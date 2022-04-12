Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/shri-lanka-1783100769.html
СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия
СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия
Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в стране бегут в Индию, сообщает издание IANS. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:48
2022-04-12T13:48
в мире
шри-ланка
мвф
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_ca4994ff3df52fa9ca030df1fb407c0a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в стране бегут в Индию, сообщает издание IANS.По данным издания, в воскресенье в Индию прибыла очередная партия из 19 беженцев, общее число экономических беженцев из Шри-Ланки достигло 39 человек. Как рассказали прибывшие шри-ланкийцы, они продали свое имущество на острове, чтобы заплатить за переправу на лодке до Индии. Местные власти разместили беженцев в лагере в штате Тамил Наду, ожидают большую волну жителей Шри-Ланки, добавляет издание IANS.Ранее министерство финансов Шри-Ланки объявило дефолт по своему внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220407/ekonomiya-1782353621.html
https://ria.ru/20220408/bednost-1782421617.html
шри-ланка
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_528:0:7077:4912_1920x0_80_0_0_feb6265b10682561cf14be7eb0541cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, мвф, индия
13:48 12.04.2022
 
СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия

IANS: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в стране бегут в Индию, сообщает издание IANS.
По данным издания, в воскресенье в Индию прибыла очередная партия из 19 беженцев, общее число экономических беженцев из Шри-Ланки достигло 39 человек. Как рассказали прибывшие шри-ланкийцы, они продали свое имущество на острове, чтобы заплатить за переправу на лодке до Индии. Местные власти разместили беженцев в лагере в штате Тамил Наду, ожидают большую волну жителей Шри-Ланки, добавляет издание IANS.
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 17:07
Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество
Ранее министерство финансов Шри-Ланки объявило дефолт по своему внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Бедняки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 06:08
СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию
 
В миреШри-ЛанкаМВФИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала