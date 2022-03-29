https://ria.ru/20220329/shrilanka-1780684617.html

Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву

Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву - РИА Новости, 29.03.2022

Власти Шри-Ланки назвали причину приостановки полетов в Москву

Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:38

2022-03-29T15:38

2022-03-29T15:38

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за проблем со страховкой, вскоре перевозки возобновятся, сообщил министр туризма Прасанна Ранатунга."Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены с понедельника после того, как British Airlines решила отменить страхование лайнеров SriLankan, летающих в Россию", — сказал министр.Он отметил, что сейчас идет обсуждение альтернативной схемы страхования для возобновления перелетов.Накануне перевозчик сообщил, что перестал летать в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании". До этого SriLankan Airlines выполняла два рейса в неделю между Коломбо и столицей РФ.

https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html

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Ольга Кабанова

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