https://ria.ru/20220414/bronnaya-1783491190.html

Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен

Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен - РИА Новости, 14.04.2022

Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен

Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:35

2022-04-14T12:35

2022-04-14T12:35

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театр на малой бронной

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. Уточняется, что купленные билеты будут действовать "согласно новому расписанию". Также можно вернуть деньги, написав на электронную почту учреждения.Труппа 10 марта сыграла свой последний спектакль на сцене Дворца на Яузе перед возвращением в историческое здание, ремонт в котором шел с начала 2020 года.

https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр на малой бронной, спектакль