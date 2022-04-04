SriLankan Airlines планирует возобновить полеты в Россию
АТОР: рейсы SriLankan Airlines в Россию могут начаться уже в апреле
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. SriLankan Airlines намерена возобновить рейсы в Россию, по информации источников, это может произойти уже в апреле, сообщает АТОР.
По данным ланкийских властей, рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника, 28 марта, после того как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию.
Министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга подчеркнул, что SriLankan Airlines вскоре возобновит прямые перелеты между Москвой и Коломбо.
По данным источников АТОР, SriLankan Airlines рассчитывает вернуться на маршрут Коломбо-Москва-Коломбо до конца апреля. Сейчас активно ищет нового страховщика, причем ведет консультации и с российскими компаниями.
"SriLankan Airlines вернется в Россию. Для нее это стратегический рынок, от которого авиакомпания не откажется", – сообщил эксперт, хорошо знакомый с планами перевозчика.
Он также напомнил, что Шри-Ланка – среди тех стран, которая обещала не задерживать по требованию зарубежных лизингодателей российские самолеты.
Согласно данным министерством туризма Шри-Ланки, с начала 2022 года страну уже посетили 37 355 россиян. РФ – второй по значимости въездной туристический рынок для страны.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Москвы в Коломбо с 8 апреля.
Сейчас на рейсах с пересадками недельные туры с перелетом на Шри-Ланку стоят 200-254 тыс. на двоих в отеле 4* с завтраками.
При этом в пятницу, 1 апреля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов. Государство переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа.