https://ria.ru/20220329/shrilanka-1780684617.html
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву - РИА Новости, 29.03.2022
Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:38
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна Ранатунга."Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника после того, как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию", — сказал министр.Он отметил, что сейчас идет обсуждение альтернативной схемы страхования для возобновления перелетов.Накануне перевозчик сообщил, что перестал летать в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании". До этого SriLankan Airlines выполняла два рейса в неделю между Коломбо и столицей РФ.
https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой