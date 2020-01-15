Театр на Малой Бронной переезжает во Дворец на Яузе

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Театр на Малой Бронной с 1 февраля будет показывать свои спектакли в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" (пл. Журавлева, 1) из-за ремонта основного здания, сообщает пресс-служба театра.

Касса начнет свою работу на новой площадке 27 января, билеты можно также приобрести на сайте театра и у официальных партнеров.

"Спектакль "Слово о полку Игореве" — будет идти в ТЦ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8а). Показы состоятся 19 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе ТЦ "На Страстном"", — говорится в сообщении пресс-службы.