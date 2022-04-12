09:54 12.04.2022 (обновлено: 14:15 12.04.2022)
Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу
Шри-Ланка объявила о дефолте по всему своему внешнему долгу
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу, сообщил Минфин государства.
"Шри-Ланка имеет безупречный послужной список обслуживания внешнего долга с момента обретения независимости в 1948 году. Однако недавние события, в том числе последствия пандемии COVID-19 и <...> действия на Украине, настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным", — отмечается в заявлении министерства.
Руководство страны назвало решение временным, оно ожидает реструктуризацию обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.
Также Минфин уточнил, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам по состоянию на 12 апреля 2022 года, при этом кредитные линии и выплаты, осуществляемые после этой даты, обслуживаются в обычном режиме.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим из-за ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы страны сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов.