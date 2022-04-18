https://ria.ru/20220418/regiony-1784014030.html

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых - РИА Новости, 18.04.2022

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых

Лидерами по темпам роста числа занятых среди российских регионов в процентном отношении оказались Северная Осетия и Хакасия, список замкнули Вологодская и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T00:13

2022-04-18T00:13

2022-04-18T08:15

республика дагестан

вологодская область

россия

свердловская область

республика хакасия

республика северная осетия - алания

экономика

общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидерами по темпам роста числа занятых среди российских регионов в процентном отношении оказались Северная Осетия и Хакасия, список замкнули Вологодская и Тверская области, свидетельствует исследование РИА Новости.Восстановление занятости после пандемииКак отмечают эксперты, после достаточно сложного для рынка труда 2020 года, когда на Россию и мир в целом обрушилась пандемия коронавируса, в 2021 году наблюдалось достаточно быстрое восстановление занятости. В 2020 году максимальный уровень безработицы в России наблюдался в июле-сентябре, когда она составляла 6,4 процента (максимум с 2011 года) по методике Международной организации труда (МОТ).С того момента безработица практически непрерывно снижалась и по итогам 2021 года составляла всего 4,8 процента, то есть оказалась примерно на уровне лучших годов —2018 и 2019-го в современной истории России. При этом в последние месяцы 2021 года уровень безработицы и вовсе снизился до примерно четырех процентов — исторического минимума.Специалисты говорят, что тенденции безработицы в 2021 году определялись двумя противоречивыми факторами. С одной стороны, демографические процессы в большинстве регионов носили негативный характер, что обуславливало сокращение рабочей силы. С другой стороны — восстановление экономики стимулировало создание рабочих мест.В целом в России в 2021 году работу имели более 71 миллиона человек, что на 1,6 процента или на 1,13 миллиона человек превышает уровень 2020 года.Динамика рынка трудаКак и во многих других аспектах, в части динамики рабочих мест ситуация в различных субъектах Федерации очень сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг по динамике рынка труда.В перечне она определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 лет. При оценке динамики за 2021 год использованы данные по изменению численности работающих в 2020-2021 годах. Положительные значения свидетельствуют об увеличении в регионе общего числа занятых рабочих мест, отрицательные — о сокращении.Как говорят результаты исследования, в 2021 году число занятых увеличилось в 77 регионах и лишь в восьми сократилось. При этом прирост занятости у регионов с положительной динамикой оказался в 50 раз больше, чем сокращение работающих в регионах из конца таблицы. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев рост оказался компенсационным после сравнимого падения занятости в ковидном 2020 году. Вместе с тем по-прежнему можно говорить о сохранении тенденции планомерного перетока работников в небольшое число регионов-лидеров, поясняют специалисты.Лидеры рейтингаЛидером по абсолютной динамике занятых в 2021 году стала Республика Дагестан. Там за прошедший год число рабочих мест увеличилось на 79 тысяч или на 7,3 процента. Однако аналитики поясняют, что, во-первых, в 2020 году число рабочих мест в этом регионе сократилось на 120 тысяч, то есть столь большой рост смог компенсировать лишь две трети позапрошлогоднего сокращения. Во-вторых, несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России — 15,1 процента по итогам 2021 года.По абсолютному приросту числа работающих вторую позицию занимает Свердловская область, где занятость за год выросла почти на 50 тысяч человек. Несколько меньший прирост показали Ростовская область (+43,2 тысячи занятых), Новосибирская область (+42,9 тысячи занятых) и Башкирия (+41,4 тысячи занятых).Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли Красноярский край, Санкт-Петербург, Челябинская область, Волгоградская область и Ленинградская область. В целом первая десятка субъектов Федерации за последний год обеспечила прирост чуть менее 430 тысяч занятых рабочих мест. Как показывает рейтинг, в основном лидеры представлены промышленно развитыми регионами с большой долей обрабатывающих отраслей.В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2021 году отмечен в Республике Северная Осетия — Алания (+12,3 процента), в Республике Хакасия (+8,5 процента) и в Ненецком автономном округе (+8,1 процента). Для Северной Осетии и Хакасии большие проценты прироста объясняются аналогичным падением в 2020 году, таким образом, столь существенный рост лишь позволил вернуться рынку труда в этих двух субъектах Федерации на уровень 2019 года, говорят эксперты. При этом Ненецкий автономный округ показал опережающий рост, а занятость в 2021 году стала рекордной за последние 11 лет.Согласно результатам рейтинга, пять регионов продемонстрировали прирост занятости на семь процентов и более за последний год. Среди топ-5 лидеров по темпам роста занятости три республики Северного Кавказа, что аналитики объясняют более сильным падением рынка труда в них в 2020 году из-за пандемии, а рост, соответственно, объясняется эффектом базы.Кроме того, почти все республики Северного Кавказа являются лидерами по уровню безработицы, в частности, в Республике Северная Осетия — Алания доля безработных составляет 13,5 процента, в Республике Дагестан — 15,1 процента, а в Карачаево-Черкесской Республике доля безработицы равнялась в 2021 году 12,4 процента, что намного выше среднероссийских значений. В целом же в 2021 году приростом числа занятых более чем на два процента характеризовались 36 регионов России.Лидеры по общей занятостиЛидером по общей занятости является Москва, где работают 7,14 миллиона человек. Это фактически десять процентов от общероссийского количества работников. Еще почти четыре миллиона человек работает в Московской области, и это второй результат среди регионов России.В Санкт-Петербурге имеют работу чуть более трех миллионов человек, что располагает данный регион на третьей строчке по численности занятого населения. Если еще учесть и Ленинградскую область, где число занятых составляет 960 тысяч человек, то суммарно в двух крупнейших российских агломерациях работают более 15 миллионов человек, то есть более 20 процентов всех работников.Еще три субъекта Федерации (Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область) могут похвастаться численностью работников на уровне более двух миллионов человек, а более одного миллиона занятых наблюдается суммарно в 22 регионах.Специалисты утверждают, что сегодня можно говорить о достаточно высокой концентрации рабочей силы в России. На топ-3 субъекта Федерации приходится почти 20 процентов всех работников, треть работников сосредоточена всего в семи регионах, а половина занятых живут в 16 регионах России.Сокращение занятостиКак свидетельствуют результаты исследования, в двух субъектах Федерации за последний год число работающих сократилось на один процент. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской области и в Тверской области.Вологодская область в последние годы демонстрирует стабильное небольшое снижение числа занятых, в том числе небольшое снижение было и в 2020 году. Поэтому можно говорить, что в пандемию рынок труда Вологодской области практически не пострадал, и, соответственно, в 2021 году не было и фазы восстановления.Помимо двух этих регионов, в замыкающую пятерку рейтинга также входят: Еврейская автономная область (-0,9 процента), Республика Коми (-0,7 процента) и Курганская область (-0,7 процента). В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от -0,02 до -0,4 процента.

https://ria.ru/20220325/zanyatost-1780007272.html

https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778825992.html

https://ria.ru/20220318/zanyatost-1778844633.html

https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html

https://ria.ru/20220309/zanyatost-1777284241.html

https://ria.ru/20220317/pravitelstvo-1778657701.html

вологодская область

россия

свердловская область

республика хакасия

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республика дагестан, вологодская область, россия, свердловская область, республика хакасия, республика северная осетия - алания, экономика, общество