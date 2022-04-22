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Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220422/kino-1782954399.html
Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер
Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер - РИА Новости, 22.04.2022
Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер
Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:00
2022-04-22T08:00
майкл кейн
фрэнк синатра
милош форман
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня исполнилось 85, может сыграть что угодно. О тайне его происхождения, попытках попасть в кино через мультфильм "Том и Джерри" и о том, почему его считают великим актером, — в материале РИА Новости.Тайна рожденияУ Николсона есть тайна: местом его рождения называют то Нью-Йорк, то Нью-Джерси. Нет ясности и с годом.Семья тоже была необычной: Джека воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал родителями. Только взрослым узнал, что его матерью была та, кого он принимал за старшую сестру.Николсон — представитель последнего поколения, росшего без влияния телевизора. Отсюда и детские увлечения: играл в футбол и баскетбол, а еще был репортером школьной газеты.Его буйный нрав отмечали многие учителя: на насмешки Джек отвечал кулаками.Творческая натура проявлялась в школьном театре: на сцене его всегда встречали овациями.Стать актером он окончательно решил после фильмов "В порту" и "Человек с золотой рукой" с Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой."Я смотрел "В порту" и не мог оторвать глаз от этого парня. Он был завораживающим", — признавался актер. А у Синатры Джек позаимствовал любовь к шляпам — частому атрибуту его гардероба.Неправильный голос и лукавый взглядВ мир кино он начал пробиваться, устроившись "мальчиком на побегушках" в отдел мультипликации MGM. Среди прочего отвечал на письма фанатов "Тома и Джерри". С середины 1950-х ходил на кастинги.Один из главных продюсеров того времени отметил, что у Николсона "великолепная улыбка, жилистое телосложение и лукавый масляный взгляд, но никакого актерского опыта, кроме школьного театрального кружка".Раздражал голливудских боссов и гнусавый выговор уроженца Нью-Джерси. Джеку предлагали брать уроки сценической речи. Но один из друзей-актеров сказал, что каждый будет пытаться изменить его произношение с помощью профессионалов. "Не соглашайся", — посоветовал он. Николсон послушался и сделал голос одной из своих особенностей.Еще одна страсть актера — мода. Он всегда следил за трендами: в его гардеробе были рубашки актуального кроя, белые штиблеты, брюки, зауженные к щиколоткам. Что уж говорить об аксессуарах.Взрывной темпераментПрославился Николсон еще и благодаря своей эмоциональности. В начале карьеры его уволили из нескольких сериалов за "плохое поведение".Актер быстро выходит из себя, достаточно малейшего повода. Говорят, однажды он разгромил чей-то автомобиль на улице просто потому, что из-за чего-то разозлился.Николсон — главный и самый темпераментный фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", домашние матчи никогда не пропускает. Киностудиям даже приходилось согласовывать график съемок с расписанием игр.Довольно часто Николсон громко ругался с судьями, выбегал на баскетбольную площадку. Однажды ему даже назначили технический фол за слишком громкие споры.Провалы и успехиПервые картины Николсона не были успешными. Критики громили сценарии, его игру. Он и сам потом признавал, что эти работы оставляли желать лучшего.Первый успех — черная комедия "Магазинчик ужасов". Ученый-ботаник открыл новый вид плотоядной орхидеи и скармливал ей неугодных людей. Картину сняли всего за два дня.За роль в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок" с Питером Фондой Николсона номинировали на "Оскар". После этого он снимался уже у Полански, Расселла, Антониони."Оскары" и "малины"Заветного "золотого рыцаря" Николсон получил за роль в драме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Его бунтарь Рэндл Макмерфи — классика и один из эталонов актерского мастерства.Но славой Джек распорядился по-своему: отказался от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" и других заманчивых проектов. Он предпочитал работать с легендами: Брандо в "Излучинах Миссури", Де Ниро в "Последнем магнате".Закрепил свое амплуа талантливого сумасброда образами злодеев: Джека Торранса в "Сиянии" Кубрика и Джокера в "Бэтмене" Бертона. Оба перформанса стали классикой — количество мемов, кино- и прочих цитирований не сосчитать.Николсон — один из самых титулованных артистов: 12 номинаций на "Оскар" (это рекорд), трижды лауреат. Вместе с Майклом Кейном отмечен киноакадемией за лучшую роль в четырех десятилетиях — с 1970-х по нулевые. Не говоря уже о других наградах: BAFTA, "Золотых глобусах", Гильдии киноактеров США. Не обошлось без антипремий: на "Золотую малину" его выдвигали дважды — за "Людские неприятности" и "Хоффу".Это лучше всего иллюстрирует отношение Джека к собственной кинокарьере.
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майкл кейн , фрэнк синатра, милош форман, сша, нью-йорк (город), нью-джерси, джек николсон, кино и сериалы, тим бертон, микеланджело антониони, стэнли кубрик, марлон брандо, роман полански, знаменитости
08:00 22.04.2022
 

Лучший Джокер и "Беспечный ездок": почему Джек Николсон — великий актер

© AP Photo / Chris PizzellДжек Николсон на церемонии открытия звезды на голливудской "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, Калифорния
Джек Николсон на церемонии открытия звезды на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Chris Pizzell
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Неповторимый Джокер в "Бэтмене", пугающий Джек Торранс в "Сиянии", бунтарь Рэндл Макмерфи в "Пролетая над гнездом кукушки" — Джек Николсон, которому сегодня исполнилось 85, может сыграть что угодно. О тайне его происхождения, попытках попасть в кино через мультфильм "Том и Джерри" и о том, почему его считают великим актером, — в материале РИА Новости.

Тайна рождения

У Николсона есть тайна: местом его рождения называют то Нью-Йорк, то Нью-Джерси. Нет ясности и с годом.
Семья тоже была необычной: Джека воспитывали бабушка и дедушка, которых он считал родителями. Только взрослым узнал, что его матерью была та, кого он принимал за старшую сестру.
© AP Photo / Kevork DjansezianАктер Джек Николсон
Актер Джек Николсон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Kevork Djansezian
Актер Джек Николсон
Николсон — представитель последнего поколения, росшего без влияния телевизора. Отсюда и детские увлечения: играл в футбол и баскетбол, а еще был репортером школьной газеты.
Его буйный нрав отмечали многие учителя: на насмешки Джек отвечал кулаками.
© Warner Bros. Pictures (1980)Кадр из фильма "Сияние"
Кадр из фильма Сияние
© Warner Bros. Pictures (1980)
Кадр из фильма "Сияние"

"Я должен был оставаться после уроков, мне поручали сочинить эссе из тысячи слов. Я знал, что читать это все равно никто не будет, и поэтому писал злые вещи о людях, которые управляли школой", — вспоминал Николсон.

Творческая натура проявлялась в школьном театре: на сцене его всегда встречали овациями.
Стать актером он окончательно решил после фильмов "В порту" и "Человек с золотой рукой" с Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой.
© Horizon Pictures (1954)Кадр из фильма "В порту"
Кадр из фильма В порту
1 из 2
Кадр из фильма "В порту"
© Horizon Pictures (1954)
© Otto Preminger Films (1955)

Сцена из фильма "Человек с золотой рукой"

Кадр из фильма Человек с золотой рукой
2 из 2

Сцена из фильма "Человек с золотой рукой"

© Otto Preminger Films (1955)
1 из 2
Кадр из фильма "В порту"
© Horizon Pictures (1954)
2 из 2

Сцена из фильма "Человек с золотой рукой"

© Otto Preminger Films (1955)
"Я смотрел "В порту" и не мог оторвать глаз от этого парня. Он был завораживающим", — признавался актер. А у Синатры Джек позаимствовал любовь к шляпам — частому атрибуту его гардероба.

Неправильный голос и лукавый взгляд

© AFP 2022 / Lee CelanoДжек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния
Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Lee Celano
Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния
В мир кино он начал пробиваться, устроившись "мальчиком на побегушках" в отдел мультипликации MGM. Среди прочего отвечал на письма фанатов "Тома и Джерри". С середины 1950-х ходил на кастинги.
Один из главных продюсеров того времени отметил, что у Николсона "великолепная улыбка, жилистое телосложение и лукавый масляный взгляд, но никакого актерского опыта, кроме школьного театрального кружка".
© AP Photo / Shizuo KambayashiАмериканский актер Джек Николсон
Американский актер Джек Николсон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Американский актер Джек Николсон
Раздражал голливудских боссов и гнусавый выговор уроженца Нью-Джерси. Джеку предлагали брать уроки сценической речи. Но один из друзей-актеров сказал, что каждый будет пытаться изменить его произношение с помощью профессионалов. "Не соглашайся", — посоветовал он. Николсон послушался и сделал голос одной из своих особенностей.
Еще одна страсть актера — мода. Он всегда следил за трендами: в его гардеробе были рубашки актуального кроя, белые штиблеты, брюки, зауженные к щиколоткам. Что уж говорить об аксессуарах.
© 88 Productions (1990)Кадр из фильма "Два Джейка"
Кадр из фильма Два Джейка
© 88 Productions (1990)
Кадр из фильма "Два Джейка"

Взрывной темперамент

Прославился Николсон еще и благодаря своей эмоциональности. В начале карьеры его уволили из нескольких сериалов за "плохое поведение".
Актер быстро выходит из себя, достаточно малейшего повода. Говорят, однажды он разгромил чей-то автомобиль на улице просто потому, что из-за чего-то разозлился.
© AP Photo / Alex GallardoАктер Джек Николсон на баскетбольном матче NBA между "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". 9 января 2011 года
Актер Джек Николсон на баскетбольном матче NBA между Нью-Йорк Никс и Лос-Анджелес Лейкерс. 9 января 2011 года - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Alex Gallardo
Актер Джек Николсон на баскетбольном матче NBA между "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". 9 января 2011 года
Николсон — главный и самый темпераментный фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", домашние матчи никогда не пропускает. Киностудиям даже приходилось согласовывать график съемок с расписанием игр.
Довольно часто Николсон громко ругался с судьями, выбегал на баскетбольную площадку. Однажды ему даже назначили технический фол за слишком громкие споры.
© AP Photo / Luigi CostantinАктеры Джек Николсон и Шон Пенн на презентации фильма "Постовой на перекрестке" на Венецианском кинофестивале, 1995 год
Актеры Джек Николсон и Шон Пенн на презентации фильма Постовой на перекрёстке на Венецианском кинофестивале, 1995 год - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Luigi Costantin
Актеры Джек Николсон и Шон Пенн на презентации фильма "Постовой на перекрестке" на Венецианском кинофестивале, 1995 год

Провалы и успехи

Первые картины Николсона не были успешными. Критики громили сценарии, его игру. Он и сам потом признавал, что эти работы оставляли желать лучшего.
© Filmgroup (1963)Кадр из фильма "Страх"
Кадр из фильма Страх
© Filmgroup (1963)
Кадр из фильма "Страх"

"Самое смешное время, которое я когда-либо проводил в киноаппаратной комнате, было за просмотром "Страха". Фильм был невероятно ужасен", — говорил об одной из ранних ролей актер.

Первый успех — черная комедия "Магазинчик ужасов". Ученый-ботаник открыл новый вид плотоядной орхидеи и скармливал ей неугодных людей. Картину сняли всего за два дня.
© Filmgroup (1960)Кадр из фильма "Магазинчик ужасов"
Кадр из фильма Магазинчик ужасов
© Filmgroup (1960)
Кадр из фильма "Магазинчик ужасов"

"Я отправлялся на съемки, зная, что должен быть причудливым, не мог сыграть так, как было в сценарии, поэтому делал много странных вещей, которые, как мне казалось, должны были быть смешными", — рассказывал актер.

За роль в фильме Денниса Хоппера "Беспечный ездок" с Питером Фондой Николсона номинировали на "Оскар". После этого он снимался уже у Полански, Расселла, Антониони.
© Pando Company Inc. (1969)Кадр из фильма "Беспечный ездок"
Кадр из фильма Беспечный ездок
1 из 3
Кадр из фильма "Беспечный ездок"
© Pando Company Inc. (1969)
© Paramount Pictures (1974)

Сцена из фильма "Китайский квартал"

Кадр из фильма Китайский квартал
2 из 3

Сцена из фильма "Китайский квартал"

© Paramount Pictures (1974)
© BBS Productions (1970)

Эпизод из фильма "Пять легких пьес"

Кадр из фильма Пять легких пьес
3 из 3

Эпизод из фильма "Пять легких пьес"

© BBS Productions (1970)
1 из 3
Кадр из фильма "Беспечный ездок"
© Pando Company Inc. (1969)
2 из 3

Сцена из фильма "Китайский квартал"

© Paramount Pictures (1974)
3 из 3

Эпизод из фильма "Пять легких пьес"

© BBS Productions (1970)

"Оскары" и "малины"

Заветного "золотого рыцаря" Николсон получил за роль в драме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Его бунтарь Рэндл Макмерфи — классика и один из эталонов актерского мастерства.
© AP Photo

Джек Николсон с "Оскаром" за лучшую мужскую роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"

Актер Джек Николсон с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Пролетая над гнездом кукушки в Лос-Анджелесе. 30 марта 1975 года
1 из 3

Джек Николсон с "Оскаром" за лучшую мужскую роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"

© AP Photo
© Fantasy Films (1975)Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Кадр из фильма Пролетая над гнездом кукушки
2 из 3
Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
© Fantasy Films (1975)
© Фото : Warner Bros. Entertainment Titles: One Flew Over the Cuckoo's Nest Names: Jack Nicholson, Danny DeVito Characters: Billy Bibbit, R.P. McMurphy, Martini Still of Jack Nicholson and Danny DeVito in One Flew Over the Cuckoo's Nest

Сцена из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

Кадр из фильма Пролетая над гнездом кукушки, 1975
3 из 3

Сцена из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

© Фото : Warner Bros. Entertainment Titles: One Flew Over the Cuckoo's Nest Names: Jack Nicholson, Danny DeVito Characters: Billy Bibbit, R.P. McMurphy, Martini Still of Jack Nicholson and Danny DeVito in One Flew Over the Cuckoo's Nest
1 из 3

Джек Николсон с "Оскаром" за лучшую мужскую роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"

© AP Photo
2 из 3
Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
© Fantasy Films (1975)
3 из 3

Сцена из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

© Фото : Warner Bros. Entertainment Titles: One Flew Over the Cuckoo's Nest Names: Jack Nicholson, Danny DeVito Characters: Billy Bibbit, R.P. McMurphy, Martini Still of Jack Nicholson and Danny DeVito in One Flew Over the Cuckoo's Nest
Но славой Джек распорядился по-своему: отказался от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" и других заманчивых проектов. Он предпочитал работать с легендами: Брандо в "Излучинах Миссури", Де Ниро в "Последнем магнате".
Закрепил свое амплуа талантливого сумасброда образами злодеев: Джека Торранса в "Сиянии" Кубрика и Джокера в "Бэтмене" Бертона. Оба перформанса стали классикой — количество мемов, кино- и прочих цитирований не сосчитать.
© Warner Bros., Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle, 1980

Фильм "Сияние" (1980)

Фильм Сияние(1980)
1 из 3

Фильм "Сияние" (1980)

© Warner Bros., Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle, 1980
© Warner Bros., 1980

Картина "Сияние" (1980)

Фильм Сияние(1980)
2 из 3

Картина "Сияние" (1980)

© Warner Bros., 1980
© Guber-Peters Company (1989)

Кадр из фильма "Бэтмен" (1989)

Кадр из фильма Бэтмен. 1989 год
3 из 3

Кадр из фильма "Бэтмен" (1989)

© Guber-Peters Company (1989)
1 из 3

Фильм "Сияние" (1980)

© Warner Bros., Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle, 1980
2 из 3

Картина "Сияние" (1980)

© Warner Bros., 1980
3 из 3

Кадр из фильма "Бэтмен" (1989)

© Guber-Peters Company (1989)
Николсон — один из самых титулованных артистов: 12 номинаций на "Оскар" (это рекорд), трижды лауреат. Вместе с Майклом Кейном отмечен киноакадемией за лучшую роль в четырех десятилетиях — с 1970-х по нулевые. Не говоря уже о других наградах: BAFTA, "Золотых глобусах", Гильдии киноактеров США. Не обошлось без антипремий: на "Золотую малину" его выдвигали дважды — за "Людские неприятности" и "Хоффу".
© AP Photo / Reed SaxonРежиссер Джеймс Брукс и актеры Ширли Маклейн и Джек Николсон с "Оскарами" за фильм "Язык нежности". 1984 год
Режиссер Джеймс Брукс с актерами Ширли Маклейн и Джеком Николсоном с Оскарами за фильм Язык нежности. 1984 год - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Reed Saxon
Режиссер Джеймс Брукс и актеры Ширли Маклейн и Джек Николсон с "Оскарами" за фильм "Язык нежности". 1984 год

"Мой учитель Джефф Кори любил говорить, что искусство — это только отправная точка. Ты не можешь изменить мир, но можешь заставить его мыслить", — отмечал Николсон.

Это лучше всего иллюстрирует отношение Джека к собственной кинокарьере.
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КультураМайкл КейнФрэнк СинатраМилош ФорманСШАНью-Йорк (город)Нью-ДжерсиДжек НиколсонКино и сериалыТим БертонМикеланджело АнтониониСтэнли КубрикМарлон БрандоРоман ПоланскиЗнаменитости
 
 
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