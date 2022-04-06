https://ria.ru/20220406/lugansk-1780142686.html

Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске"

Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске" - РИА Новости, 06.04.2022

Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент третий: "Я в Луганске"

Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.

2022-04-06T14:45

2022-04-06T14:45

2022-04-06T14:45

донбасс. геноцид. 2014-2022

луганск

геноцид в донбассе

гуманитарная помощь

луганская народная республика

украина

волонтеры

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...Мы шли по стемневшему парку, горели фонари. Дорожки с плиткой были очерчены белыми снежными прожилками.За день до этого прочитала сообщение про Первомайск, про голодающих детей, про нечеловеческие условия этого города, который уже полгода решетили из тяжёлой артиллерии.Перепостила и всё ждала, что кто-то отзовется, и передам контакты.Но никто не отозвался.В парке стояла глухая тишина, дочка бегала вокруг. А я думала, что в Первомайске дети не могут так. Потому что они сидят в бомбоубежище и боятся выйти на улицу.Такие же девчонки и мальчишки, как моя дочь.Рядом снежная крепость и цветные фонари, подсвечивающие ее. Дочка подбежала к одному из них и стала закрывать рукой свет.— Мама, посмотри: у меня зеленое лицо!Зеленое лицо светилось от счастья, парк был словно ночная снежная Нарния, как будто мы туда попали через платяной шкаф в большом старом доме.Но ведь можно попробовать все сделать самой?— Сереж, тут подумала, как считаешь, можно ведь собрать самим еду и вещи и как-то передать?— Давай.Саша Гурзуфский и ЛешаВ планах было собрать помощь и передать кому-то, кто довезет и передаст в Луганск. Я начала судорожно обзванивать знакомых журналистов, но все только отфутболивали меня. Как вдруг написал Саша. Еще один Саша в моей жизни. Этот Саша оказался родом из Гурзуфа, того самого, где я потрошила деревья с алычой. Он учился в одной школе с моей близкой подругой и прочитал меня в "Живом Журнале":— Дунь, давай арендуем газель и отвезем все, что соберешь? Машину оплачу. К этому моменту у меня было отложено три пакета вещей от дочки, лекарства и планировалась покупка гречки и тушенки на гонорары от последних статей. И все. Газель? Ну что ж, может кто-то что-то еще принесёт."Ребят, в общем, еду сама, кто хочет поучаствовать, пишите в личку. Еду на этих выходных".Через несколько часов посыпались личные сообщения.В тот же вечер дом завалили едой и вещами. Люди стали приносить деньги. За несколько дней мы собрали около 100 000 рублей. Откуда ни возьмись, возник Леша, который предложил помощь в сборе и покупке еды, выделив на это немалую сумму. Он оказался знакомым знакомых.ТаможняУже через день мы с гурзуфским Сашей стояли на границе ЛНР и России. Друг друга вообще не знали, но казалось, что все так и должно быть. Мы не понимали, что едем в зону боевых действий, что нас могут убить в любой момент. Что это опасно."Слезы Луганска"22 декабря 2014 годаДневникМы сделали почти невозможное. Меньше чем за неделю собрали "газель" еды и вещей. И в эти выходные я и Саша отвезли их в Луганск, откуда мой друг Женя отвез сегодня все до Первомайска. Желающие помочь пишут до сих пор, и уже, скорее всего, будет ещё одна машина. Так что, видимо, поеду и на следующих выходных туда. Про гуманитарную помощь напишу отдельно, обязательно напишу. Ребята, друзья, братья, сестры, родные мои, спасибо всем, кто прислал деньги, кто приносил теплые детские комбинезоны и смеси для младенцев. Спасибо всем, кто, не зная меня лично, поверил.Можно миллионы раз читать чьи-то истории. Можно смотреть и смотреть ролики на "Ютубе". Но просто поверьте, что это не то. Все знала. Но, когда видишь своими глазами, реальность меняется. Мир изменился и никогда для меня не станет прежним.Мои ощущения от войны начались именно с этой ночи. Огромная, безлюдная, идеально уложенная к чемпионату Европы по футболу дорога.Только где-то в Чернобыле.Идеальный асфальт, глубокие дыры, поваленные мосты и танки вдоль дороги.Кромешная ночь, ты едешь медленно, потому что посреди дороги постоянно встречаются огромные воронки от обстрелов, где-то куски снарядов. Где-то просто стоит танк…— Да тут вечно слалом ехать приходится.Женя смеется. А вокруг никого. Пустота и чернота, которая начинает поглощать меня.Утром поехали в Новосветловку, точнее, в то, что от нее осталось.Пока фотографировала, проходила мимо женщина. Ирина, высокая блондинка, отправила всех своих детей и внуков в Россию.— Почему сами не уедете?— Куда? Кому я нужна? Это мой дом.— Были здесь, когда бомбили?— Были.Рядом стоит пожилой мужик в телогрейке.— Народ потом айдаровцы загнали в церковь и пошли мародёрствовать по домам и квартирам. Ужас, что творилось. Весь день до ночи сидели там. Очереди по храму давали.— Сколько людей погибло?— Сложно сказать.— Отец, подвезти?На дороге стоит пожилой старик в огромных сапожищах и ждет маршрутку.— Праздничная акция?Садится и без остановки рассказывает.— С похорон. Племянницу хоронили.— Вы чего не уезжаете?— А почему должен уезжать? Это мой дом.— Опасно же, зачем рисковать?— От судьбы не уйдешь…И смотрит на меня с непониманием.— А дети, жена?— Они в Киеве. Вздыхая, продолжает:— Рассказываю друзьям, родным, что здесь, а они не верят. Говорят, вру. Свои же, родные, не верят! Нам вообще никто в мире не верит. Понимаете? Никто! Нас тут лупят из"Градов" и минометов, убивают, грабят, и никто не верит оттуда. Никто! Мы себя сами расстреливаем и подрываем!Голос срывается, дрожит. Вижу краем глаза: слезы стоят. Отворачиваюсь.

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луганск, геноцид в донбассе, гуманитарная помощь, луганская народная республика, украина, волонтеры