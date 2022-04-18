https://ria.ru/20220418/religiya-1784029996.html

Религия и гибридные войны. Духовный аспект текущего мирового кризиса

Религия и гибридные войны. Духовный аспект текущего мирового кризиса - РИА Новости, 18.04.2022

Религия и гибридные войны. Духовный аспект текущего мирового кризиса

Роль конфессиональных сообществ в глобальном противостоянии и методы борьбы с экстремизмом обсудили эксперты в ходе круглого стола "Религиозный фактор в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:38

2022-04-18T10:38

2022-04-18T15:07

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роль конфессиональных сообществ в глобальном противостоянии и методы борьбы с экстремизмом обсудили эксперты в ходе круглого стола "Религиозный фактор в современной информационной повестке". Мероприятие состоялось на базе Российского педагогического университета им. А.И. Герцена.Актуальная военно-политическая ситуация и общий рост глобального напряжения, как отметили участники дискуссии, неизбежно приводят к обострению борьбы в информационной среде.По мнению экспертов, текущее противостояние отчасти приобретает религиозный характер. Однако, придавать ему статус "священной войны" нельзя, так как это ведет к демонизации противника и неправильной оценке собственных действий.В этот нелегкий период духовное единство общества играет ключевую роль, уверены участники дискуссии. Именно религия, по их мнению, всегда сохраняла универсальные ценности культуры.Геополитическая агрессия, реализуемая против России по множеству векторов, нацелена на уничтожение фундаментальных структур общества, отметили специалисты. Немаловажную роль в этом играет провоцирование религиозного и этнического экстремизма."Мы видим, как против России проводятся очень серьезные действия. "Центры передового опыта" НАТО — учреждения, созданные на национальном уровне. Эти центры занимаются разработкой технологий гибридных информационных войн", — сообщил военный аналитик Максим Лагутин.Одним из отражений политической борьбы в духовной плоскости сегодня являются массовые захваты храмов Московского патриархата, особенно в западных территориях Украины, считают эксперты.Ключевые предпосылки современного украинского кризиса, по мнению участников дискуссии, надо искать в событиях столетней давности, когда в постреволюционной Украине была впервые провозглашена церковная автономия с нарушением канонических норм."Идеологическая "каша", которая формировалась на Украине путем искусственного синкретизма религиозных и националистических начал, принесла ужасные плоды. Мы должны быть очень внимательны к духовным тенденциям общества, потому что, может быть, то, над чем мы сейчас потешаемся, через сто лет будет иметь совсем другие последствия", — подчеркнул директор Института истории и социальных наук РГПУ им. Герцена Роман Соколов.В сложившейся обстановке корректное освещение в СМИ событий, связанных с религией, а также позиций тех или иных духовных авторитетов имеет большое значение для здоровья всего общества, уверены эксперты.По их словам, компетентная религиозная журналистика предполагает, как минимум, профессиональную религиоведческую подготовку.Сегодня важнейшие задачи в информационной борьбе — анализ технологий нагнетания экстремизма, особенно в молодежной среде, и разработка методов противодействия им, объяснили эксперты.Конференция организована РГПУ им. Герцена, Петровской академией наук и искусств, Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии и Центром этнорелигиозных исследований при поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации.

https://ria.ru/20220320/khramy-1778905185.html

https://ria.ru/20210513/konferentsiya-1732020571.html

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общество, ргпу им. а.и. герцена, россия, украина, нато, социальный навигатор, сн_образование