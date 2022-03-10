https://ria.ru/20220310/theatre-1777449917.html

Театр на Бронной возвращается в историческое здание

Театр на Бронной возвращается в историческое здание - РИА Новости, 10.03.2022

Театр на Бронной возвращается в историческое здание

Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

культура

новости культуры

театр

театр на малой бронной

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Театр на Бронной возвращается в историческое здание после завершения его реконструкции. Об этом сообщается на его сайте. "Реконструкция, которая шла два года, подходит к финишной прямой, а следующая встреча актеров со зрителями состоится уже в апреле", — пишут на портале театра.Сегодня артисты покажут последний спектакль на сцене Дворца на Яузе — постановку по повести Юрия Трифонова "Оля+Сережа"."Спектакль "Оля+Сережа" режиссера Евгении Громовой – это премьера сезона. Постановка получилась камерной: зрители находятся на сцене и наблюдают за игрой лишь двоих артистов – Ольги Лапшиной и Ивана Шабалтаса", — рассказала директор театра Елена Мироненко. Она также добавила, что репетиции в обычном режиме продолжатся в Дворце на Яузе. Известно, что после открытия на исторической сцене состоится несколько премьер: "Вишневый сад", "Таня", "Гамлет" и спектакль по повести Бориса Васильева "Вы чье, старичье?"

https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр на малой бронной