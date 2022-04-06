https://ria.ru/20220406/volonter-1780132389.html
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент второй: "Голод в Луганске"
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент второй: "Голод в Луганске" - РИА Новости, 06.04.2022
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент второй: "Голод в Луганске"
Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
2022-04-06T14:44
2022-04-06T14:44
2022-04-06T14:44
донбасс. геноцид. 2014-2022
донбасс
луганск
геноцид в донбассе
луганская область
служба безопасности украины
волонтеры
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781018371_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_f6a1e97cbbbfa2d7cffffd4b5261b7c8.png
...В начале июня Саша повесил видеозапись из Луганска. На ней в кадре умирает женщина. Ей оторвало ноги, но она спокойно и без истерик, в отличие от снимающего её на телефон, просит вызвать скорую.Рядом с ней лежал труп женщины в серых бриджах. Она погибла после авиаудара по зданию обладминистрации города. Это родственница Саши. Я повесила это видео у себя на странице. После этого лишилась многих друзей. Вот она лежит мертвая. А вот в комментариях "друзья" пишут какую-то чушь про кондиционеры и "сепаров". "Сами виноваты".Оказалось, что люди делятся на разные сорта. На тех, кому можно сочувствовать, и на тех, кому нельзя. Кто исповедует нужные идеи — того можно слушать. А есть другие. Другого сорта. И это писали не далекие немцы 30-х годов, а мои друзья. С которыми ходила на катки, с которыми бегала по вагонам метро.Прошло полгода, на Донбассе установилось перемирие. На территории, где живут Лида с Сашей, воцарилось относительное спокойствие, и линия противостояния ушла. Дикое напряжение спало. СМИ утихли.А в Первомайск пришел голод."Голод в Луганске"13 декабря 2014 годаДневникВ общем так, пишет мой хороший друг из Луганской области. Отвечаю за его слова. Вчера вечером опубликовал в закрытом доступе у себя на страничке в "Фейсбуке":"Дорогие граждане. Товарищи… Друзья. У нас в регионе сильно активизировалось СБУ (друг живет в той части, которая под Украиной. — Примеч. авт.). Двоих моих друзей вызывали для беседы, и, видит Бог, я не знаю, чем всё это закончится для меня. Поэтому я стараюсь здорово не светиться в сети со своим мнением и активностью. Однако я считаю правильным и необходимым рассказать вот о чем.Мой луганский друг Женя сегодня был в Первомайске. Он подрядился отвезти туда гуманитарку. Звонил мне вот прямо сейчас. Он всяко повидал в жизни, мужику за полтинник, стальные яйца и железные нервы, но, хоть это и стало модным оборотом речи, он действительно всхлипывал в трубку, нивелируя это матюками. Так принято у мужчин, сами понимаете…"В Первомайске реальная жопа. Нет ни одного целого дома. Процентов 70 вообще непригодны для жилья. Никакого перемирия и режима тишины нет. Обстрелы каждый день. Те жители, которые остались, живут в подвалах и просто боятся оттуда выходить. Отопления нет. Связи нет. Света нет. Воды практически нет. Самое страшное, что еды тоже нет. Ближайшая цивилизация начинается в Стаханове — в 15 километрах. Оттуда приезжают бригады латать газопровод, иногда приезжает скорая. То, что он привез на своем бусе, сгрузили в общий склад, а оттуда выдают на общественные столовые. Пока разгружали, походил, посмотрел. В этой самой столовой из еды картошка, плавающая в воде.Рассказывал, что ополченцы позвали покушать. Вначале отказывался, но потом пошел. Говорит: "Думаю, посмотрю, что сами едят. Если насыплют борща с мясом, кастрюлю на голову надену". То же самое едят. Картошка, плавающая в теплой воде.А теперь, собственно, просьба. Если кто-то как-то связан с гуманитаркой, в Луганске есть человек, готовый возить ее в Первомайск. Если мое поручительство в его честности как-то поможет, то это оно.Координаты для связи дам в личку".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
донбасс
луганск
луганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781018371_156:0:1124:726_1920x0_80_0_0_a95dfff1bd24fc400d00fc524d7ee736.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганск, геноцид в донбассе, луганская область, служба безопасности украины, волонтеры, гуманитарная помощь
Дневник волонтера Евдокии Шереметьевой. Фрагмент второй: "Голод в Луганске"
Мы продолжаем публиковать отрывки пронзительной и иногда невыносимо честной книги. Это дневник журналиста и волонтера Евдокии Шереметьевой, которая в течение всех лет восьмилетней войны привозила гуманитарную помощь на Донбасс, спасала больных и раненных, собирала свои беспощадные свидетельства правды.
...В начале июня Саша повесил видеозапись из Луганска. На ней в кадре умирает женщина. Ей оторвало ноги, но она спокойно и без истерик, в отличие от снимающего её на телефон, просит вызвать скорую.
Рядом с ней лежал труп женщины в серых бриджах. Она погибла после авиаудара по зданию обладминистрации города. Это родственница Саши. Я повесила это видео у себя на странице. После этого лишилась многих друзей. Вот она лежит мертвая. А вот в комментариях "друзья" пишут какую-то чушь про кондиционеры и "сепаров". "Сами виноваты".
Оказалось, что люди делятся на разные сорта. На тех, кому можно сочувствовать, и на тех, кому нельзя. Кто исповедует нужные идеи — того можно слушать. А есть другие. Другого сорта. И это писали не далекие немцы 30-х годов, а мои друзья. С которыми ходила на катки, с которыми бегала по вагонам метро.
Прошло полгода, на Донбассе установилось перемирие. На территории, где живут Лида с Сашей, воцарилось относительное спокойствие, и линия противостояния ушла. Дикое напряжение спало. СМИ утихли.
А в Первомайск пришел голод.
"Голод в Луганске"
13 декабря 2014 года
Дневник
В общем так, пишет мой хороший друг из Луганской области. Отвечаю за его слова. Вчера вечером опубликовал в закрытом доступе у себя на страничке в "Фейсбуке":
"Дорогие граждане. Товарищи… Друзья. У нас в регионе сильно активизировалось СБУ (друг живет в той части, которая под Украиной. — Примеч. авт.). Двоих моих друзей вызывали для беседы, и, видит Бог, я не знаю, чем всё это закончится для меня. Поэтому я стараюсь здорово не светиться в сети со своим мнением и активностью. Однако я считаю правильным и необходимым рассказать вот о чем.
Мой луганский друг Женя сегодня был в Первомайске. Он подрядился отвезти туда гуманитарку. Звонил мне вот прямо сейчас. Он всяко повидал в жизни, мужику за полтинник, стальные яйца и железные нервы, но, хоть это и стало модным оборотом речи, он действительно всхлипывал в трубку, нивелируя это матюками. Так принято у мужчин, сами понимаете…
"В Первомайске реальная жопа. Нет ни одного целого дома. Процентов 70 вообще непригодны для жилья. Никакого перемирия и режима тишины нет. Обстрелы каждый день. Те жители, которые остались, живут в подвалах и просто боятся оттуда выходить. Отопления нет. Связи нет. Света нет. Воды практически нет. Самое страшное, что еды тоже нет. Ближайшая цивилизация начинается в Стаханове — в 15 километрах. Оттуда приезжают бригады латать газопровод, иногда приезжает скорая. То, что он привез на своем бусе, сгрузили в общий склад, а оттуда выдают на общественные столовые. Пока разгружали, походил, посмотрел. В этой самой столовой из еды картошка, плавающая в воде.
Рассказывал, что ополченцы позвали покушать. Вначале отказывался, но потом пошел. Говорит: "Думаю, посмотрю, что сами едят. Если насыплют борща с мясом, кастрюлю на голову надену". То же самое едят. Картошка, плавающая в теплой воде.
А теперь, собственно, просьба. Если кто-то как-то связан с гуманитаркой, в Луганске есть человек, готовый возить ее в Первомайск. Если мое поручительство в его честности как-то поможет, то это оно.
Координаты для связи дам в личку".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская