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Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране

Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране - РИА Новости, 31.03.2022

Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране

Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:46

2022-03-31T11:46

2022-03-31T11:46

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.Кроме того, в пресс-службе Ростуризма отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов, когда поезд на время путешествия становится "отелем на колесах". Летом такие круизы отправятся в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, также разработана линейка коротких маршрутов выходного дня.Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета отдыхающие имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

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Лана Баева

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