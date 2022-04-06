https://ria.ru/20220406/slezy-1780745350.html

Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"

Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска" - РИА Новости, 06.04.2022

Дневник волонтера. Фрагмент четвертый: "Слезы Луганска"

Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.

2022-04-06T14:43

2022-04-06T14:43

2022-04-06T14:43

донбасс. геноцид. 2014-2022

луганск

волонтеры

геноцид в донбассе

донбасс

гуманитарная помощь

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Солнце светит, снега нет. Люди ходят с пакетами мимо сгоревших танков, разбомбленных магазинов. Жизнь идет, такая простая и обычная жизнь. Идут, смеются, болтают, семечки лузгают.Всех спрашиваю: почему, ну почему не уедете? Отвечают одинаково:– А куда? Кому мы нужны? Здесь мой дом…– Взвалю мать на спину, она у меня болеет, и в подвал. Не бросать же ее здесь, а куда мы поедем? Отстреляют, вечером обратно. Тяжело. Но ничего… Живы.Едем дальше.– Хочешь увидеть наш аэропорт?– Хочу.Подъезжаем к аэропорту — мимо колонна велосипедистов с детьми. Выехали на прогулку в такой солнечный день.На месте аэропорта кладбище. Погоревшие БТР, осколки снарядов и тонны железа.– Вот, смотри, что с ним стало. Видишь?– Снаряды?Показываю на десятки железок, в которых ну ничего не понимаю. Лена, красивая брюнетка на каблуках, со знанием дела:– Это от "Града".Сначала меня вводило в ступор все вокруг. То, что там есть люди. Что они ходят, разговаривают, живут. А сейчас, когда мне задают подобные вопросы, удивляюсь. Словно бы сама там живу. Война стала моей реальностью. Такой же, как и для Лиды, срывающей хрен, или для Алены (Лидиной подруги), принимающей роды в подвалах.Сколько раз слышала, как после длительной бомбежки женщины плюют на всё: "Да надоело по подвалам! Я стою, слышу, свистит – на пол падаю, а потом встаю – горит же еда!" – "А кто закрывать консервацию будет? Порошенко?"А потом сама, лежа на женином диване, тихо спрашивала: "Жень, далеко?" – "Далеко", – и дальше болтать. А на заднем фоне "Грады" бьют и бьют, отбивая свой марш. А я не замечаю…Мам, у нас тут тишина и спокойствие! Ты чего!"Луганск и война"24 декабряДневникКак после апокалипсиса, ходят люди с продуктами, мимо разбитых домов, изрешеченных магазинов и разваленных детских садов. И женщины гуляют с детьми в колясках.Дело просто в самих людях. И ощущениях. В воздухе висит что-то непередаваемое, отчего ты понимаешь: война.Война – не боевые действия, иссеченные дороги от снарядов.Война – люди. Люди, простые люди, живущие в аду.Это не абстрактные данные в новостях: "погибло столько, взято в плен столько, пострадало столько". Мы так часто слышим эти фразы, что они остаются где-то далеко. Пустые формальности, за которыми мы прячемся, чтобы не знать правду. Чтобы она не секла и не резала нас.Война – история каждого человека. Каждого человека, конкретного. И эти истории невозможно слушать. Сердце разрывается на тысячи кусков.Можно ли его склеить?Город чинят, по мере возможностей восстанавливают.Женя постоянно показывает на разные здания в центре. Какие-то уже восстановили, другие так и стоят все в дырах.– Видишь? По этому магазину ударили с воздуха. Сам видел. Я тогда залез на крышу – только там ловилась связь. И увидел, в какую сторону, где и куда стреляли с воздуха. А потом прочитал в интернете, что это кондиционеры взорвались. Дуня, понимаешь? Сам видел! А они мне доказывают: все неочевидно, неясно, вы на эмоциях были, вы не специалист.У Жени уже нет работы, взрослая дочь давно живёт со своей семьей и ребенком в Киеве. А он занимается тем, что развозит гуманитарную помощь. Своими силами, за свои деньги, в места, где идут боевые действия. Именно он был в Первомайске и увидел катастрофу города, который уже полгода в осаде. Ездит всегда вместе с женой.– Жень, а зачем вместе? Опасно же…– Если умрем, то вместе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, волонтеры, геноцид в донбассе, донбасс, гуманитарная помощь