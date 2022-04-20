Исторический интерьер: как выглядит Театр на Бронной после реконструкции

Журналистам показали, как выглядит историческое здание Театра на Бронной после ремонта
Реставрационные работы проходили с 1 февраля 2020 года. На время ремонта труппа переехала во "Дворец на Яузе".
Реставрационные работы проходили с 1 февраля 2020 года. На время ремонта труппа переехала во "Дворец на Яузе".
Артисты в последний раз выступили на сцене временного дома 10 марта 2022 года. Отыграли спектакль по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".
Артисты в последний раз выступили на сцене временного дома 10 марта 2022 года. Отыграли спектакль по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".
Планировалось, что 15 апреля в историческом здании пройдет первый после двухлетнего ремонта спектакль — "Вишневый сад". Но по техническим причинам премьеру перенесли.
Планировалось, что 15 апреля в историческом здании пройдет первый после двухлетнего ремонта спектакль — "Вишневый сад". Но по техническим причинам премьеру перенесли.
Откроется театр другой постановкой — 27 апреля там покажут "Таню" по пьесе Алексея Арбузова. Худрук Константин Богомолов заявляет, что всего до конца сезона состоятся пять премьер.
Откроется театр другой постановкой — 27 апреля там покажут "Таню" по пьесе Алексея Арбузова. Худрук Константин Богомолов заявляет, что всего до конца сезона состоятся пять премьер.
После "Тани" будет "Платонов болит" по чеховской "Пьесе без названия", затем "Вишневый сад" в постановке режиссера Микиты Ильинчика, затем будет "Гамлет" тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, и "Вы чье, старичье" по повести Бориса Васильева", — рассказывает Богомолов.
После "Тани" будет "Платонов болит" по чеховской "Пьесе без названия", затем "Вишневый сад" в постановке режиссера Микиты Ильинчика, затем будет "Гамлет" тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, и "Вы чье, старичье" по повести Бориса Васильева", — рассказывает Богомолов.
В ходе ремонта специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады.
В ходе ремонта специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады.
Также были восстановлены парадная лестница и почти 400 квадратных метров лепнины.
Также были восстановлены парадная лестница и почти 400 квадратных метров лепнины.
Во время реконструкции очистили стены от многочисленных наслоений старой краски и обновили оборудование театральной сцены.
Во время реконструкции очистили стены от многочисленных наслоений старой краски и обновили оборудование театральной сцены.