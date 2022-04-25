https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html

В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада

В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада

Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T06:33

2022-04-25T06:33

2022-04-25T10:12

в мире

россия

никол пашинян

владимир путин

михаил мишустин

армения

азербайджан

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779895880_0:356:2944:2012_1920x0_80_0_0_0e110fab3cb56d175ba7b99161c3a27f.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и Арменией."По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям", — подчеркнул дипломат.Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции."С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия", — сказал Гончар.Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во времся состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России."Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях", — заключил дипломат.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785212999.html

https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785233353.html

россия

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, армения, азербайджан, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)