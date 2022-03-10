Театр на Бронной возвращается в историческое здание
Театр на Бронной возвращается в историческое здание после его реконструкции
CC BY-SA 4.0 / Евгения Горобец / Исторический балкон и потолок Театра на Бронной во время реконструкции
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте.
"Реконструкция, которая шла два года, подходит к финишной прямой, а следующая встреча актеров со зрителями состоится уже в апреле", — пишут на портале театра.
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
Завершение реконструкции в Театре на Бронной
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Завершение реконструкции в Театре на Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции
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Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
Здание Театра на Бронной
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Здание Театра на Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
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Завершение реконструкции в Театре на Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
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Историческое здание Театра на Бронной после реконструкции
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
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Здание Театра на Бронной
© предоставлено пресс-службой театра на Малой Бронной
Сегодня артисты покажут последний спектакль на сцене Дворца на Яузе — постановку по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа".
"Спектакль "Оля+Сережа" режиссера Евгении Громовой – это премьера сезона. Постановка получилась камерной: зрители находятся на сцене и наблюдают за игрой лишь двоих артистов – Ольги Лапшиной и Ивана Шабалтаса", — рассказала директор театра Елена Мироненко.
Она также добавила, что репетиции в обычном режиме продолжатся в Дворце на Яузе.
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения ГоробецСцена из спектакля "Оля+Сережа"
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Сцена из спектакля "Оля+Сережа"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения Горобец
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
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Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
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Сцена из спектакля "Оля+Сережа"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной / Евгения Горобец
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Сцена из спектакля "Оля+Сережа" по повести Юрия Трифонова "Другая жизнь"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Известно, что после открытия на исторической сцене состоится несколько премьер: "Вишневый сад", "Таня", "Гамлет" и спектакль по повести Бориса Васильева "Вы чье, старичье?"
9 марта, 13:25КультураВ "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"