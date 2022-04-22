https://ria.ru/20220422/kino-1782954399.html

Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер

Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер - РИА Новости, 22.04.2022

Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер

Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

майкл кейн

фрэнк синатра

милош форман

сша

нью-йорк (город)

нью-джерси

джек николсон

культура

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня исполнилось 85, может сыграть что угодно. О тайне его происхождения, попытках попасть в кино через мультфильм "Том и Джерри" и о том, почему его считают великим актером, — в материале РИА Новости.Тайна рожденияУ Николсона есть тайна: местом его рождения называют то Нью-Йорк, то Нью-Джерси. Нет ясности и с годом.Семья тоже была необычной: Джека воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал родителями. Только взрослым узнал, что его матерью была та, кого он принимал за старшую сестру.Николсон — представитель последнего поколения, росшего без влияния телевизора. Отсюда и детские увлечения: играл в футбол и баскетбол, а еще был репортером школьной газеты.Его буйный нрав отмечали многие учителя: на насмешки Джек отвечал кулаками.Творческая натура проявлялась в школьном театре: на сцене его всегда встречали овациями.Стать актером он окончательно решил после фильмов "В порту" и "Человек с золотой рукой" с Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой."Я смотрел "В порту" и не мог оторвать глаз от этого парня. Он был завораживающим", — признавался актер. А у Синатры Джек позаимствовал любовь к шляпам — частому атрибуту его гардероба.Неправильный голос и лукавый взглядВ мир кино он начал пробиваться, устроившись "мальчиком на побегушках" в отдел мультипликации MGM. Среди прочего отвечал на письма фанатов "Тома и Джерри". С середины 1950-х ходил на кастинги.Один из главных продюсеров того времени отметил, что у Николсона "великолепная улыбка, жилистое телосложение и лукавый масляный взгляд, но никакого актерского опыта, кроме школьного театрального кружка".Раздражал голливудских боссов и гнусавый выговор уроженца Нью-Джерси. Джеку предлагали брать уроки сценической речи. Но один из друзей-актеров сказал, что каждый будет пытаться изменить его произношение с помощью профессионалов. "Не соглашайся", — посоветовал он. Николсон послушался и сделал голос одной из своих особенностей.Еще одна страсть актера — мода. Он всегда следил за трендами: в его гардеробе были рубашки актуального кроя, белые штиблеты, брюки, зауженные к щиколоткам. Что уж говорить об аксессуарах.Взрывной темпераментПрославился Николсон еще и благодаря своей эмоциональности. В начале карьеры его уволили из нескольких сериалов за "плохое поведение".Актер быстро выходит из себя, достаточно малейшего повода. Говорят, однажды он разгромил чей-то автомобиль на улице просто потому, что из-за чего-то разозлился.Николсон — главный и самый темпераментный фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", домашние матчи никогда не пропускает. Киностудиям даже приходилось согласовывать график съемок с расписанием игр.Довольно часто Николсон громко ругался с судьями, выбегал на баскетбольную площадку. Однажды ему даже назначили технический фол за слишком громкие споры.Провалы и успехиПервые картины Николсона не были успешными. Критики громили сценарии, его игру. Он и сам потом признавал, что эти работы оставляли желать лучшего.Первый успех — черная комедия "Магазинчик ужасов". Ученый-ботаник открыл новый вид плотоядной орхидеи и скармливал ей неугодных людей. Картину сняли всего за два дня.За роль в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок" с Питером Фондой Николсона номинировали на "Оскар". После этого он снимался уже у Полански, Расселла, Антониони."Оскары" и "малины"Заветного "золотого рыцаря" Николсон получил за роль в драме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Его бунтарь Рэндл Макмерфи — классика и один из эталонов актерского мастерства.Но славой Джек распорядился по-своему: отказался от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" и других заманчивых проектов. Он предпочитал работать с легендами: Брандо в "Излучинах Миссури", Де Ниро в "Последнем магнате".Закрепил свое амплуа талантливого сумасброда образами злодеев: Джека Торранса в "Сиянии" Кубрика и Джокера в "Бэтмене" Бертона. Оба перформанса стали классикой — количество мемов, кино- и прочих цитирований не сосчитать.Николсон — один из самых титулованных артистов: 12 номинаций на "Оскар" (это рекорд), трижды лауреат. Вместе с Майклом Кейном отмечен киноакадемией за лучшую роль в четырех десятилетиях — с 1970-х по нулевые. Не говоря уже о других наградах: BAFTA, "Золотых глобусах", Гильдии киноактеров США. Не обошлось без антипремий: на "Золотую малину" его выдвигали дважды — за "Людские неприятности" и "Хоффу".Это лучше всего иллюстрирует отношение Джека к собственной кинокарьере.

https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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