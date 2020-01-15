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Культура
2020-01-15T20:12+0300
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Театр на Малой Бронной переезжает во Дворец на Яузе
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РИА Новости

Театр на Малой Бронной переезжает во Дворец на Яузе

20:12 15.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДворец на Яузе
Дворец на Яузе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Театр на Малой Бронной с 1 февраля будет показывать свои спектакли в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" (пл. Журавлева, 1) из-за ремонта основного здания, сообщает пресс-служба театра.
Касса начнет свою работу на новой площадке 27 января, билеты можно также приобрести на сайте театра и у официальных партнеров.
"Спектакль "Слово о полку Игореве" — будет идти в ТЦ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8а). Показы состоятся 19 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе ТЦ "На Страстном"", — говорится в сообщении пресс-службы.
О планирующемся переезде Театра на Малой Бронной его нынешний художественный руководитель Константин Богомолов говорил ещё в мае 2019 года.
Режиссер Константин Богомолов
29 мая 2019, 12:21Культура
Богомолов заявил, что не планирует "революций" в Театре на Малой Бронной
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КультураТеатрНовости культуры
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