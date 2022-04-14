https://ria.ru/20220414/bronnaya-1783491190.html
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен - РИА Новости, 14.04.2022
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:35
2022-04-14T12:35
2022-04-14T12:35
культура
новости культуры
театр
театр на малой бронной
спектакль
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен на май, сообщается на чайте учреждения. Уточняется, что купленные билеты будут действовать "согласно новому расписанию". Также можно вернуть деньги, написав на электронную почту учреждения.Труппа 10 марта сыграла свой последний спектакль на сцене Дворца на Яузе перед возвращением в историческое здание, ремонт в котором шел с начала 2020 года.
https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр на малой бронной, спектакль
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Бронной перенесен
Первый после двухлетнего ремонта спектакль в Театре на Малой Бронной перенесен на май