https://ria.ru/20220415/griby-1783737682.html

Роспотребнадзор дал советы, как не отравиться весенними грибами

Роспотребнадзор дал советы, как не отравиться весенними грибами - РИА Новости, 15.04.2022

Роспотребнадзор дал советы, как не отравиться весенними грибами

Грибной сезон ранней весной начинается со сморчков и строчков, чтобы не отравиться ими нужно употреблять не больше 200 граммов в день и отварить несколько раз,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:18

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Грибной сезон ранней весной начинается со сморчков и строчков, чтобы не отравиться ими нужно употреблять не больше 200 граммов в день и отварить несколько раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Отравление может не наступить, если употребляли в пищу грибы в небольшом количестве и, если строчки и сморчки правильно приготовлены. Строчки и сморчки нужно предварительно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар; его необходимо вылить. Рекомендуется для надежности повторить варку еще один раз", - говорится в сообщении.Отваренные и отжатые грибы можно жарить или варить из них суп, при этом и такие обезвреженные грибы не рекомендуется есть в большом количестве - больше 200 граммов в день, отметили в ведомстве.Симптомы отравления развиваются спустя 6—10 часов после употребления. Возникают ощущение слабости, боль в подложечной области, тошнота, рвота с примесью желчи, при тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи, наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение, судороги.В легких же случаях выздоровление наступает через пару суток, в более серьезных - через несколько недель. При этом при тяжелом отравлении может наступить самый неблагоприятный исход, уточнили в пресс-службе. Летальные исходы обычно наступают на третий-четвертый день после употребления грибов при явлениях сердечной недостаточности, часто в коматозном, бессознательном состоянии.Грибы не рекомендуется есть беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны пожилым людям и детям, причём независимо от способа и времени приготовления, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766348286.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия