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Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу - РИА Новости, 12.04.2022
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Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу
Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу - РИА Новости, 12.04.2022
Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу
Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:54
2022-04-12T14:15
в мире
шри-ланка
украина
мвф
министерство финансов рф (минфин россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства.Власти указывают, что в конце прошлого месяца МВФ оценил размер долга Шри-Ланки как "неприемлемый".Руководство страны назвало решение временным, оно ожидает реструктуризацию обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.Также Минфин уточнил, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам по состоянию на 12 апреля 2022 года, при этом кредитные линии и выплаты, осуществляемые после этой даты, обслуживаются в обычном режиме.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим из-за ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы страны сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html
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в мире, шри-ланка, украина, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)
09:54 12.04.2022 (обновлено: 14:15 12.04.2022)
 
Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу

Шри-Ланка объявила о дефолте по всему своему внешнему долгу

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри-Ланка
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства.

"Шри-Ланка имеет безупречный послужной список обслуживания внешнего долга с момента обретения независимости в 1948 году. Однако недавние события, в том числе последствия пандемии COVID-19 и <...> действия на Украине, настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным", — отмечается в заявлении министерства.

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Власти указывают, что в конце прошлого месяца МВФ оценил размер долга Шри-Ланки как "неприемлемый".
Руководство страны назвало решение временным, оно ожидает реструктуризацию обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.
Также Минфин уточнил, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам по состоянию на 12 апреля 2022 года, при этом кредитные линии и выплаты, осуществляемые после этой даты, обслуживаются в обычном режиме.
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Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим из-за ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы страны сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов.
 
В миреШри-ЛанкаУкраинаМВФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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