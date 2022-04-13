https://ria.ru/20220413/shrilanka-1783321470.html
Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове
Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове - РИА Новости, 13.04.2022
Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове
Россияне продолжают ездить на Шри-Ланку, несмотря на экономический кризис и даже дефолт там, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в столице страны Коломбо. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:25
2022-04-13T16:25
2022-04-13T16:25
туризм
шри-ланка
коломбо
министерство финансов рф (минфин россии)
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россияне продолжают ездить на Шри-Ланку, несмотря на экономический кризис и даже дефолт там, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в столице страны Коломбо."Наши туристы продолжают посещать остров", — заявили в дипмиссии.Эксперты уверяют, что для туристов ничего не изменится, им можно планировать отдых, сообщает TourDom. Отели работают, "Аэрофлот" продолжает выполнять полетную программу на Шри-Ланку с частотой три рейса в неделю. Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости бегут в Индию. Они вынуждены продавать свое имущество на острове, чтобы заплатить за переправу. Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, коломбо, министерство финансов рф (минфин россии), новости - туризм, туризм, туристы
Россияне продолжают отдыхать на Шри-Ланке, несмотря на дефолт на острове
Туристы, несмотря на дефолт на Шри-Ланке, продолжают посещать страну, сообщает дипмиссия