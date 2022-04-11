https://ria.ru/20220411/shri-lanka-1782843360.html

Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной

Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной - РИА Новости, 11.04.2022

Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной у туристов страной

Между Россией и Шри-Ланкой возобновлено прямое авиасообщение, пишет АТОР. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:24

2022-04-11T11:24

2022-04-11T11:24

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Между Россией и Шри-Ланкой возобновлено прямое авиасообщение, пишет АТОР."Аэрофлот" перезапустил рейсы на островное государство, приостановленные в начале марта из-за международных санкций. Национальный перевозчик снова летает между Москвой и Коломбо по средам, пятницам и субботам. В апреле в продаже есть билеты от 25,5 тысячи рублей в одну сторону, во второй половине мая тарифы ниже — от 21,4 тысячи рублей.По оценкам туроператоров, прямые перелеты помогут стимулировать продажи путевок, которые снизились из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines в Москву. Стоимость пакетных туров на остров на майские праздники начинается от 130 тысяч рублей на двоих на семь ночей.К возвращению российских туристов на Шри-Ланке подготовились: у гостей теперь есть возможность обменять рубли на ланкийские рупии, правда, есть лимит – десять тысяч рублей в сутки на человека.

https://ria.ru/20220406/shri-lanka-1782029611.html

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Мария Селиванова

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