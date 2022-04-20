https://ria.ru/20220420/teatr-1784472550.html

Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции

Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции - РИА Новости, 20.04.2022

Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции

В Москве завершилась реконструкция исторического здания Театра на Бронной. Как оно выглядит после капитального ремонта — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:20

2022-04-20T14:20

2022-04-20T14:20

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культура

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театр

театр на малой бронной

константин богомолов

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МОСКВА, апр — РИА Новости. В Москве завершилась реконструкция исторического здания Театра на Бронной. Как оно выглядит после капитального ремонта — в фотоленте РИА Новости.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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