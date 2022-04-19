https://ria.ru/20220419/bogomolov-1784352233.html
Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной
Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной - РИА Новости, 19.04.2022
Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной
В Театре на Бронной до конца сезона состоятся пять премьер, рассказал художественный руководитель Константин Богомолов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:39
2022-04-19T18:39
2022-04-19T18:39
культура
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константин богомолов
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театр на малой бронной
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Театре на Бронной до конца сезона состоятся пять премьер, рассказал художественный руководитель Константин Богомолов.Все премьеры запланированы до конца июня."Как вы знаете, все три с половиной года, что я художественный руководитель, мы без склок существуем, скандалов, писем и прочего. В этом отношении у нас дружное пространство, и люди перестраиваются на другой способ работы, организации и труда, уверенный и спокойный, с пониманием того, что это действительно необходимо. Наверное, это отчасти потому, что действительно много работы, у нас в день происходит, наверное, четыре — пять репетиционных точек", — поделился подробностями худрук.В апреле завершилась двухлетняя реставрация исторического здания Театра на Бронной. Специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады. Восстановили парадную мраморную лестницу, почти 400 квадратных метров лепнины, очистили стены от многочисленных наслоений старой краски, обновили оборудование сцены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, константин богомолов, театр, театр на малой бронной
Богомолов рассказал о премьерах в Театре на Бронной
Театр на Бронной до конца сезона покажет пять премьер, заявил худрук Константин Богомолов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Театре на Бронной до конца сезона состоятся пять премьер, рассказал художественный руководитель Константин Богомолов.
"27 числа открываемся "Таней" по пьесе Арбузова, затем будет "Платонов болит" по чеховской "Пьесе без названия", затем "Вишневый сад" в постановке режиссера Микиты Ильинчика, затем будет "Гамлет" тоже молодого режиссера Эдгара Закаряна, и будет "Вы чье, старичье" по повести Бориса Васильева", — сказал Богомолов.
Все премьеры запланированы до конца июня.
"Как вы знаете, все три с половиной года, что я художественный руководитель, мы без склок существуем, скандалов, писем и прочего. В этом отношении у нас дружное пространство, и люди перестраиваются на другой способ работы, организации и труда, уверенный и спокойный, с пониманием того, что это действительно необходимо. Наверное, это отчасти потому, что действительно много работы, у нас в день происходит, наверное, четыре — пять репетиционных точек", — поделился подробностями худрук.
В апреле завершилась двухлетняя реставрация исторического здания Театра на Бронной. Специалисты заменили кровлю и инженерные системы, обновили фасады. Восстановили парадную мраморную лестницу, почти 400 квадратных метров лепнины, очистили стены от многочисленных наслоений старой краски, обновили оборудование сцены.