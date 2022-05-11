14:42 11.05.2022 (обновлено: 14:48 11.05.2022)
Белый гриб или боровик: правила сбора, виды и выращивание дома
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Белый гриб — настоящий царь леса. Его большие размеры, неповторимый вкус и питательность позволяют готовить разные домашние блюда и заготовки. О том, как выглядит гриб и его шляпка, к какому классу он относится, чем полезен и кому показан, фото боровика с описанием — в материале РИА Новости.
Белый гриб
Бессменный лидер среди лесных грибов — белый — представитель рода боровики семейства болетовые класса агарикомицеты. Между собой грибники его также называют глухарем, ковылом, медвежником и желтяком. Этот боровик особенно ценится благодаря своему насыщенному вкусу, аромату и полезным свойствам.
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К тому же,белый гриб принято относить к одному из самых благородных представителей семейства. Существует версия, что название боровика появилось в те времена, когда все грибы считались съедобными, и на фоне других “черных” грибов этот в разрезе оставался белым и ценился больше всего, отчего и стал называться именно так.
Описание
Боровик отличается от многих других грибов своими крупными размерами. Шляпка, ножка, мякоть и споровый порошок обладают определенными особенностями.
Шляпка
Массивная шляпка — одно из достоинств белого гриба. Ее размер может варьироваться от 5 до 30 см (реже до 50 см) в зависимости от возраста и вида. Цвет преимущественно коричневый, но встречаются оттенки более бледные или более темные. Поверхность шляпки, как правило, бархатистая и гладкая. Однако в сухую погоду она может потрескаться, а в дождь покрыться слизью.
Ножка
Ножка белого гриба крупная и булавовидная — толщиной до 5 см, высотой до 20 см. Цветовая гамма, как правило, светлая — от белого до светло-коричневого с сетчатым рисунком. Кроме этого, гриб отличается тем, что у его ножки отсутствует “юбка” — поверхность полностью чистая.
Мякоть
Еще одним преимуществом боровика является его мякоть. Сочная, белая, мясистая с волокнистой структурой и светло-бежевым оттенком. Таковой она остается даже после разреза и термической обработки. Вкус у мякоти белого гриба не сильно выражен в сыром виде, однако во время варки или сушки он усиливается.
Споровый порошок
Цвет спорового порошка оливкового-бурого цвета, а сами споры веретенообразные, размером 15,5х5,5 мкм.
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Характеристика и свойства
Белые грибы обладают насыщенным вкусом со слегка ореховыми нотками, которые больше всего чувствуются после варки или сушки. Мякоть свежего гриба плотная, а чем старше боровик, тем она волокнистее.
“Трубчатое тело белого гриба имеет свойство менять свой оттенок — в молодом возрасте оно белоснежное. Постепенно взрослея приобретает желтоватый оттенок, а перезревая становится зеленоватым”, — добавил Евгений Миронов, грибник со стажем.
Темп роста белого гриба — в среднем пять дней, а вес — не менее 150 г.
Что касается внешних характеристик — у всех видов боровика они схожи, отличия можно найти лишь в мелочах, например, в еле заметном рисунке или оттенке.
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Виды
Белый гриб может встречаться в разных вариациях в зависимости от места, в котором он растет, — почвы и вида леса.
Еловый
Можно встретить в еловых и пихтовых лесах, реже плодоносит в лиственных. Такую разновидность гриба можно найти на открытой местности, где есть доступ к прямым лучам солнца. Особенно излюбленные зоны для боровика там, где есть мох и лишайники. Период плодоношения приходится с июня по октябрь.
Дубовый
Среда обитания этого белого гриба — дубовые леса Европейской части России, Кавказа и Приморского края. Основное отличие этого боровика заключается в буром цвете шляпки с сероватым оттенком. Такой гриб растет большими группами в период с июня по октябрь и предпочитает места под липами, дубами, буками и каштанами.
Березовый
По-другому этот вид боровика зовут “колосовик” по той причине, что его плодоношение приходится на время колошения ржаных полей. Любимое место гриба — под березой на опушке или возле дороги. Может расти как группой, так в одиночку. В отличие от других видов белого гриба у этого шляпка почти вся белая.
Сосновый
Сосновый белый гриб отличается бурой шляпкой, которая часто приобретает фиолетовый оттенок. Этот боровик любит селится под соснами в одиночку или семьями.
Это вид считается одним из самых качественных и универсальных в кулинарии благодаря своему насыщенному вкусу.
Грабовый
Также этот гриб называют темно-бронзовым за счет окраса. Встретить грабовый боровик можно в буковых и дубовых лесах. За счет своих вкусовых качеств часто опережает классический еловый белый гриб в изысканных блюдах.
Сходные виды
Ложные белые грибы сильно схожи с оригиналом, но опытные грибники научились различать виды, которые не являются истинными боровиками.
Желчный гриб
Шляпкой и ножкой это гриб сильно походит на настоящий боровик, однако он существенно отличается вкусом — обладает горчинкой и поэтому является несъедобным. Место роста этого ложного гриба — лиственные и хвойные леса. Его можно встретить на гнилых пеньках и в корнях деревьев в группе или по одиночке. Хоть он и не пригоден для употребления, однако активно применяется в медицине в качестве ингредиента для лекарств с желчегонным эффектом.
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Сатанинский гриб
Несмотря на свое название, этот гриб считают условно съедобным. Точного мнения о его съедобности пока нет — одни специалисты считают его пригодным для употребления в пищу, другие — ядовитым и опасным. История названия ложного гриба строится на его способности подражать своим сородичам. Однако отличить его все-таки можно, благодаря насыщенно красной ножке.
“Сатанинский гриб можно отличить от белого с помощью среза — у ложного мякоть краснеет и синеет”, — добавил эксперт.
Распространение
В России белый гриб растет неравномерно — может встретиться в лесах от Мурманской области до Кавказа, от западных границ до Чукотского полуострова. В степях боровика нет, он редко встречается в тундре и лесотундре. Также можно найти белый гриб и на Дальнем Востоке.
Кошка около корзины с собранными грибами
Когда вырастает
Сезон белого гриба приходится на период с июня по октябрь. Массовый сбор начинается в августе.
“Белый гриб любит появляться после перепада температур, непродолжительных грозовых дождей и теплых ночных туманов”, — прокомментировал Евгений Миронов.
Сколько растет
Средний срок роста белого гриба — пять дней. Однако время может варьироваться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий. При хорошо прогретой почве (15-16 градусов) и влажности в пределах 60% боровик быстрее набирает массу и ускоряется в росте.
Как собирать
Житель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу
Для сбора белых грибов нужно заранее подготовить:
- —клинок закругленной формы и с безопасным кончиком, если такого нет, то можно воспользоваться обычным острым ножом с тонким и узким полотном;
- —емкость в виде плетеной корзины, чтобы грибы сохранили свою форму при транспортировке. Пакеты ухудшают поступление кислорода и часто нарушают целостность найденных экземпляров;
- —деревянную палку с раздвоенным концом — такой удобно отодвигать листву и искать нужные грибы;
- —дополнительный инвентарь — еда, вода, аптечка и др.
“При выборе ножа рекомендуется отдавать предпочтение складным коротким моделям с лезвием не более 10 см в длину”, — добавил грибник.
Процесс сбора грибов основывается на следующих правилах:
- —необходимо аккуратно срезать белый гриб или выкрутить тело (главное — не вырывать с корнем);
- —срезанный экземпляр сложить в корзину шляпкой вниз;
- —нельзя растаптывать грибницы;
- —лучше всего начинать сбор до восхода солнца, так грибы лучше заметны.
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Выращивание в домашних условиях
Белый гриб можно вырастить как в огороде, так и на подоконнике в доме. Наилучший вариант — подвальное помещение площадью около двух квадратных метров. Комната при этом должна быть с гладкими полом, стенами и потолком, чтобы было легче проводить дезинфекцию.
Перед началом выращивания нужно обработать помещение “Белизной” или комплексным препаратом по типу “Бианол”. После этого нужно создать подходящие условия для боровика:
- —отопление для поддержания температуры от 18 до 28 градусов (проще всего использовать сплит-систему);
- —вентиляция для удаления спор, поступления свежего воздуха и отведения углекислого газа;
- —неяркое освещение по всему периметру и применение люминесцентных ламп на 3-5 часов в сутки;
- —влажность от 40 до 60 градусов.
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В качестве емкости для выращивания белых грибов подходят полипропиленовые мешки (с боковыми надрезами) или деревянные ящики (с горизонтальными отверстиями), расположенные на расстоянии 5 см друг от друга.
Для посадки используют зерновой и/или жидкий мицелий (грибница) оранжевого цвета. Зерновой сажают на глубину 4-5 см в шахматном порядке, жидкий разливают по субстрату и слегка присыпают почвой.
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В качестве почвы для белых грибов подходит субстрат из опилок дуба или березы, песка и глины (в соотношении 4:1), коры сосны и соломы из злаковых культур. Более упрощенный вариант — купить специальный грунт для выращивания грибов.
Прорастание грибницы проявляется тонкими белыми нитями. Примерно через месяц после посадки мицелия можно увидеть первые молодые грибы.
Пищевые качества
Белый гриб считается благородным представителем боровиков и обладает высокими вкусовыми качествами. Пищевая ценность в 100 г составляет 37 ккал, 3,7 г белков, 1,7 жиров, 1,1 углеводов, 89 г воды и 3,2 г пищевых волокон.
Польза и вред
В основном боровик славится своими полезными свойствами:
- —содержание витаминов, например, A, C, D и E;
- —диетичность благодаря низкой калорийности;
- —стимулирование секреции пищеварительных желез;
- —противомикробный и антиоксидантный эффект;
- —иммуномодулирующее и тонизирующее действие;
- —профилактика онкологических заболеваний.
Но несмотря на множество достоинств, употребление белого гриба имеет свои недостатки:
- —он трудно усваивается из-за содержащегося в составе хитина (в свежем грибе);
- —возможна аллергическая реакция;
- —возможны нарушения пищеварения (из-за плохо очищенного или перезревшего гриба).
Кроме этого, белый гриб не рекомендуется употреблять беременным, кормящим женщинам и детям до 12 лет.
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Заготовка и хранение
После того, как грибы были собраны, важно их правильно обработать в течение 10 часов. Необходимо очистить боровики от грунта и срезать нижнюю часть ножки (пораженные части также удаляются). Далее нужно исходить от того, как именно будут использоваться грибы — их можно сушить, замораживать, мариновать, консервировать и т.д.
Самый легкий вариант заготовки — сушка. Так грибы сохранят большинство своих полезных свойств и приобретут приятный аромат. Достаточно просушить экземпляры на противне, затем поместить в емкость и оставить ее немного приоткрытой. Срок хранения грибов в сушеном виде — 12 месяцев (при условии, если они будут находится в сухом помещении с температурой от -2 до +18 градусов).
Белые грибы сушатся около печи
Чтобы заморозить грибы, необходимо их также выложить на противень и поместить в морозильную камеру. Спустя 2-3 часа следует убрать их в емкость и снова отправить в морозилку. Такой способ позволяет хранить боровик около года.
Интересные факты
Помимо того, что белый гриб интересен своими вкусовыми и внешними свойствами, существует несколько занимательных фактов о нем:
- —в 1961 году был зарегистрирован рекордный размер шляпки белого гриба — 58 см, при весе свыше 10 кг.;
- —в Италии запрещено собирать боровики в неограниченном количестве;
- —жизнь белого гриба короткая — 11-12 дней;
- —белые сушеные грибы превосходят по питательности вареные яйца или колбасу;
- —в свежем виде большая часть питательных вещества боровика не усваивается организмом, из-за того, что ЖКТ человека не успевает растворить толстые клеточные стенки гриба;
- —не рекомендуется собирать белые грибы на участках с плохой экологией, так как они способны накапливать вредные вещества.
Заготовка грибов на зиму