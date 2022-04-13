https://ria.ru/20220413/shrilanka-1783321470.html

Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове

Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове - РИА Новости, 13.04.2022

Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове

Россияне продолжают ездить на Шри-Ланку, несмотря на экономический кризис и даже дефолт там, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в столице страны Коломбо. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:25

2022-04-13T16:25

2022-04-13T16:25

туризм

шри-ланка

коломбо

министерство финансов рф (минфин россии)

новости - туризм

туризм

туристы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россияне продолжают ездить на Шри-Ланку, несмотря на экономический кризис и даже дефолт там, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в столице страны Коломбо."Наши туристы продолжают посещать остров", — заявили в дипмиссии.Эксперты уверяют, что для туристов ничего не изменится, им можно планировать отдых, сообщает TourDom. Отели работают, "Аэрофлот" продолжает выполнять полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю. Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости бегут в Индию. Они вынуждены продавать свое имущество на острове, чтобы заплатить за переправу. Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

шри-ланка

коломбо

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

шри-ланка, коломбо, министерство финансов рф (минфин россии), новости - туризм, туризм, туристы