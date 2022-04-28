https://ria.ru/20220428/allergiya-1785537534.html

Чихать на все: как пережить весеннюю аллергию в Москве

Чихать на все: как пережить весеннюю аллергию в Москве - РИА Новости, 28.04.2022

Чихать на все: как пережить весеннюю аллергию в Москве

Долгожданная весна радует москвичей теплом и солнцем, однако вместе с тем и добавляет дискомфорта людям, чье самочувствие может пострадать от цветения растений. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:00

2022-04-28T09:00

2022-04-28T10:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

весна

аллергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785509469_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_52d3c7b775c03f662d494232597d2e4f.jpg

Долгожданная весна радует москвичей теплом и солнцем, однако вместе с тем и добавляет дискомфорта людям, чье самочувствие может пострадать от цветения растений. Как известно, вылечить аллергию нельзя, но снизить ущерб для организма – вполне. Как облегчить себе этот непростой период жизни, читайте в материале РИА Новости.Пасьянс природыВ России существуют три основных сезона активной фазы растений, рассказывает аллерголог-иммунолог, главный врач медицинского департамента "Инвитро-Сибирь" Юлия Селихова."Апрель-май – это цветение деревьев: березы, ольхи, лещины, дуба и хвойных. Второй сезон в июне-июле – это луговые и злаковые трава. А третий – с июля по сентябрь – это сорные травы. То есть в ближайшее время всех будет беспокоить пыльца деревьев", – уточняет она.Сезонную аллергию вызывают растения, опыляемые ветром. У них пыльца очень маленького размера, поэтому им не нужны усилия насекомых.А вот те представители флоры, которые имеют яркие цветы и сильный аромат, как правило опыляются насекомыми. Из-за большой величины их пыльцевые зерна не летают в воздухе в высокой концентрации, и даже если они попадают на слизистую оболочку человека, то не вызывают воспаления.Поэтому жителям и гостям российской столицы не стоит пугаться и избегать цветущих садов и клумб. Москва с каждым годом становится все зеленее и красочнее за счет высадки новых растений в рамках различных городских программ озеленения. При этом для озеленения мегаполиса стараются подбирать те виды деревьев и кустарников, которые в меньшей степени провоцирую аллергические реакции.Однако в департаменте природопользования напоминают, что основные виновники сезонной аллергии – береза, ива, тополь, ясень, вяз и клен. И от их высадки на территории Москвы полностью отказаться не получится, ведь какие-то растения высаживаются взамен утраченных или по просьбам жителей. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния. В комплексе городского хозяйства Москвы каждую весну составляют график цветения растений-аллергенов, который указывает примерные сроки и пики пыления. Так что аллергикам придется быть во всеоружии.Аллергия случаетсяСимптомы аллергии, хотя и похожи на простуду, все же отличаются. Слезотечение, а также зуд в носу и глазах появляются у человека только тогда, когда он выходит на улицу. Дома подобной реакции организма нет. Разумеется, активность за пределами дома в период цветения лучше снизить.Но в любом случае, если вы аллергик, не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу и придерживаться той схемы лечения, которую он вам назначит. Тем более в каждом случае методика лечения индивидуальна.Стоит учесть, что пыльца может появиться в воздухе задолго до начала цветения — это явление называется "дальним транспортом пыльцы". Оно объясняется переносом пыльцевых зерен воздушными массами из тех регионов, где цветение начинается раньше.Вместе с тем, затянувшийся приход весны, к сожалению, никак не сыграет на руку аллергикам. Климатические и температурные факторы лишь сместят период цветения, но не сократят и не отменят его."Чем позже началась весна, тем позже начнется цветение деревьев и тем позже оно закончится. У растений этот цикл имеет определенную продолжительность, чтобы процесс был полноценным и завершенным, поэтому он существенно не меняется. Меняются только даты его начала", – указала Селихова.Вдох-выдохУ взрослого человека аллергия может возникнуть на любом этапе жизни и таких случаев становится все больше в последние годы."То есть может быть, что у человека в раннем возрасте и в школьные годы не было никаких аллергических заболеваний, ни поллиноза, ни атопического дерматита, ни бронхиальной астмы, и впервые проявления возникли во взрослом возрасте", – отмечает эксперт.По ее словам, такие случаи характерны для аллергического ринита и бронхиальной астмы.В случае характерных проявлений аллергии специалисты ищут причинно-значимый аллерген, однако если нет заболевания, то и нет необходимости проводить аллергодиагностику.При наличии аллергического заболевания есть три основных подхода:Первый – это минимизация, либо полное устранение контакта с причинно-значимым аллергеном.Второй – симптоматическое лечение, то есть применение лекарственных препаратов, которые снижают выраженность проявления аллергии.Третий – это вакцинация. "В этом случае ген, выявленный лабораторными методами, в виде конкретного препарата вводится в организм в постепенно нарастающей дозе и таким образом у организма вырабатывается устойчивость к этому аллергену. По лекарственным препаратам для снятия симптомов сейчас есть несколько групп, то есть набор препаратов очень большой", – заключает Селихова.

https://realty.ria.ru/20210616/dacha-1737120440.html

https://realty.ria.ru/20180529/1521579364.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, весна, аллергия