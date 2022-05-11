https://ria.ru/20220511/grib-1787882584.html

Белый гриб или боровик: правила сбора, виды и выращивание дома

Белый гриб: описание, виды, где растет, как выглядит боровик, фото в лесу

Белый гриб или боровик: правила сбора, виды и выращивание дома

чем полезен и кому показан, фото боровика с описанием — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:42

2022-05-11T14:42

2022-05-11T14:48

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Белый гриб — настоящий царь леса. Его большие размеры, неповторимый вкус и питательность позволяют готовить разные домашние блюда и заготовки. О том, как выглядит гриб и его шляпка, к какому классу он относится, чем полезен и кому показан, фото боровика с описанием — в материале РИА Новости.Белый грибБессменный лидер среди лесных грибов — белый — представитель рода боровики семейства болетовые класса агарикомицеты. Между собой грибники его также называют глухарем, ковылом, медвежником и желтяком. Этот боровик особенно ценится благодаря своему насыщенному вкусу, аромату и полезным свойствам.К тому же,белый гриб принято относить к одному из самых благородных представителей семейства. Существует версия, что название боровика появилось в те времена, когда все грибы считались съедобными, и на фоне других “черных” грибов этот в разрезе оставался белым и ценился больше всего, отчего и стал называться именно так.ОписаниеБоровик отличается от многих других грибов своими крупными размерами. Шляпка, ножка, мякоть и споровый порошок обладают определенными особенностями.ШляпкаМассивная шляпка — одно из достоинств белого гриба. Ее размер может варьироваться от 5 до 30 см (реже до 50 см) в зависимости от возраста и вида. Цвет преимущественно коричневый, но встречаются оттенки более бледные или более темные. Поверхность шляпки, как правило, бархатистая и гладкая. Однако в сухую погоду она может потрескаться, а в дождь покрыться слизью.НожкаНожка белого гриба крупная и булавовидная — толщиной до 5 см, высотой до 20 см. Цветовая гамма, как правило, светлая — от белого до светло-коричневого с сетчатым рисунком. Кроме этого, гриб отличается тем, что у его ножки отсутствует “юбка” — поверхность полностью чистая.МякотьЕще одним преимуществом боровика является его мякоть. Сочная, белая, мясистая с волокнистой структурой и светло-бежевым оттенком. Таковой она остается даже после разреза и термической обработки. Вкус у мякоти белого гриба не сильно выражен в сыром виде, однако во время варки или сушки он усиливается.Споровый порошокЦвет спорового порошка оливкового-бурого цвета, а сами споры веретенообразные, размером 15,5х5,5 мкм.Характеристика и свойстваБелые грибы обладают насыщенным вкусом со слегка ореховыми нотками, которые больше всего чувствуются после варки или сушки. Мякоть свежего гриба плотная, а чем старше боровик, тем она волокнистее.Темп роста белого гриба — в среднем пять дней, а вес — не менее 150 г.Что касается внешних характеристик — у всех видов боровика они схожи, отличия можно найти лишь в мелочах, например, в еле заметном рисунке или оттенке.ВидыБелый гриб может встречаться в разных вариациях в зависимости от места, в котором он растет, — почвы и вида леса.ЕловыйМожно встретить в еловых и пихтовых лесах, реже плодоносит в лиственных. Такую разновидность гриба можно найти на открытой местности, где есть доступ к прямым лучам солнца. Особенно излюбленные зоны для боровика там, где есть мох и лишайники. Период плодоношения приходится с июня по октябрь.ДубовыйСреда обитания этого белого гриба — дубовые леса Европейской части России, Кавказа и Приморского края. Основное отличие этого боровика заключается в буром цвете шляпки с сероватым оттенком. Такой гриб растет большими группами в период с июня по октябрь и предпочитает места под липами, дубами, буками и каштанами.БерезовыйПо-другому этот вид боровика зовут “колосовик” по той причине, что его плодоношение приходится на время колошения ржаных полей. Любимое место гриба — под березой на опушке или возле дороги. Может расти как группой, так в одиночку. В отличие от других видов белого гриба у этого шляпка почти вся белая.СосновыйСосновый белый гриб отличается бурой шляпкой, которая часто приобретает фиолетовый оттенок. Этот боровик любит селится под соснами в одиночку или семьями.Это вид считается одним из самых качественных и универсальных в кулинарии благодаря своему насыщенному вкусу.ГрабовыйТакже этот гриб называют темно-бронзовым за счет окраса. Встретить грабовый боровик можно в буковых и дубовых лесах. За счет своих вкусовых качеств часто опережает классический еловый белый гриб в изысканных блюдах.Сходные видыЛожные белые грибы сильно схожи с оригиналом, но опытные грибники научились различать виды, которые не являются истинными боровиками.Желчный грибШляпкой и ножкой это гриб сильно походит на настоящий боровик, однако он существенно отличается вкусом — обладает горчинкой и поэтому является несъедобным. Место роста этого ложного гриба — лиственные и хвойные леса. Его можно встретить на гнилых пеньках и в корнях деревьев в группе или по одиночке. Хоть он и не пригоден для употребления, однако активно применяется в медицине в качестве ингредиента для лекарств с желчегонным эффектом.Сатанинский грибНесмотря на свое название, этот гриб считают условно съедобным. Точного мнения о его съедобности пока нет — одни специалисты считают его пригодным для употребления в пищу, другие — ядовитым и опасным. История названия ложного гриба строится на его способности подражать своим сородичам. Однако отличить его все-таки можно, благодаря насыщенно красной ножке.РаспространениеВ России белый гриб растет неравномерно — может встретиться в лесах от Мурманской области до Кавказа, от западных границ до Чукотского полуострова. В степях боровика нет, он редко встречается в тундре и лесотундре. Также можно найти белый гриб и на Дальнем Востоке.Когда вырастаетСезон белого гриба приходится на период с июня по октябрь. Массовый сбор начинается в августе.Сколько растетСредний срок роста белого гриба — пять дней. Однако время может варьироваться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий. При хорошо прогретой почве (15-16 градусов) и влажности в пределах 60% боровик быстрее набирает массу и ускоряется в росте.Как собиратьДля сбора белых грибов нужно заранее подготовить:“При выборе ножа рекомендуется отдавать предпочтение складным коротким моделям с лезвием не более 10 см в длину”, — добавил грибник.Процесс сбора грибов основывается на следующих правилах:Выращивание в домашних условияхБелый гриб можно вырастить как в огороде, так и на подоконнике в доме. Наилучший вариант — подвальное помещение площадью около двух квадратных метров. Комната при этом должна быть с гладкими полом, стенами и потолком, чтобы было легче проводить дезинфекцию.Перед началом выращивания нужно обработать помещение “Белизной” или комплексным препаратом по типу “Бианол”. После этого нужно создать подходящие условия для боровика:В качестве емкости для выращивания белых грибов подходят полипропиленовые мешки (с боковыми надрезами) или деревянные ящики (с горизонтальными отверстиями), расположенные на расстоянии 5 см друг от друга.Для посадки используют зерновой и/или жидкий мицелий (грибница) оранжевого цвета. Зерновой сажают на глубину 4-5 см в шахматном порядке, жидкий разливают по субстрату и слегка присыпают почвой.В качестве почвы для белых грибов подходит субстрат из опилок дуба или березы, песка и глины (в соотношении 4:1), коры сосны и соломы из злаковых культур. Более упрощенный вариант — купить специальный грунт для выращивания грибов.Прорастание грибницы проявляется тонкими белыми нитями. Примерно через месяц после посадки мицелия можно увидеть первые молодые грибы.Пищевые качестваБелый гриб считается благородным представителем боровиков и обладает высокими вкусовыми качествами. Пищевая ценность в 100 г составляет 37 ккал, 3,7 г белков, 1,7 жиров, 1,1 углеводов, 89 г воды и 3,2 г пищевых волокон.Польза и вредВ основном боровик славится своими полезными свойствами:Но несмотря на множество достоинств, употребление белого гриба имеет свои недостатки:Кроме этого, белый гриб не рекомендуется употреблять беременным, кормящим женщинам и детям до 12 лет.Заготовка и хранениеПосле того, как грибы были собраны, важно их правильно обработать в течение 10 часов. Необходимо очистить боровики от грунта и срезать нижнюю часть ножки (пораженные части также удаляются). Далее нужно исходить от того, как именно будут использоваться грибы — их можно сушить, замораживать, мариновать, консервировать и т.д.Самый легкий вариант заготовки — сушка. Так грибы сохранят большинство своих полезных свойств и приобретут приятный аромат. Достаточно просушить экземпляры на противне, затем поместить в емкость и оставить ее немного приоткрытой. Срок хранения грибов в сушеном виде — 12 месяцев (при условии, если они будут находится в сухом помещении с температурой от -2 до +18 градусов).Чтобы заморозить грибы, необходимо их также выложить на противень и поместить в морозильную камеру. Спустя 2-3 часа следует убрать их в емкость и снова отправить в морозилку. Такой способ позволяет хранить боровик около года.Интересные фактыПомимо того, что белый гриб интересен своими вкусовыми и внешними свойствами, существует несколько занимательных фактов о нем:

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https://radiosputnik.ria.ru/20210727/griby-1743063046.html

https://ria.ru/20220415/priroda-1783753717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/spasatel-1741900691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/griby-1731337619.html

https://ria.ru/20210331/griby-1603576887.html

https://ria.ru/20200619/1573060649.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия