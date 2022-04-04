https://ria.ru/20220404/shri-lanka-1781617334.html

SriLankan Airlines планирует возобновить полеты в Россию

SriLankan Airlines планирует возобновить полеты в Россию - РИА Новости, 04.04.2022

SriLankan Airlines планирует возобновить полеты в Россию

SriLankan Airlines намерена возобновить рейсы в Россию, по информации источников, это может произойти уже в апреле, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:32

2022-04-04T10:32

2022-04-04T10:32

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. SriLankan Airlines намерена возобновить рейсы в Россию, по информации источников, это может произойти уже в апреле, сообщает АТОР.По данным ланкийских властей, рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника, 28 марта, после того как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию.Министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга подчеркнул, что SriLankan Airlines вскоре возобновит прямые перелеты между Москвой и Коломбо.По данным источников АТОР, SriLankan Airlines рассчитывает вернуться на маршрут Коломбо-Москва-Коломбо до конца апреля. Сейчас активно ищет нового страховщика, причем ведет консультации и с российскими компаниями.Он также напомнил, что Шри-Ланка – среди тех стран, которая обещала не задерживать по требованию зарубежных лизингодателей российские самолеты.Согласно данным министерством туризма Шри-Ланки, с начала 2022 года страну уже посетили 37 355 россиян. РФ – второй по значимости въездной туристический рынок для страны.Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Москвы в Коломбо с 8 апреля.Сейчас на рейсах с пересадками недельные туры с перелетом на Шри-Ланку стоят 200-254 тыс. на двоих в отеле 4* с завтраками.При этом в пятницу, 1 апреля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов. Государство переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа.

https://ria.ru/20220314/indiya-1778099434.html

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Лана Баева

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