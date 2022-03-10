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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Театр на Бронной возвращается в историческое здание
Театр на Бронной возвращается в историческое здание - РИА Новости, 10.03.2022
Театр на Бронной возвращается в историческое здание
Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:56
2022-03-10T17:56
культура
новости культуры
театр
театр на малой бронной
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте. "Реконструкция, которая шла два года, подходит к финишной прямой, а следующая встреча актеров со зрителями состоится уже в апреле", — пишут на портале театра.Сегодня артисты покажут последний спектакль на сцене Дворца на Яузе — постановку по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа"."Спектакль "Оля+Сережа" режиссера Евгении Громовой – это премьера сезона. Постановка получилась камерной: зрители находятся на сцене и наблюдают за игрой лишь двоих артистов – Ольги Лапшиной и Ивана Шабалтаса", — рассказала директор театра Елена Мироненко. Она также добавила, что репетиции в обычном режиме продолжатся в Дворце на Яузе. Известно, что после открытия на исторической сцене состоится несколько премьер: "Вишневый сад", "Таня", "Гамлет" и спектакль по повести Бориса Васильева "Вы чье, старичье?"
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новости культуры, театр, театр на малой бронной
17:56 10.03.2022
 
Театр на Бронной возвращается в историческое здание

Театр на Бронной возвращается в историческое здание после его реконструкции

CC BY-SA 4.0 / Евгения Горобец / Исторический балкон и потолок Театра на Бронной во время реконструкции
Исторический балкон и потолок Театра на Бронной во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Евгения Горобец /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте.
"Реконструкция, которая шла два года, подходит к финишной прямой, а следующая встреча актеров со зрителями состоится уже в апреле", — пишут на портале театра.
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной

Завершение реконструкции в Театре на Бронной

Завершение ремонта в театре на Малой Бронной
1 из 3

Завершение реконструкции в Театре на Бронной

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной

Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции

Завершение ремонта в театре на Малой Бронной
2 из 3

Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной

Здание Театра на Бронной

Завершение ремонта в театре на Малой Бронной
3 из 3

Здание Театра на Бронной

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
1 из 3

Завершение реконструкции в Театре на Бронной

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
2 из 3

Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
3 из 3

Здание Театра на Бронной

© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
Сегодня артисты покажут последний спектакль на сцене Дворца на Яузе — постановку по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".
"Спектакль "Оля+Сережа" режиссера Евгении Громовой – это премьера сезона. Постановка получилась камерной: зрители находятся на сцене и наблюдают за игрой лишь двоих артистов – Ольги Лапшиной и Ивана Шабалтаса", — рассказала директор театра Елена Мироненко.
Она также добавила, что репетиции в обычном режиме продолжатся в Дворце на Яузе.
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения ГоробецСцена из спектакля "Оля+Сережа"
Сцена из спектакля Оля+Сережа
1 из 2
Сцена из спектакля "Оля+Сережа"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения Горобец
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь
2 из 2
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
1 из 2
Сцена из спектакля "Оля+Сережа"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения Горобец
2 из 2
Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Известно, что после открытия на исторической сцене состоится несколько премьер: "Вишневый сад", "Таня", "Гамлет" и спектакль по повести Бориса Васильева "Вы чье, старичье?"
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