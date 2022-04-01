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Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов - РИА Новости, 01.04.2022
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Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов - РИА Новости, 01.04.2022
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов, сообщает издание Adaderana. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:40
2022-04-01T22:51
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов, сообщает издание Adaderana.Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции протеста в стране пострадали 37 человек, включая журналистов и полицейских. Акция протеста проходила в столице страны Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией. Протестующие в ночь на пятницу собрались возле дома президента с требованием его отставки. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо. После этого был введен комендантский час, полиция отменила его в пятницу.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты из-за сокращения туристического потока из-за пандемии коронавируса, страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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в мире, шри-ланка, коломбо, новости - туризм
21:40 01.04.2022 (обновлено: 22:51 01.04.2022)
 
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Раджапакса ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов, сообщает издание Adaderana.
Согласно сообщению издания, режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке вступает в силу с пятницы.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции протеста в стране пострадали 37 человек, включая журналистов и полицейских. Акция протеста проходила в столице страны Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией. Протестующие в ночь на пятницу собрались возле дома президента с требованием его отставки. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо. После этого был введен комендантский час, полиция отменила его в пятницу.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты из-за сокращения туристического потока из-за пандемии коронавируса, страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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