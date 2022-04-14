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Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен - РИА Новости, 14.04.2022
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Культура
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Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен - РИА Новости, 14.04.2022
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:35
2022-04-14T12:35
культура
новости культуры
театр
театр на малой бронной
спектакль
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. Уточняется, что купленные билеты будут действовать "согласно новому расписанию". Также можно вернуть деньги, написав на электронную почту учреждения.Труппа 10 марта сыграла свой последний спектакль на сцене Дворца на Яузе перед возвращением в историческое здание, ремонт в котором шел с начала 2020 года.
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новости культуры, театр, театр на малой бронной, спектакль
12:35 14.04.2022
 
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен

Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Малой Бронной перенесен на май

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной Завершение ремонта в театре на Малой Бронной
Завершение ремонта в театре на Малой Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения.
"Дорогие зрители, вынуждены сообщить, что по техническим причинам премьерные показы спектакля "Вишневый сад" переносятся. Показ, запланированный на 15 апреля, пройдет 7 мая, а показ 16 апреля — 26 мая", — говорится в публикации.
Уточняется, что купленные билеты будут действовать "согласно новому расписанию". Также можно вернуть деньги, написав на электронную почту учреждения.
Труппа 10 марта сыграла свой последний спектакль на сцене Дворца на Яузе перед возвращением в историческое здание, ремонт в котором шел с начала 2020 года.
Актер Антон Колесников в роли Носоходова Василия Николаевича, обладателя Идеального Че (в центре) в сцене из спектакля (Не)идеальный Че в театре им. Ермоловой в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 10:44Культура
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"
 
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