https://ria.ru/20220401/protesty-1781391935.html

Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов - РИА Новости, 01.04.2022

Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов, сообщает издание Adaderana. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:40

2022-04-01T21:40

2022-04-01T22:51

в мире

шри-ланка

коломбо

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_ca4994ff3df52fa9ca030df1fb407c0a.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протестов, сообщает издание Adaderana.Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции протеста в стране пострадали 37 человек, включая журналистов и полицейских. Акция протеста проходила в столице страны Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией. Протестующие в ночь на пятницу собрались возле дома президента с требованием его отставки. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо. После этого был введен комендантский час, полиция отменила его в пятницу.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты из-за сокращения туристического потока из-за пандемии коронавируса, страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220331/kolombo-1781184426.html

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, шри-ланка, коломбо, новости - туризм