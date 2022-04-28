09:00 28.04.2022 (обновлено: 10:12 28.04.2022)
Чихать на все: как пережить весеннюю аллергию в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет возле Черкизовского пруда в Москве во время режима самоизоляции жителей
Долгожданная весна радует москвичей теплом и солнцем, однако вместе с тем и добавляет дискомфорта людям, чье самочувствие может пострадать от цветения растений. Как известно, вылечить аллергию нельзя, но снизить ущерб для организма – вполне. Как облегчить себе этот непростой период жизни, читайте в материале РИА Новости.
Пасьянс природы
В России существуют три основных сезона активной фазы растений, рассказывает аллерголог-иммунолог, главный врач медицинского департамента "Инвитро-Сибирь" Юлия Селихова.
"Апрель-май – это цветение деревьев: березы, ольхи, лещины, дуба и хвойных. Второй сезон в июне-июле – это луговые и злаковые трава. А третий – с июля по сентябрь – это сорные травы. То есть в ближайшее время всех будет беспокоить пыльца деревьев", – уточняет она.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы
Сезонную аллергию вызывают растения, опыляемые ветром. У них пыльца очень маленького размера, поэтому им не нужны усилия насекомых.
А вот те представители флоры, которые имеют яркие цветы и сильный аромат, как правило опыляются насекомыми. Из-за большой величины их пыльцевые зерна не летают в воздухе в высокой концентрации, и даже если они попадают на слизистую оболочку человека, то не вызывают воспаления.
"Такие растения, как, например, сирень или яблони, которые будут цвести в Москве в мае в парках и дворах, не являются классической причиной аллергии", – подчеркивает врач аллерголог-иммунолог.
Поэтому жителям и гостям российской столицы не стоит пугаться и избегать цветущих садов и клумб. Москва с каждым годом становится все зеленее и красочнее за счет высадки новых растений в рамках различных городских программ озеленения. При этом для озеленения мегаполиса стараются подбирать те виды деревьев и кустарников, которые в меньшей степени провоцирую аллергические реакции.
Однако в департаменте природопользования напоминают, что основные виновники сезонной аллергии – береза, ива, тополь, ясень, вяз и клен. И от их высадки на территории Москвы полностью отказаться не получится, ведь какие-то растения высаживаются взамен утраченных или по просьбам жителей. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния. В комплексе городского хозяйства Москвы каждую весну составляют график цветения растений-аллергенов, который указывает примерные сроки и пики пыления. Так что аллергикам придется быть во всеоружии.
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В этом году в Москве коммунальные службы высадят 55 миллионов цветов, причем все они адаптированы к климатическим условиям и гипоаллергенны, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Ожидается, что к майским праздникам распустятся 14 млн тюльпанов, их луковицы высадили еще осенью прошлого года. В конце мая-начале июня на городских клумбах появятся 35,4 млн однолетников, затем высадят более 1,2 млн многолетних цветов, среди них будет много роз и пионов.
Аллергия случается
Симптомы аллергии, хотя и похожи на простуду, все же отличаются. Слезотечение, а также зуд в носу и глазах появляются у человека только тогда, когда он выходит на улицу. Дома подобной реакции организма нет. Разумеется, активность за пределами дома в период цветения лучше снизить.
Но в любом случае, если вы аллергик, не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу и придерживаться той схемы лечения, которую он вам назначит. Тем более в каждом случае методика лечения индивидуальна.
Цветение сирени в Москве
Стоит учесть, что пыльца может появиться в воздухе задолго до начала цветения — это явление называется "дальним транспортом пыльцы". Оно объясняется переносом пыльцевых зерен воздушными массами из тех регионов, где цветение начинается раньше.
Вместе с тем, затянувшийся приход весны, к сожалению, никак не сыграет на руку аллергикам. Климатические и температурные факторы лишь сместят период цветения, но не сократят и не отменят его.
"Чем позже началась весна, тем позже начнется цветение деревьев и тем позже оно закончится. У растений этот цикл имеет определенную продолжительность, чтобы процесс был полноценным и завершенным, поэтому он существенно не меняется. Меняются только даты его начала", – указала Селихова.
Вдох-выдох
У взрослого человека аллергия может возникнуть на любом этапе жизни и таких случаев становится все больше в последние годы.
"То есть может быть, что у человека в раннем возрасте и в школьные годы не было никаких аллергических заболеваний, ни поллиноза, ни атопического дерматита, ни бронхиальной астмы, и впервые проявления возникли во взрослом возрасте", – отмечает эксперт.
29 мая 2018, 10:39Зеленые новобранцы: как приживаются деревья в центре МосквыУже несколько лет на центральных улицах Москвы высаживают взрослые деревья. Москвичи постоянно следят за их жизнью и на полном серьезе беспокоятся о здоровье растений. Чтобы раз и навсегда разобраться, прижились ли молодые деревья, сайт "РИА Недвижимость" прогулялся по столице и вместе с экспертом осмотрел посадки прошлых лет.
По ее словам, такие случаи характерны для аллергического ринита и бронхиальной астмы.
"В подавляющем большинстве случаев атопический дерматит имеет детскую историю. Выявить предрасположенность к этому заболеванию во многих случаях можно, но вопрос в том, что потом с этим делать. Вот почему в современной аллергологии есть такая твердая установка, что мы не проводим диагностику, если нет клинической картины и конкретных симптомов аллергического заболевания", – объясняет врач.
В случае характерных проявлений аллергии специалисты ищут причинно-значимый аллерген, однако если нет заболевания, то и нет необходимости проводить аллергодиагностику.
Девушка стряхивает с себя тополиный пух
При наличии аллергического заболевания есть три основных подхода:
Первый – это минимизация, либо полное устранение контакта с причинно-значимым аллергеном.
Второй – симптоматическое лечение, то есть применение лекарственных препаратов, которые снижают выраженность проявления аллергии.
Третий – это вакцинация. "В этом случае ген, выявленный лабораторными методами, в виде конкретного препарата вводится в организм в постепенно нарастающей дозе и таким образом у организма вырабатывается устойчивость к этому аллергену. По лекарственным препаратам для снятия симптомов сейчас есть несколько групп, то есть набор препаратов очень большой", – заключает Селихова.