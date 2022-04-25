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В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада - РИА Новости, 25.04.2022
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В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада
В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада
Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T06:33
2022-04-25T10:12
в мире
россия
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
армения
азербайджан
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и Арменией."По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям", — подчеркнул дипломат.Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции."С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия", — сказал Гончар.Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во времся состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России."Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях", — заключил дипломат.Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара &gt;&gt;
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785212999.html
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в мире, россия, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, армения, азербайджан, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
06:33 25.04.2022 (обновлено: 10:12 25.04.2022)
 
В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада

МИД России сообщил об активном переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном и Арменией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

"Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике", — сказал Гончар.

Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и Арменией.
"По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям", — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.
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Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции, заявила Захарова
Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия", — сказал Гончар.
Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во времся состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.
"Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях", — заключил дипломат.
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Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>
 
В миреРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинМихаил МишустинАрменияАзербайджанМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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