https://ria.ru/20220425/rossiya-1785221529.html

Гончар: на Западе стремятся создать для России проблемы на южных рубежах

Гончар: на Западе стремятся создать для России проблемы на южных рубежах - РИА Новости, 25.04.2022

Гончар: на Западе стремятся создать для России проблемы на южных рубежах

Обеспечение мира на Южном Кавказе – один из приоритетов внешней политики России, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:00

2022-04-25T10:00

2022-04-25T17:38

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армения

азербайджан

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интервью

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Обеспечение мира на Южном Кавказе – один из приоритетов внешней политики России, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о содействии Москвы заключению мира между Арменией и Азербайджаном, о том, оказали ли западные санкции влияние на экономическое взаимодействие с этими странами, и как ситуация вокруг Украины воспринимается партнерами по региону.– В апреле текущего года исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, Россией и Арменией. Как вы оцениваете текущий диалог Москвы с Баку и Ереваном?– В этом году отмечается 30-летие установления Россией дипломатических отношений с целым рядом стран СНГ, включая Азербайджан и Армению. С этими двумя закавказскими республиками нас объединяют прочные традиции дружбы, глубокие исторические связи и общая цивилизационная близость наших народов. По своему содержанию и духу отношения Москвы как с Баку, так и с Ереваном носят характер стратегического партнерства и союзничества, выстраиваются на основе равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства.С Азербайджаном и Арменией поддерживается плотный политический диалог. Высокий уровень личных доверительных отношений лидеров по сути задает динамику всему спектру нашего двустороннего сотрудничества с Баку и Ереваном.Двадцать второго февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которая выводит двусторонние отношения на новый уровень. Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации. 19-20 апреля успешно проведен первый официальный визит в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором отражены главные направления дальнейших усилий по углублению двустороннего союзничества.– Как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и Арменией? Не открывает ли нынешнее положение дел дополнительные возможности для расширения торгово-экономической кооперации России с указанными странами?– Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада. Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами.Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике. По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям. Это показала коронавирусная пандемия. Так, в 2021 году взаимный товарооборот между нашими странами превысил доковидные показатели и составил рекордные 3,4 миллиарда долларов США. Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской ненефтяной продукции. Будем и дальше реализовывать имеющиеся контрактные договоренности и продвигать новые инвестиционные проекты.С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия. Эти вопросы обсуждались в ходе состоявшихся у министра экономики Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России. Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях. Также обсуждалась необходимость единых мер нетарифного регулирования, снижения ввозных таможенных пошлин.Лидеры условились дать поручения правительствам проработать набор компенсирующих мер как в двустороннем формате, так и по линии ЕАЭС. Ереван рассматривает открывающиеся возможности в связи с желанием некоторых российских компаний укорениться в Армении.Российские ведущие экономические операторы, включая "Газпром", "Росатом", РЖД, РУСАЛ, Банк ВТБ, Геопромайнинг и многие другие, продолжают создавать в стране новые рабочие места, осуществляют трансфер современных технологий и компетенций, являются крупными налогоплательщиками. Рассчитываем сохранить такую позитивную динамику.– Буквально на прошлой неделе состоялся визит премьер-министра Армении Пашиняна в Москву, какие перспективы он открывает для развития сотрудничества Москвы и Еревана?– Отмечаем важное значение первого официального визита в нашу страну Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении провел обстоятельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Кроме того, побывал в Нижнем Новгороде, где встретился с руководством Нижегородской области и посетил Горьковский автомобильный завод. Главу армянского правительства сопровождала солидная делегация – вице-премьер, секретарь Совбеза, три министра, заместитель председателя Нацсобрания.Помимо принятия вышеупомянутого совместного заявления, в рамках визита подписан солидный пакет документов, в том числе по сотрудничеству в энергетике, правоохранительной, социально-трудовой и гуманитарной сферах. Профильные российские и армянские ведомства уже приступили к реализации достигнутых договоренностей.Условились сохранить для наших армянских друзей преференциальное ценообразование на газ. "Газпром Армения" покрывает 80% потребностей страны в голубом топливе. Объем инвестиций по линии "Газпрома" в экономику Республики превышает 800 млн долл. Также в союзническом ключе прорабатываем важные для Еревана вопросы в сфере сельского хозяйства. Уверен, все это позволит экономикам двух стран развиваться более уверенно и предсказуемо.По линии госкорпорации "Росатом" оказываем содействие с учетом необходимости продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Успешно завершена модернизация второго энергоблока АЭС, получено разрешение на эксплуатацию станции до 2026 года. Совместно с армянскими партнерами рассматриваются и другие перспективные направления сотрудничества неатомного характера. В январе 2022 года между ГК "Росатом" и Армянской АЭС подписан меморандум о сотрудничестве в области строительства в Армении новых атомных энергоблоков российского дизайна, сформирована совместная рабочая группа. В числе подписанных в рамках визита Пашиняна документов – комплексная программа российско-армянского сотрудничества в области энергетических и неэнергетических проектов.Подробно обсужден комплекс тем, связанных с выстраиванием сотрудничества в новых условиях, в том числе что касается финансовой сферы, логистики, цифровой экономики. Условлено, что целый ряд российских компаний подключится к модернизации транспорта, в частности, ереванского метрополитена, горнорудной области – особое внимание будет уделяться разработке медно-молибденовых месторождений.Премьер-министр пригласил Владимира Путина посетить Армению во второй половине года в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Предполагается, что российский лидер поучаствует в закладке в центре Еревана памятника российско-армянской дружбе.В рамках насыщенного российско-армянского диалога готовятся и другие контакты на различных уровнях. В Ереване 21-23 апреля прошло 34-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Имеются планы собрать парламентариев еще раз – в рамках встречи профильных комитетов Госдумы России и Нацсобрания Армении.В течение 2022 года примем в России Дни культуры Армении и проведем в Армении Дни духовной культуры России. Вновь пройдут межрегиональный и молодежный форумы, а также 21-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Интенсивно взаимодействуем на гуманитарном направлении. Предпринимаются дополнительные шаги в целях укрепления позиций русского языка в Армении, в частности за счет поддержки русских классов в армянских школах, переподготовки учителей школ с преподаванием по российским стандартам. Это нужно не только для сохранения общего образовательного, научного и языкового пространства, но и с целью удовлетворения наблюдаемого в Армении спроса на изучение русского языка.– Насколько успешно идет процесс реализации положений подписанной 22 февраля Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой?– Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений.Документ охватывает весь спектр двусторонних связей наших государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах), расширение транзитно-транспортного потенциала, готовность к развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ, участие в формировании многополярного мира на основе международного права и центральной роли ООН, обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах.Профильные министерства и ведомства уже приступили к практической реализации положений декларации. Приведу несколько конкретных примеров.Прошедший 1-3 марта в Гусарском районе Азербайджана I Форум молодежных инициатив собрал более 100 участников из молодежных образовательных и волонтерских организаций двух стран и стал, по сути, первым мероприятием в контексте имплементации нашей союзнической декларации.В текущем месяце пройдет целый ряд российско-азербайджанских мероприятий, направленных на укрепление экономического взаимодействия. Так, 20-21 апреля по линии Минэнерго России организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан по вопросам ТЭК. Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в республику – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению карабахских территорий, считаем данный трек важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации.Двадцатого апреля на площадке Бакинского государственного экономического университета Азербайджана (UNEC) прошел семинар "Потенциал развития экономического сотрудничества Азербайджана со странами ЕАЭС", в котором приняли участие представители ЕЭК и ЕАБР, аппарата правительства и российские эксперты-экономисты. Заинтересованность Баку в получении информации из первых рук о евразийских интеграционных процессах налицо. Это уже второе тематическое мероприятие после организованной в декабре 2021 года на площадке Университета АДА (бывшая дипакадемия Азербайджана) конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов", на которой спикером выступил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.Наконец, полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), которое состоится 26 апреля в Баку. Будет рассмотрен весь комплекс вопросов нашей двусторонней экономической кооперации. У нас много новых интересных и перспективных проектов.В текущем году планируем организовать очередной российско-азербайджанский межрегиональный форум. Сотрудничество субъектов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой остается важной составляющей двустороннего взаимодействия, поскольку в прямые хозяйственные контакты с Азербайджаном вовлечены более 70 регионов нашей страны.С учетом глубоких исторических связей в числе наших совместных приоритетов остается культурно-гуманитарная сфера. В настоящее время в России обучается свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий. В Баку уже несколько лет успешно функционирует филиал МГУ имени М.В. Ломоносова (с 2009 года) и филиал Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (с 2015 года). У нас общие подходы в вопросе сохранения культурно-языкового многообразия (в Баку функционирует 341 русскоязычная школа) и памяти о подвиге наших народов в Великой Отечественной войне.– Может ли российская спецоперация на Украине повлиять на перспективы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении и в целом нормализации отношений между Баку и Ереваном? Как вы относитесь к мнению ряда экспертов о том, что на фоне украинского кризиса возможны попытки со стороны стран Запада потеснить позиции Москвы на Южном Кавказе?– Обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе является одним из приоритетов внешней политики России, реализация которого не зависит от изменения каких-либо внешних условий. Ключевым элементом на этом направлении остается содействие нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.Как известно, в целях обеспечения режима прекращения огня в ноябре 2020 г. вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен Российский миротворческий контингент (РМК). Наши миротворцы помогают также налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру, разминировать территории.В рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач. Речь идет о запуске процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Кроме того, под эгидой России инициирован этноконфессиональный диалог и контакты по линии гражданского общества двух стран. Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора.Российская сторона настроена и далее всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр.К сожалению, мы видим, что на фоне спецоперации России на Украине в ряде западных СМИ и экспертных кругах раздаются призывы повысить градус напряженности в Закавказье. Видимо, для того, чтобы создать дополнительные проблемы России на наших южных рубежах, подорвать ее миротворческие усилия и тем самым усилить собственные позиции в этом регионе. Не думаем, что изменение нынешнего баланса сил будет работать на укрепление стабильности на Южном Кавказе.– Как в Абхазии и Южной Осетии восприняты признание Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик и специальная военная операция на Украине? Какие меры предпринимает Москва для помощи союзникам в лице Сухума и Цхинвала, в том числе с учетом последствий коронавирусной пандемии и на фоне санкционного давления Запада?– Южная Осетия признала ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Абхазия сделала аналогичный шаг 25 февраля, хотя по факту контакты осуществлялись и ранее. Абхазский президент Бжания в своем заявлении отметил, что "решения российской стороны о признании республик и проведении специальной военной операции по их защите были выстраданными, глубоко продуманными, безальтернативными".Власти обеих республик, все общественно-политические силы выразили безоговорочное одобрение спецоперации в защиту Донбасса. В Сухуме и Цхинвале прошли массовые митинги в поддержку России и российской армии. Обе страны, несмотря на ограниченные ресурсы, поставили в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, разместили у себя группу беженцев. Президент Южной Осетии осуществил визит в Донецк.Вышеперечисленные факты свидетельствуют об эффективности союзнической связки России с молодыми закавказскими государствами.Союзнический характер отношений России с Абхазией и Южной Осетий выражается и в масштабной помощи, оказываемой Москвой партнерам в различных сферах взаимодействия, особенно на фоне коронавирусной пандемии. На решение проблем социально-экономического восстановления и развития направлены соответствующие инвестиционные программы, утверждаемые двусторонними межправительственными комиссиями. В настоящее время реализуются инвестпрограммы на 2020-2022 годы объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей каждая. Необходимо помнить, что подавляющее большинство жителей Абхазии (около 60%) и Южной Осетии (порядка 90%) имеют и российское гражданство.В целом на текущий год предусмотрены следующие бюджетные ассигнования: Республике Абхазия – в объеме 5,726 миллиарда рублей, из них 4,376 миллиарда – на текущие расходы социального-экономического развития, в том числе на реализацию международных соглашений, заключенных в рамках реализации положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года; Республике Южная Осетия – в объеме 7,2 миллиарда рублей, из них 5,9 миллиарда рублей – на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Южная Осетия, в том числе на реализацию международных соглашений, заключенных в рамках реализации положений Договора о союзничестве и интеграции 2015 года.В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией Россия регулярно поставляет в Абхазию и Южную Осетию вакцины отечественного производства, тест-системы, медицинское оборудование. В республиках неоднократно работали многопрофильные мобильные госпитали Минобороны России, подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, бригады медицинских специалистов и эпидемиологов. Текущие объемы поставок российских вакцин полностью покрывают имеющийся в странах спрос.В контексте поддержки Абхазии и Южной Осетии на фоне санкционного давления Запада отмечу, что закрепленные мартовскими постановлениями Правительства РФ временные меры, направленные на обеспечение безопасности Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности и касающиеся запретов или количественных ограничений на вывоз определенных категорий товаров, к Сухуму и Цхинвалу с учетом их просьб не применяются.– Как идет работа в рамках консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан – Армения – Грузия + Россия – Иран – Турция)? Есть ли что-то новое в отношении подключения Тбилиси к данному формату?– В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено.Считаем правильным активно задействовать "3+3" для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. Логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия. Речь идет о поиске решений для региональных вызовов и проблем самими регионалами.В числе приоритетных направлений – реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, восстановлением транспортных маршрутов в Закавказье, организацией мультимодальных перевозок. Еще один важный трек – взаимодействие в культурно-гуманитарной области.Уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии, для которой "двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми.– Как вы оцениваете ситуацию в "треугольнике" Абхазия – Грузия – Южная Осетия и перспективы переговорного процесса в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье?– Ситуация в приграничье Абхазии и Южной Осетии с Грузией в целом остается достаточно стабильной. Это, в частности, констатировали участники заседания Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе, прошедшего 12 апреля в населенном пункте Эргнет. Отмечаем также снижение количества инцидентов и провокационных заявлений. На очереди – возобновление аналогичного механизма на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал. Рассчитываем, что переданные абхазской стороной представителям ООН в конце прошлого года предложения на этот счет будут рассмотрены в конструктивном ключе.Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это – не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит "тройке" сопредседателей, отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной 56-й раунд. Таким образом, эти участники дискуссий фактически взяли в заложники важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности. Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это – один из сопредседателей Женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат. Все эти недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" отнюдь не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, могут привести к возникновению неопределенности в этом регионе.– Вернемся к теме 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, Россией и Арменией, какие мероприятия состоялись и еще ожидаются в рамках юбилейного года?– В течение нынешнего юбилейного года проводим вместе с азербайджанскими и армянскими друзьями свыше двух десятков мероприятий в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Непосредственно в даты установления 30-летия дипотношений состоялся обмен поздравительными посланиями руководителей наших государств, парламентов и внешнеполитических ведомств. На знаменитых "книжках" Нового Арбата в эти дни (3-4 апреля) загорелись флаги Армении, Азербайджана и России. Кроме того, в рамках юбилейного года запланировано издать сборники российско-азербайджанских и российско-армянских документов, провести совместный выпуск почтовых марок.В Москве недавно прошел фестиваль азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве". В Новой Третьяковке была представлена расширенная экспозиция народного художника Таира Салахова. В театре "Геликон-опера" состоялся концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене". В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ организована выставка "Азербайджанский ковер — новый взгляд". В московском кинотеатре "Иллюзион" прошли показы азербайджанских фильмов. Главным пунктом праздничной программы в Баку стал концерт классической музыки Государственного камерного оркестра им. К. Караева в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, в ходе которого были исполнены произведения русских и азербайджанских композиторов.Пятого апреля в ереванском Доме камерной музыки им. Комитаса по инициативе Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" состоялись концерт классической музыки и тематическая фотовыставка. На днях состоялась учредительная конференция российско-армянского экспертного диалога. Ранее, 6 апреля, в Доме русской книги в Ереване проведена дискуссия о перспективах развития ЕАЭС в условиях ограничительных мер Запада. 8 апреля Российским советом по международным делам и общественным объединением "Диалог" был организован форум "Россия и Армения: 30 лет союза и интеграции". Все это способствует активизации контактов политологического сообщества, а также между общественниками России и Армении.В повестке остается целый ряд политических и культурных мероприятий как в России, так в Азербайджане и Армении. Одним словом, впереди еще много приятных новостей.

https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html

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2022

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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