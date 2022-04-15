https://ria.ru/20220415/dokhody-1783783750.html

Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год

Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год - РИА Новости, 15.04.2022

Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год

Президент, премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, а также другие российские чиновники задекларировали доходы за 2021 год. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:47

2022-04-15T17:47

2022-04-15T22:29

жилье

михаил мишустин

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент, премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, а также другие российские чиновники задекларировали доходы за 2021 год.ПрезидентВладимир Путин в 2021-м задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей — почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Как и прежде, в его декларации значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля: ГАЗ М21 и "Нива", а также прицеп "Скиф".В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019-м — 9,726 миллиона, а в 2018-м — 8,648 миллиона.В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей. Причиной увеличения стала продажа земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015-2016 годах глава государства зарабатывал по 8,9 миллиона рублей, а в 2014-м — 7,654 миллиона.Премьер-министрГлава правительства Михаил Мишустин заработал 18,3 миллиона рублей: на полтора миллиона меньше, чем в 2020-м. "Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее", — сообщила пресс-служба правительства.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратного метра. Кроме того, у него есть земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр.В 2020 году доход Мишустина составлял 19,9 миллиона рублей, в 2019-м — 18,2 миллиона, а в 2018-м — 18,9 миллиона рублей.Супруга главы правительства задекларировала 63,8 миллиона рублей, она также владеет автомобилем Ford Kuga.Спикер Совета ФедерацииДоход Валентины Матвиенко за прошлый год составил 14 миллионов 657 тысяч рублей: на два с лишним миллиона рублей меньше, чем годом ранее.В собственности у Матвиенко значатся дачные участки площадью 2771 и 3667 квадратных метров. Ей также принадлежит дача площадью 729,4 квадратного метра и нежилое помещение в 255,4 квадратного метра. Помимо этого, у Матвиенко есть квартира площадью 290,3 квадратного метра и машино-место размером 22,4 квадратного метра. Транспортных средств при этом у нее нет.Кроме того, в собственности у спикера есть еще три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. В пользовании у Матвиенко — служебная дача в 730 квадратных метров и четыре земельных участка площадью 345, 459, 4689 и 1036 квадратных метров. Председатель ГосдумыВячеслав Володин указал в декларации доход в 65 миллионов рублей.Это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020-м, когда он заработал примерно 84,04 миллиона рублей. В 2019-м доход спикера составил 100,2 миллиона.Как рассказал источник в окружении Володина, в прошлом году он направил более 70 процентов своих доходов на благотворительные цели. В целом его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8,32 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 989,2 квадратного метра, два гостевых дома, квартира в 174,3 "квадрата", машино-место, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.МинистрыДоходы главы Минобороны Сергея Шойгу выросли незначительно: в 2021 году он заработал примерно 16,6 миллиона рублей, а в 2020-м — 15,9 миллиона.Во владении у министра по-прежнему находятся два земельных участка (0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8 "квадрата"), гараж (133,7) и мастерская (153,4).Доходы супруги Шойгу в 2021 году упали: 9,1 миллиона рублей против 12,4 миллиона в 2020-м.Министр иностранных дел Сергей Лавров задекларировал 12,658 миллиона рублей, почти на 2,5 миллиона больше, чем в годом ранее.Его жена заработала примерно 900 тысяч рублей, она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого Лаврова в личном владении транспортные средства не значатся.В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж (100 квадратных метров). У Лаврова есть также квартира в 247 квадратных метров и гараж — 17,7 "квадрата".Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров. Его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей.На втором месте — вице-премьер Юрий Трутнев c 392,6 миллиона рублей, причем по сравнению с 2020-м его доходы выросли более чем в девять раз (с 42,3 миллиона). На третьем месте — министр транспорта Виталий Савельев, но в 2021-м он заработал меньше, чем годом ранее: 130,9 миллиона против 359,4 миллиона рублей.Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков заработал 14,5 миллиона рублей. При этом в 2020-м он задекларировал 12,527 миллиона, в 2019-м — 14,6 миллиона, в 2018-м — 12,8 миллиона. У жены Пескова Татьяны Навки доходы гораздо больше: в прошлом году они составили 218,5 миллиона рублей, в 2020-м — 212,878 миллиона, в 2019-м — 235,9 миллиона, в 2018 году — 218,6 миллиона. В собственности у пресс-секретаря две квартиры (111,7 и 112,5 квадратного метра), половина квартиры площадью 55,3 квадратного метра, парковочное место на 12,6 квадратного метра, земельные участки (7,967 и 1,406 тысячи квадратных метров) и жилой дом (779,2 квадратного метра). Кроме того, он задекларировал Mercedes-Benz V250, Kia Ceed и снегоболотоход CAN-AM.Мэр МосквыСергей Собянин за прошлый год заработал 8,2 миллиона рублей. Примерно таким же был его доход и в два предыдущие года.В собственности у мэра ничего не указано, а в пользовании — квартира площадью 308,1 квадратного метра.

https://ria.ru/20220415/dokhod-1783783025.html

https://ria.ru/20220415/dokhod-1783789225.html

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https://ria.ru/20220415/dokhod-1783771638.html

https://ria.ru/20220415/medvedev-1783770608.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

жилье, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф