https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html

Самый большой остров России. Что посмотреть на Сахалине

Самый большой остров России. Что посмотреть на Сахалине - РИА Новости, 16.04.2022

Самый большой остров России. Что посмотреть на Сахалине

Японцы называют его Карафуто, а местные жители нивхи — Ых-миф. Протяженность Сахалина почти тысяча километров: на севере — тундра, а на юге — субтропики... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:10

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сахалин

южно-сахалинск

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Японцы называют его Карафуто, а местные жители нивхи — Ых-миф. Протяженность Сахалина почти тысяча километров: на севере — тундра, а на юге — субтропики. Главные достопримечательности — природные. Здесь принято бродить по сопкам, отдыхать в живописных бухтах, знакомиться с японской архитектурой, наблюдать, как идут на нерест горбуша и кета. Чего ждать от такого путешествия — в материале РИА Новости.Далекая земля"На Сахалин туристы едут за новыми впечатлениями, которые не получить на привычных морских курортах, и еще за романтикой Дальнего Востока", — говорит гид клуба путешественников "Миры" Татьяна Долгова.Из европейской части России, например из Москвы, добираются самолетом, рейсы ежедневно, рассказывает она. В мае и летом попасть из столицы в Южно-Сахалинск получится за 14,3 тысячи рублей (в один конец). Время в пути — восемь часов. Также можно доехать на остров из Хабаровска и Владивостока. Малая авиация летает на Курилы, в города Хабаровского края и по населенным пунктам Сахалина.Посетить остров теперь смогут и организованные туристы: летом туда организуют чартеры. В июле в отеле категории "две звезды" можно отдохнуть за 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе FUN&SUN (бывшая "TUI Россия"). Правда, о питании и экскурсиях в этом случае придется позаботиться самостоятельно. Путевка, включающая трапезы и шесть поездок с гидом, стоит как минимум 78 тысяч рублей на одного человека.Маленькая ЯпонияБольшинство гостей рассматривают Южно-Сахалинск как базу для путешествий по архипелагу. Между тем это самобытный город, построенный японцами, которые называют его Тойохара."Он сохранил строгую структуру: параллельные или перпендикулярные улицы, красивый центр с широкими аллеями и парками", — рассказывает Татьяна Долгова.Все достопримечательности Южно-Сахалинска можно посетить за день. Самое интересное здание — краеведческий музей. Его построили в 1937-м в традиционном японском архитектурном стиле тэйкан-дзукури — "императорской короны". Внутри — экспозиции, посвященные истории города, освоению острова, периоду, когда тут жили каторжане (1869-1906 годы), советской эпохе.Лыжный курорт "Горный воздух" находится на горе Большевик, в центре города. Подняться туда можно на фуникулере, причем даже летом: с сопки открывается отличный вид.Недалеко музейно-мемориальный комплекс "Победа" с интерактивными экспозициями, посвященными военным действиям на острове в прошлом веке.Еще в городе стоит посетить аквапарки, а также корейские и японские бани, советует гендиректор компании "Сахалинский путеводитель" Александра Павлова.Тур к мысу АниваБольшинство туристов осматривают достопримечательности в южной части острова. "Тут более развита логистика, есть комфортные отели, — рассказывает Павлова. — Чаще всего путешественники останавливаются в Южно-Сахалинске и ежедневно отправляются на экскурсии".На Сахалине несколько десятков маяков: ламповые, звуковые. Самый популярный — на скале Сивучья возле мыса Анива. Широкой известностью он обязан блогерам: они делают тут атмосферные мистические фотографии.Пешком и на машинах туда не добраться, экскурсия возможна только в период навигации, рассказывает гид Светлана Мелядина. "Туристы высаживаются из моторных лодок, осматривают заброшенное строение, возведенное японцами в 1939-м, — говорит она. — По дороге можно сделать остановку на Белых скалах. Погулять рядом с мраморными камнями, устроить пикник".Еще рядом с мысом Анива можно увидеть китов и косаток, отмечает Татьяна Долгова. А по пути к нему — заехать на озеро Буссе. Тихая бухта в заливе ТерпенияСамая южная точка Сахалина — мыс Крильон. Там один из самых старых маяков на острове, появившийся в 1883-м. Можно посетить военные постройки японского периода — первой половины XX века: казармы, оружейные катакомбы, говорит Мелядина. На мысе Виндис заберитесь на гору Коврижка, названную так за необычный вид — в форме кекса. На ее вершине, на высоте 78 метров, археологи нашли стоянку древнего человека.На восточном побережье острова в 130 километрах от Южно-Сахалинска — бухта Тихая. Это живописная гавань в заливе Терпения, где летом туристы собирают янтарь, говорит Мелядина. От ветров и тайфунов ее защищают мыс Тихий и пик Смелый, с которого открываются исключительные виды на окрестности.По дороге в бухту Тихую в поселке Взморье можно осмотреть Тории — японские храмовые ворота. Они обозначали священную территорию синтоистского храма Хигаси Сираура Дзиндзя, который открыли в 1914 году. Если есть время, отправляйтесь на один из самых высоких водопадов области — Клоковский, советует Александра Павлова.Встречать закаты лучше на мысе Великан, добавляет Татьяна Долгова. Из воды там выступают столбчатые скалистые образования причудливой формы, напоминающие животных.Вдоль восточного побережья на 13 километров протянулся хребет Жданко. "Виды, как в Новой Зеландии, сосны-великаны, море лазурное, пляжи песчаные и каменные. В воде кекуры — столбовидные скалы", — рассказывает Светлана Мелядина. Максимальная высота гор — 682 метра над уровнем моря. Прогулка под силу даже людям со средней физической подготовкой.Места силы и опасных встречЕсли останется время, стоит побывать еще в нескольких местах."Прогуляйтесь пешком по заброшенному участку железной дороги Холмск — Южно-Сахалинск. В СССР она считалась самой живописной: впечатляет сочетанием дикой природы с мостами и тоннелями", — говорит создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов.На гору Лягушку можно съездить самостоятельно, ее считают местом силы, объясняет Александра Павлова: "Летом, когда в городе бывает прохладно, там оазис: тепло, повышенная влажность, ощущение, как в Таиланде".В августе и сентябре стоит увидеть нерест: рыба волнами заходит в реки, идет против течения, по камням, борется с рельефом, старается заплыть подальше, чтобы отложить икру.А еще на Сахалине много медведей, они летом активны. Потому на природу следует отправляться только в сопровождении гидов, у которых есть отпугивающие дудки.Устрицы, кимчи и "клоповка"На Сахалине нужно пробовать дары моря: гребешки, икру, крабов, морских ежей, блюда из ламинарии и лосося. Большие устрицы жарят или запекают под сыром.Обязательная часть гастрономического тура — знакомство с местной корейской кухней, которая отличается от традиционной."Сахалинские корейцы умеют готовить папоротник, а еще все, что растет и движется в море, — отмечает Светлана Мелядина. — Попробуйте хемультан — суп с морепродуктами и овощами, кимчи — острую квашеную пекинскую капусту, пибимпап — плов по-корейски с разбитым сверху яйцом".За блюдами традиционной корейской кухни отправляйтесь в ресторан "Пак Дегам", там еду готовят на открытых жаровнях, как в Южной Корее. В "Кобе" посетители могут самостоятельно жарить мясо на столе — на специальной плитке."Сахалинскую корейскую кухню лучше пробовать в кафе "Бермудский треугольник", куда ходят местные, — говорит Павлова. — Оно не в центре, добираться надо на такси, но кормят там очень хорошо".Возьмите "комплекс": кипящий суп, корейские салаты — все острое, необычно пахнущее, советует она. Пробуйте блюда из лопуха, папоротника, морского винограда. "Он выглядит сомнительно, но в салате очень вкусный", — поясняет гид.За японской кухней отправляйтесь в ресторан "Нихон Митай": там аутентичная еда.Из алкоголя попробуйте "клоповку" — напиток из сахалинского эндемика, который настаивают на спирте. За специфичный запах так называют ягоду краснику, хотя по вкусу она напоминает бруснику.Рыба в подарокСироп из "клоповки" — прекрасный сувенир, причем покупать его лучше у частников, обращает внимание Александра Павлова. Также пользуется спросом сироп из лимонника, он хорош с чаем.Туристы увозят с острова морепродукты: рыбу, икру, пресервы из водорослей и папоротника. Их потом можно тушить с мясом, добавлять в салаты, рекомендует Татьяна Долгова.Вызывает интерес местный янтарь коньячного цвета. Он считается более ценным, чем калининградский.Из экзотики — "слезы Карафуто": поделки из керамики, оставленной в 1946-м переселенными с острова на родину японцами. Осколки до сих пор находят. Украшения могут быть в коже, серебре, дереве. А аборигены — нивхи — предлагают ткани и сумки из шкуры рыб.

https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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