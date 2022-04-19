https://ria.ru/20220419/bogomolov-1784352233.html

Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной

Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной - РИА Новости, 19.04.2022

Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной

В Театре на Бронной до конца сезона состоятся пять премьер, рассказал художественный руководитель Константин Богомолов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:39

2022-04-19T18:39

2022-04-19T18:39

культура

новости культуры

константин богомолов

театр

театр на малой бронной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466624_0:78:2690:1591_1920x0_80_0_0_0fa8e57db4fca10fa891d5a6789f63c0.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Театре на Бронной до конца сезона состоятся пять премьер, рассказал художественный руководитель Константин Богомолов.Все премьеры запланированы до конца июня."Как вы знаете, все три с половиной года, что я художественный руководитель, мы без склок существуем, скандалов, писем и прочего. В этом отношении у нас дружное пространство, и люди перестраиваются на другой способ работы, организации и труда, уверенный и спокойный, с пониманием того, что это действительно необходимо. Наверное, это отчасти потому, что действительно много работы, у нас в день происходит, наверное, четыре — пять репетиционных точек", — поделился подробностями худрук.В апреле завершилась двухлетняя реставрация исторического здания Театра на Бронной. Специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады. Восстановили парадную мраморную лестницу, почти 400 квадратных метров лепнины, очистили стены от многочисленных наслоений старой краски, обновили оборудование сцены.

https://ria.ru/20220310/theatre-1777449917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин богомолов, театр, театр на малой бронной