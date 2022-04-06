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Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске" - РИА Новости, 06.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220406/lugansk-1780142686.html
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске"
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске" - РИА Новости, 06.04.2022
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске"
Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
2022-04-06T14:45
2022-04-06T14:45
донбасс. геноцид. 2014-2022
луганск
геноцид в донбассе
гуманитарная помощь
луганская народная республика
украина
волонтеры
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...Мы шли по стемневшему парку, горели фонари. Дорожки с плиткой были очерчены белыми снежными прожилками.За день до этого прочитала сообщение про Первомайск, про голодающих детей, про нечеловеческие условия этого города, который уже полгода решетили из тяжёлой артиллерии.Перепостила и всё ждала, что кто-то отзовется, и передам контакты.Но никто не отозвался.В парке стояла глухая тишина, дочка бегала вокруг. А я думала, что в Первомайске дети не могут так. Потому что они сидят в бомбоубежище и боятся выйти на улицу.Такие же девчонки и мальчишки, как моя дочь.Рядом снежная крепость и цветные фонари, подсвечивающие ее. Дочка подбежала к одному из них и стала закрывать рукой свет.— Мама, посмотри: у меня зеленое лицо!Зеленое лицо светилось от счастья, парк был словно ночная снежная Нарния, как будто мы туда попали через платяной шкаф в большом старом доме.Но ведь можно попробовать все сделать самой?— Сереж, тут подумала, как считаешь, можно ведь собрать самим еду и вещи и как-то передать?— Давай.Саша Гурзуфский и ЛешаВ планах было собрать помощь и передать кому-то, кто довезет и передаст в Луганск. Я начала судорожно обзванивать знакомых журналистов, но все только отфутболивали меня. Как вдруг написал Саша. Еще один Саша в моей жизни. Этот Саша оказался родом из Гурзуфа, того самого, где я потрошила деревья с алычой. Он учился в одной школе с моей близкой подругой и прочитал меня в "Живом Журнале":— Дунь, давай арендуем газель и отвезем все, что соберешь? Машину оплачу. К этому моменту у меня было отложено три пакета вещей от дочки, лекарства и планировалась покупка гречки и тушенки на гонорары от последних статей. И все. Газель? Ну что ж, может кто-то что-то еще принесёт."Ребят, в общем, еду сама, кто хочет поучаствовать, пишите в личку. Еду на этих выходных".Через несколько часов посыпались личные сообщения.В тот же вечер дом завалили едой и вещами. Люди стали приносить деньги. За несколько дней мы собрали около 100 000 рублей. Откуда ни возьмись, возник Леша, который предложил помощь в сборе и покупке еды, выделив на это немалую сумму. Он оказался знакомым знакомых.ТаможняУже через день мы с гурзуфским Сашей стояли на границе ЛНР и России. Друг друга вообще не знали, но казалось, что все так и должно быть. Мы не понимали, что едем в зону боевых действий, что нас могут убить в любой момент. Что это опасно."Слезы Луганска"22 декабря 2014 годаДневникМы сделали почти невозможное. Меньше чем за неделю собрали "газель" еды и вещей. И в эти выходные я и Саша отвезли их в Луганск, откуда мой друг Женя отвез сегодня все до Первомайска. Желающие помочь пишут до сих пор, и уже, скорее всего, будет ещё одна машина. Так что, видимо, поеду и на следующих выходных туда. Про гуманитарную помощь напишу отдельно, обязательно напишу. Ребята, друзья, братья, сестры, родные мои, спасибо всем, кто прислал деньги, кто приносил теплые детские комбинезоны и смеси для младенцев. Спасибо всем, кто, не зная меня лично, поверил.Можно миллионы раз читать чьи-то истории. Можно смотреть и смотреть ролики на "Ютубе". Но просто поверьте, что это не то. Все знала. Но, когда видишь своими глазами, реальность меняется. Мир изменился и никогда для меня не станет прежним.Мои ощущения от войны начались именно с этой ночи. Огромная, безлюдная, идеально уложенная к чемпионату Европы по футболу дорога.Только где-то в Чернобыле.Идеальный асфальт, глубокие дыры, поваленные мосты и танки вдоль дороги.Кромешная ночь, ты едешь медленно, потому что посреди дороги постоянно встречаются огромные воронки от обстрелов, где-то куски снарядов. Где-то просто стоит танк…— Да тут вечно слалом ехать приходится.Женя смеется. А вокруг никого. Пустота и чернота, которая начинает поглощать меня.Утром поехали в Новосветловку, точнее, в то, что от нее осталось.Пока фотографировала, проходила мимо женщина. Ирина, высокая блондинка, отправила всех своих детей и внуков в Россию.— Почему сами не уедете?— Куда? Кому я нужна? Это мой дом.— Были здесь, когда бомбили?— Были.Рядом стоит пожилой мужик в телогрейке.— Народ потом айдаровцы загнали в церковь и пошли мародёрствовать по домам и квартирам. Ужас, что творилось. Весь день до ночи сидели там. Очереди по храму давали.— Сколько людей погибло?— Сложно сказать.— Отец, подвезти?На дороге стоит пожилой старик в огромных сапожищах и ждет маршрутку.— Праздничная акция?Садится и без остановки рассказывает.— С похорон. Племянницу хоронили.— Вы чего не уезжаете?— А почему должен уезжать? Это мой дом.— Опасно же, зачем рисковать?— От судьбы не уйдешь…И смотрит на меня с непониманием.— А дети, жена?— Они в Киеве. Вздыхая, продолжает:— Рассказываю друзьям, родным, что здесь, а они не верят. Говорят, вру. Свои же, родные, не верят! Нам вообще никто в мире не верит. Понимаете? Никто! Нас тут лупят из"Градов" и минометов, убивают, грабят, и никто не верит оттуда. Никто! Мы себя сами расстреливаем и подрываем!Голос срывается, дрожит. Вижу краем глаза: слезы стоят. Отворачиваюсь.
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4.7
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луганск, геноцид в донбассе, гуманитарная помощь, луганская народная республика, украина, волонтеры
14:45 06.04.2022
 

Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске"

© Иллюстрация РИА НовостиЕвдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022
Евдокия Шереметьева, Дневник волонтёра. Донбасс 2014-2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
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Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
...Мы шли по стемневшему парку, горели фонари. Дорожки с плиткой были очерчены белыми снежными прожилками.
За день до этого прочитала сообщение про Первомайск, про голодающих детей, про нечеловеческие условия этого города, который уже полгода решетили из тяжёлой артиллерии.
Перепостила и всё ждала, что кто-то отзовется, и передам контакты.
Но никто не отозвался.
В парке стояла глухая тишина, дочка бегала вокруг. А я думала, что в Первомайске дети не могут так. Потому что они сидят в бомбоубежище и боятся выйти на улицу.
Такие же девчонки и мальчишки, как моя дочь.
Рядом снежная крепость и цветные фонари, подсвечивающие ее. Дочка подбежала к одному из них и стала закрывать рукой свет.
— Мама, посмотри: у меня зеленое лицо!
Зеленое лицо светилось от счастья, парк был словно ночная снежная Нарния, как будто мы туда попали через платяной шкаф в большом старом доме.
Но ведь можно попробовать все сделать самой?
— Сереж, тут подумала, как считаешь, можно ведь собрать самим еду и вещи и как-то передать?
— Давай.

Саша Гурзуфский и Леша

В планах было собрать помощь и передать кому-то, кто довезет и передаст в Луганск. Я начала судорожно обзванивать знакомых журналистов, но все только отфутболивали меня. Как вдруг написал Саша. Еще один Саша в моей жизни.
Этот Саша оказался родом из Гурзуфа, того самого, где я потрошила деревья с алычой. Он учился в одной школе с моей близкой подругой и прочитал меня в "Живом Журнале":
— Дунь, давай арендуем газель и отвезем все, что соберешь? Машину оплачу.
К этому моменту у меня было отложено три пакета вещей от дочки, лекарства и планировалась покупка гречки и тушенки на гонорары от последних статей.
И все. Газель? Ну что ж, может кто-то что-то еще принесёт.
"Ребят, в общем, еду сама, кто хочет поучаствовать, пишите в личку. Еду на этих выходных".
Через несколько часов посыпались личные сообщения.
В тот же вечер дом завалили едой и вещами. Люди стали приносить деньги. За несколько дней мы собрали около 100 000 рублей. Откуда ни возьмись, возник Леша, который предложил помощь в сборе и покупке еды, выделив на это немалую сумму. Он оказался знакомым знакомых.
"Разгружаем машину". Фотография автора
Разгружаем машину. Фотография автора
"Разгружаем машину". Фотография автора

Таможня

Уже через день мы с гурзуфским Сашей стояли на границе ЛНР и России. Друг друга вообще не знали, но казалось, что все так и должно быть. Мы не понимали, что едем в зону боевых действий, что нас могут убить в любой момент. Что это опасно.

"Слезы Луганска"
22 декабря 2014 года
Дневник

Мы сделали почти невозможное. Меньше чем за неделю собрали "газель" еды и вещей. И в эти выходные я и Саша отвезли их в Луганск, откуда мой друг Женя отвез сегодня все до Первомайска. Желающие помочь пишут до сих пор, и уже, скорее всего, будет ещё одна машина. Так что, видимо, поеду и на следующих выходных туда. Про гуманитарную помощь напишу отдельно, обязательно напишу. Ребята, друзья, братья, сестры, родные мои, спасибо всем, кто прислал деньги, кто приносил теплые детские комбинезоны и смеси для младенцев. Спасибо всем, кто, не зная меня лично, поверил.
Можно миллионы раз читать чьи-то истории. Можно смотреть и смотреть ролики на "Ютубе". Но просто поверьте, что это не то. Все знала. Но, когда видишь своими глазами, реальность меняется. Мир изменился и никогда для меня не станет прежним.
Луганский рынок. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Луганский рынок. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Луганский рынок. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Мои ощущения от войны начались именно с этой ночи. Огромная, безлюдная, идеально уложенная к чемпионату Европы по футболу дорога.
Только где-то в Чернобыле.
Идеальный асфальт, глубокие дыры, поваленные мосты и танки вдоль дороги.
Кромешная ночь, ты едешь медленно, потому что посреди дороги постоянно встречаются огромные воронки от обстрелов, где-то куски снарядов. Где-то просто стоит танк…
— Да тут вечно слалом ехать приходится.
Женя смеется. А вокруг никого. Пустота и чернота, которая начинает поглощать меня.
Утром поехали в Новосветловку, точнее, в то, что от нее осталось.
Пока фотографировала, проходила мимо женщина. Ирина, высокая блондинка, отправила всех своих детей и внуков в Россию.
— Почему сами не уедете?
— Куда? Кому я нужна? Это мой дом.
— Были здесь, когда бомбили?
— Были.
Рядом стоит пожилой мужик в телогрейке.
— Народ потом айдаровцы загнали в церковь и пошли мародёрствовать по домам и квартирам. Ужас, что творилось. Весь день до ночи сидели там. Очереди по храму давали.
— Сколько людей погибло?
— Сложно сказать.
— Отец, подвезти?
На дороге стоит пожилой старик в огромных сапожищах и ждет маршрутку.
— Праздничная акция?
Садится и без остановки рассказывает.
— С похорон. Племянницу хоронили.
— Вы чего не уезжаете?
— А почему должен уезжать? Это мой дом.
— Опасно же, зачем рисковать?
— От судьбы не уйдешь…
И смотрит на меня с непониманием.
— А дети, жена?
— Они в Киеве. Вздыхая, продолжает:
— Рассказываю друзьям, родным, что здесь, а они не верят. Говорят, вру. Свои же, родные, не верят! Нам вообще никто в мире не верит. Понимаете? Никто! Нас тут лупят из
"Градов" и минометов, убивают, грабят, и никто не верит оттуда. Никто! Мы себя сами расстреливаем и подрываем!
Голос срывается, дрожит. Вижу краем глаза: слезы стоят. Отворачиваюсь.
Луганская школа № 7. Декабрь 2014 г. Фотография автора
 Луганская школа № 7. Декабрь 2014 г. Фотография автора
Луганская школа № 7. Декабрь 2014 г. Фотография автора
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ЛуганскГеноцид в ДонбассеГуманитарная помощьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВолонтеры
 
 
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