают подобные вопросы, удивляюсь. Словно бы сама там живу. Война стала моей реальностью. Такой же, как и для Лиды, срывающей хрен, или для Алены (Лидиной подруги), принимающей роды в подвалах.
Сколько раз слышала, как после длительной бомбежки женщины плюют на всё: "Да надоело по подвалам! Я стою, слышу, свистит – на пол падаю, а потом встаю – горит же еда!" – "А кто закрывать консервацию будет? Порошенко?"
А потом сама, лежа на женином диване, тихо спрашивала: "Жень, далеко?" – "Далеко", – и дальше болтать. А на заднем фоне "Грады" бьют и бьют, отбивая свой марш. А я не замечаю…
Мам, у нас тут тишина и спокойствие! Ты чего!

"Луганск и война"
24 декабря
Дневник

Как после апокалипсиса, ходят люди с продуктами, мимо разбитых домов, изрешеченных магазинов и разваленных детских садов. И женщины гуляют с детьми в колясках.
Дело просто в самих людях. И ощущениях. В воздухе висит что-то непередаваемое, отчего ты понимаешь: война.
Война – не боевые действия, иссеченные дороги от снарядов.
Война – люди. Люди, простые люди, живущие в аду.
Трасса Краснодон-Луганск. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Трасса Краснодон-Луганск. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Трасса Краснодон-Луганск. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Это не абстрактные данные в новостях: "погибло столько, взято в плен столько, пострадало столько". Мы так часто слышим эти фразы, что они остаются где-то далеко. Пустые формальности, за которыми мы прячемся, чтобы не знать правду. Чтобы она не секла и не резала нас.
Война – история каждого человека. Каждого человека, конкретного. И эти истории невозможно слушать. Сердце разрывается на тысячи кусков.
Можно ли его склеить?
Город чинят, по мере возможностей восстанавливают.
Женя постоянно показывает на разные здания в центре. Какие-то уже восстановили, другие так и стоят все в дырах.
Фотография из книги "Здесь люди"
Фотография из книги Здесь люди
Фотография из книги "Здесь люди"
– Видишь? По этому магазину ударили с воздуха. Сам видел. Я тогда залез на крышу – только там ловилась связь. И увидел, в какую сторону, где и куда стреляли с воздуха. А потом прочитал в интернете, что это кондиционеры взорвались. Дуня, понимаешь? Сам видел! А они мне доказывают: все неочевидно, неясно, вы на эмоциях были, вы не специалист.
У Жени уже нет работы, взрослая дочь давно живёт со своей семьей и ребенком в Киеве. А он занимается тем, что развозит гуманитарную помощь. Своими силами, за свои деньги, в места, где идут боевые действия. Именно он был в Первомайске и увидел катастрофу города, который уже полгода в осаде. Ездит всегда вместе с женой.
– Жень, а зачем вместе? Опасно же…
– Если умрем, то вместе.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ЛуганскВолонтерыГеноцид в ДонбассеДонбассГуманитарная помощь
 
 
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