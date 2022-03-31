https://ria.ru/20220331/chartery-1781029968.html
Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране
Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране - РИА Новости, 31.03.2022
Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране
Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:46
2022-03-31T11:46
2022-03-31T11:46
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новости - туризм
тюменская область
сахалин
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ржд
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.Кроме того, в пресс-службе Ростуризма отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов, когда поезд на время путешествия становится "отелем на колесах". Летом такие круизы отправятся в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, также разработана линейка коротких маршрутов выходного дня.Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета отдыхающие имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, тюменская область, сахалин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ржд, калининградская область, чеченская республика (чечня), республика дагестан, республика татарстан (татарстан), республика карелия, байкал, республика бурятия, камчатский край, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, туристы
Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране
Ростуризм: туристические чартеры в 2022 году запустят почти во все регионы России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.
"Мы продолжаем запускать новые доступные направления для отдыха наших граждан в рамках чартерной программы, — сказала Догузова. — Так, на весенне-летний период у нас запускаются чартеры на Кавказ – в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин. Это практически все федеральные округа – и прекрасная возможность открывать для людей новые направления для отдыха в стране".
Кроме того, в пресс-службе Ростуризма отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов, когда поезд на время путешествия становится "отелем на колесах".
Летом такие круизы отправятся в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, также разработана линейка коротких маршрутов выходного дня.
Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета отдыхающие имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.