https://ria.ru/20220412/shri-lanka-1783035215.html

Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу

Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу - РИА Новости, 12.04.2022

Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу

Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:54

2022-04-12T09:54

2022-04-12T14:15

в мире

шри-ланка

украина

мвф

министерство финансов рф (минфин россии)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства.Власти указывают, что в конце прошлого месяца МВФ оценил размер долга Шри-Ланки как "неприемлемый".Руководство страны назвало решение временным, оно ожидает реструктуризацию обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.Также Минфин уточнил, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам по состоянию на 12 апреля 2022 года, при этом кредитные линии и выплаты, осуществляемые после этой даты, обслуживаются в обычном режиме.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим из-за ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы страны сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781582479.html

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Ольга Маркова

в мире, шри-ланка, украина, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)