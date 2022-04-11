https://ria.ru/20220411/shri-lanka-1782843360.html
Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной
Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной - РИА Новости, 11.04.2022
Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной
Между Россией и Шри-Ланкой возобновлено прямое авиасообщение, пишет АТОР. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:24
2022-04-11T11:24
2022-04-11T11:24
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шри-ланка
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Между Россией и Шри-Ланкой возобновлено прямое авиасообщение, пишет АТОР."Аэрофлот" перезапустил рейсы на островное государство, приостановленные в начале марта из-за международных санкций. Национальный перевозчик снова летает между Москвой и Коломбо по средам, пятницам и субботам. В апреле в продаже есть билеты от 25,5 тысячи рублей в одну сторону, во второй половине мая тарифы ниже — от 21,4 тысячи рублей.По оценкам туроператоров, прямые перелеты помогут стимулировать продажи путевок, которые снизились из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines в Москву. Стоимость пакетных туров на остров на майские праздники начинается от 130 тысяч рублей на двоих на семь ночей.К возвращению российских туристов на Шри-Ланке подготовились: у гостей теперь есть возможность обменять рубли на ланкийские рупии, правда, есть лимит – десять тысяч рублей в сутки на человека.
https://ria.ru/20220406/shri-lanka-1782029611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, аэрофлот
Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной
Туроператоры сообщили о возобновлении прямого авиасообщения со Шри-Ланкой
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Между Россией и Шри-Ланкой возобновлено прямое авиасообщение, пишет
АТОР.
"Аэрофлот" перезапустил рейсы на островное государство, приостановленные в начале марта из-за международных санкций. Национальный перевозчик снова летает между Москвой и Коломбо по средам, пятницам и субботам.
В апреле в продаже есть билеты от 25,5 тысячи рублей в одну сторону, во второй половине мая тарифы ниже — от 21,4 тысячи рублей.
По оценкам туроператоров, прямые перелеты помогут стимулировать продажи путевок, которые снизились из-за приостановки
рейсов SriLankan Airlines в Москву. Стоимость пакетных туров на остров на майские праздники начинается от 130 тысяч рублей на двоих на семь ночей.
К возвращению российских туристов на Шри-Ланке подготовились: у гостей теперь есть возможность обменять рубли на ланкийские рупии, правда, есть лимит – десять тысяч рублей в сутки на человека.