Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня исполнилось 85, может сыграть что угодно. О тайне его происхождения, попытках попасть в кино через мультфильм "Том и Джерри" и о том, почему его считают великим актером, — в материале РИА Новости.Тайна рожденияУ Николсона есть тайна: местом его рождения называют то Нью-Йорк, то Нью-Джерси. Нет ясности и с годом.Семья тоже была необычной: Джека воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал родителями. Только взрослым узнал, что его матерью была та, кого он принимал за старшую сестру.Николсон — представитель последнего поколения, росшего без влияния телевизора. Отсюда и детские увлечения: играл в футбол и баскетбол, а еще был репортером школьной газеты.Его буйный нрав отмечали многие учителя: на насмешки Джек отвечал кулаками.Творческая натура проявлялась в школьном театре: на сцене его всегда встречали овациями.Стать актером он окончательно решил после фильмов "В порту" и "Человек с золотой рукой" с Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой."Я смотрел "В порту" и не мог оторвать глаз от этого парня. Он был завораживающим", — признавался актер. А у Синатры Джек позаимствовал любовь к шляпам — частому атрибуту его гардероба.Неправильный голос и лукавый взглядВ мир кино он начал пробиваться, устроившись "мальчиком на побегушках" в отдел мультипликации MGM. Среди прочего отвечал на письма фанатов "Тома и Джерри". С середины 1950-х ходил на кастинги.Один из главных продюсеров того времени отметил, что у Николсона "великолепная улыбка, жилистое телосложение и лукавый масляный взгляд, но никакого актерского опыта, кроме школьного театрального кружка".Раздражал голливудских боссов и гнусавый выговор уроженца Нью-Джерси. Джеку предлагали брать уроки сценической речи. Но один из друзей-актеров сказал, что каждый будет пытаться изменить его произношение с помощью профессионалов. "Не соглашайся", — посоветовал он. Николсон послушался и сделал голос одной из своих особенностей.Еще одна страсть актера — мода. Он всегда следил за трендами: в его гардеробе были рубашки актуального кроя, белые штиблеты, брюки, зауженные к щиколоткам. Что уж говорить об аксессуарах.Взрывной темпераментПрославился Николсон еще и благодаря своей эмоциональности. В начале карьеры его уволили из нескольких сериалов за "плохое поведение".Актер быстро выходит из себя, достаточно малейшего повода. Говорят, однажды он разгромил чей-то автомобиль на улице просто потому, что из-за чего-то разозлился.Николсон — главный и самый темпераментный фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", домашние матчи никогда не пропускает. Киностудиям даже приходилось согласовывать график съемок с расписанием игр.Довольно часто Николсон громко ругался с судьями, выбегал на баскетбольную площадку. Однажды ему даже назначили технический фол за слишком громкие споры.Провалы и успехиПервые картины Николсона не были успешными. Критики громили сценарии, его игру. Он и сам потом признавал, что эти работы оставляли желать лучшего.Первый успех — черная комедия "Магазинчик ужасов". Ученый-ботаник открыл новый вид плотоядной орхидеи и скармливал ей неугодных людей. Картину сняли всего за два дня.За роль в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок" с Питером Фондой Николсона номинировали на "Оскар". После этого он снимался уже у Полански, Расселла, Антониони."Оскары" и "малины"Заветного "золотого рыцаря" Николсон получил за роль в драме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Его бунтарь Рэндл Макмерфи — классика и один из эталонов актерского мастерства.Но славой Джек распорядился по-своему: отказался от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" и других заманчивых проектов. Он предпочитал работать с легендами: Брандо в "Излучинах Миссури", Де Ниро в "Последнем магнате".Закрепил свое амплуа талантливого сумасброда образами злодеев: Джека Торранса в "Сиянии" Кубрика и Джокера в "Бэтмене" Бертона. Оба перформанса стали классикой — количество мемов, кино- и прочих цитирований не сосчитать.Николсон — один из самых титулованных артистов: 12 номинаций на "Оскар" (это рекорд), трижды лауреат. Вместе с Майклом Кейном отмечен киноакадемией за лучшую роль в четырех десятилетиях — с 1970-х по нулевые. Не говоря уже о других наградах: BAFTA, "Золотых глобусах", Гильдии киноактеров США. Не обошлось без антипремий: на "Золотую малину" его выдвигали дважды — за "Людские неприятности" и "Хоффу".Это лучше всего иллюстрирует отношение Джека к собственной кинокарьере.
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня исполнилось 85, может сыграть что угодно. О тайне его происхождения, попытках попасть в кино через мультфильм "Том и Джерри" и о том, почему его считают великим актером, — в материале РИА Новости.
Тайна рождения
У Николсона есть тайна: местом его рождения называют то Нью-Йорк, то Нью-Джерси. Нет ясности и с годом.
Семья тоже была необычной: Джека воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал родителями. Только взрослым узнал, что его матерью была та, кого он принимал за старшую сестру.
"Я должен был оставаться после уроков, мне поручали сочинить эссе из тысячи слов. Я знал, что читать это все равно никто не будет, и поэтому писал злые вещи о людях, которые управляли школой", — вспоминал Николсон.
Творческая натура проявлялась в школьном театре: на сцене его всегда встречали овациями.
Стать актером он окончательно решил после фильмов "В порту" и "Человек с золотой рукой" с Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой.
Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния
В мир кино он начал пробиваться, устроившись "мальчиком на побегушках" в отдел мультипликации MGM. Среди прочего отвечал на письма фанатов "Тома и Джерри". С середины 1950-х ходил на кастинги.
Один из главных продюсеров того времени отметил, что у Николсона "великолепная улыбка, жилистое телосложение и лукавый масляный взгляд, но никакого актерского опыта, кроме школьного театрального кружка".
Раздражал голливудских боссов и гнусавый выговор уроженца Нью-Джерси. Джеку предлагали брать уроки сценической речи. Но один из друзей-актеров сказал, что каждый будет пытаться изменить его произношение с помощью профессионалов. "Не соглашайся", — посоветовал он. Николсон послушался и сделал голос одной из своих особенностей.
Еще одна страсть актера — мода. Он всегда следил за трендами: в его гардеробе были рубашки актуального кроя, белые штиблеты, брюки, зауженные к щиколоткам. Что уж говорить об аксессуарах.
Актер Джек Николсон на баскетбольном матче NBA между "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". 9 января 2011 года
Николсон — главный и самый темпераментный фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", домашние матчи никогда не пропускает. Киностудиям даже приходилось согласовывать график съемок с расписанием игр.
Довольно часто Николсон громко ругался с судьями, выбегал на баскетбольную площадку. Однажды ему даже назначили технический фол за слишком громкие споры.
"Я отправлялся на съемки, зная, что должен быть причудливым, не мог сыграть так, как было в сценарии, поэтому делал много странных вещей, которые, как мне казалось, должны были быть смешными", — рассказывал актер.
За роль в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок" с Питером Фондой Николсона номинировали на "Оскар". После этого он снимался уже у Полански, Расселла, Антониони.
Но славой Джек распорядился по-своему: отказался от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" и других заманчивых проектов. Он предпочитал работать с легендами: Брандо в "Излучинах Миссури", Де Ниро в "Последнем магнате".
Закрепил свое амплуа талантливого сумасброда образами злодеев: Джека Торранса в "Сиянии" Кубрика и Джокера в "Бэтмене" Бертона. Оба перформанса стали классикой — количество мемов, кино- и прочих цитирований не сосчитать.
Николсон — один из самых титулованных артистов: 12 номинаций на "Оскар" (это рекорд), трижды лауреат. Вместе с Майклом Кейном отмечен киноакадемией за лучшую роль в четырех десятилетиях — с 1970-х по нулевые. Не говоря уже о других наградах: BAFTA, "Золотых глобусах", Гильдии киноактеров США. Не обошлось без антипремий: на "Золотую малину" его выдвигали дважды — за "Людские неприятности" и "Хоффу".
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