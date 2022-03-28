https://ria.ru/20220328/shrilanka-1780427120.html

Авиакомпания SriLankan Airlines перестала летать в Россию

Авиакомпания SriLankan Airlines перестала летать в Россию - РИА Новости, 28.03.2022

Авиакомпания SriLankan Airlines перестала летать в Россию

SriLankan Airlines объявила о приостановке полетов между Шри-Ланкой и Москвой, с 28 марта в связи с "эксплуатационными ограничениями", которые находятся вне... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:02

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. SriLankan Airlines объявила о приостановке полетов между Шри-Ланкой и Москвой, с 28 марта в связи с "эксплуатационными ограничениями", которые находятся вне контроля авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика."Выражаем сожаление в связи с любыми неудобствами, причиненными клиентам этим решением, принятым из-за форс-мажорной ситуации, – уточняется в сообщении. – SriLankan Airlines надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся".В компании пояснили, что решение принято из-за международных финансовых санкций и введенных в отношении России лимитов по страхованию воздушных судов. В пресс-службе уточнили, что это непосредственно влияет на полеты авиакомпании SriLankan Airlines в Москву, поэтому рейсы прекращены до дальнейшего уведомления.До этого SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.

https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779563778.html

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Лана Баева

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