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Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву - РИА Новости, 29.03.2022
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:38
туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна Ранатунга."Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника после того, как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию", — сказал министр.Он отметил, что сейчас идет обсуждение альтернативной схемы страхования для возобновления перелетов.Накануне перевозчик сообщил, что перестал летать в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании". До этого SriLankan Airlines выполняла два рейса в неделю между Коломбо и столицей РФ.
https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
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коломбо, москва, шри-ланка, новости - туризм, туризм, туристы, россия
15:38 29.03.2022
 
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву

Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна Ранатунга.
"Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника после того, как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию", — сказал министр.
Он отметил, что сейчас идет обсуждение альтернативной схемы страхования для возобновления перелетов.
Накануне перевозчик сообщил, что перестал летать в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании". До этого SriLankan Airlines выполняла два рейса в неделю между Коломбо и столицей РФ.
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:37Туризм
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
 
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