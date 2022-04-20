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Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
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Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции
Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции - РИА Новости, 20.04.2022
Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции
В Москве завершилась реконструкция исторического здания Театра на Бронной. Как оно выглядит после капитального ремонта — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022
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новости культуры
театр
театр на малой бронной
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МОСКВА, апр — РИА Новости. В Москве завершилась реконструкция исторического здания Театра на Бронной. Как оно выглядит после капитального ремонта — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости культуры, театр, театр на малой бронной, константин богомолов
14:20 20.04.2022
 
Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции

Журналистам показали, как выглядит историческое здание Театра на Бронной после ремонта

Читать ria.ru в
МОСКВА, апр — РИА Новости. В Москве завершилась реконструкция исторического здания Театра на Бронной. Как оно выглядит после капитального ремонта — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Реставрационные работы проходили с 1 февраля 2020 года. На время ремонта труппа переехала во "Дворец на Яузе".

Здание Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
1 из 8

Реставрационные работы проходили с 1 февраля 2020 года. На время ремонта труппа переехала во "Дворец на Яузе".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Артисты в последний раз выступили на сцене временного дома 10 марта 2022 года. Отыграли спектакль по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".

Вход в здание Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
2 из 8

Артисты в последний раз выступили на сцене временного дома 10 марта 2022 года. Отыграли спектакль по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Планировалось, что 15 апреля в историческом здании пройдет первый после двухлетнего ремонта спектакль — "Вишневый сад". Но по техническим причинам премьеру перенесли.

Один из залов Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
3 из 8

Планировалось, что 15 апреля в историческом здании пройдет первый после двухлетнего ремонта спектакль — "Вишневый сад". Но по техническим причинам премьеру перенесли.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Откроется театр другой постановкой — 27 апреля там покажут "Таню" по пьесе Алексея Арбузова. Худрук Константин Богомолов заявляет, что всего до конца сезона состоятся пять премьер.

Отреставрированный зрительный зал Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
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Откроется театр другой постановкой — 27 апреля там покажут "Таню" по пьесе Алексея Арбузова. Худрук Константин Богомолов заявляет, что всего до конца сезона состоятся пять премьер.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После "Тани" будет "Платонов болит" по чеховской "Пьесе без названия", затем "Вишневый сад" в постановке режиссера Микиты Ильинчика, затем будет "Гамлет" тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, и "Вы чье, старичье" по повести Бориса Васильева", — рассказывает Богомолов.

Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
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После "Тани" будет "Платонов болит" по чеховской "Пьесе без названия", затем "Вишневый сад" в постановке режиссера Микиты Ильинчика, затем будет "Гамлет" тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, и "Вы чье, старичье" по повести Бориса Васильева", — рассказывает Богомолов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В ходе ремонта специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады.

Люстра в отреставрированном зрительном зале Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
6 из 8

В ходе ремонта специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также были восстановлены парадная лестница и почти 400 квадратных метров лепнины.

Посетитель на лестнице Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
7 из 8

Также были восстановлены парадная лестница и почти 400 квадратных метров лепнины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Во время реконструкции очистили стены от многочисленных наслоений старой краски и обновили оборудование театральной сцены.

Посетители в фойе отреставрированного Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
8 из 8

Во время реконструкции очистили стены от многочисленных наслоений старой краски и обновили оборудование театральной сцены.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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