https://ria.ru/20220412/rogozin-1782934647.html

Дмитрий Рогозин: ракет у нас — море, спутники нужны

Дмитрий Рогозин: ракет у нас — море, спутники нужны - РИА Новости, 12.04.2022

Дмитрий Рогозин: ракет у нас — море, спутники нужны

Большое количество российских ракет освободились после введения западными странами санкций и отказа "Роскосмоса" сотрудничать с ними. О том, какие аппараты... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:00

2022-04-12T11:00

2022-04-12T12:52

интервью

дмитрий рогозин

цниимаш

роскосмос

российские космические системы

санкции в отношении россии

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Большое количество российских ракет освободились после введения западными странами санкций и отказа "Роскосмоса" сотрудничать с ними. О том, какие аппараты могут быть запущены на этих ракетах, а также о том, какими разработками занимается сейчас российская ракетно-космическая отрасль, какие из них приоритетны, а какие могут подождать, и почему крайне важно развивать многоспутниковые группировки, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал во второй части интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану в День космонавтики.– После разрыва сотрудничества с OneWeb освободилось несколько ракет "Союз". Вы говорили, что их можно использовать для бесплатных запусков спутников российских производителей-частников. Когда возможен первый такой пуск?– Поступил запрос от российских компаний, которые располагают несколькими изготовленными аппаратами. Но они легкие для того, чтобы загрузить один "Союз", в любом случае потребуется целевая нагрузка. Сейчас идет планирование этих запусков.Ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие. Они длительное время могут находиться в наземном хранении. Поэтому у нас нет задачи срочно в ближайшие год-полтора осуществить пуски этих ракет. Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене.– О каких партнерах идет речь?– Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли.– Когда будет готов эскизный проект ракеты "Амур-СПГ", и когда появится переработанный с учетом использования метана и новых технологий проект сверхтяжелой ракеты?– Мы идем последовательно. Сначала надо получить двигатель РД-0169, использующий топливную пару метан-кислород.– И когда вы его получите?– В 2024 году мы должны получить прошедший через горячие испытания двигатель.Что касается ракеты "Амур-СПГ", то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию "Союза-2". Этот носитель прошел все необходимые модернизации, показывает высокие характеристики. На космодроме "Восточный" в 2016 году введен в эксплуатацию стартовый комплекс под "Союз-2". Глупо было бы так быстро отказываться от него. Сейчас в России присутствует весь спектр ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Соответственно, нет сейчас задачи форсировать создание ракет-носителей. Сейчас перед нами стоит другой приоритетный вопрос – кратное увеличение орбитальной группировки.Возвращаясь к метановым двигателям. По ним идет постоянный спор, в том числе в моем окружении. Преимущества у метана свои, безусловно, есть, но есть и неизученные риски. По сути дела, метановых двигателей с наработанной статистикой в мире еще нет. Многоразовость ракет той же SpaceX достигается с помощью керосиновых двигателей, а не метановых.У нас есть лучшие в мире кислородно-керосиновые двигатели линейки РД-171. Прекратились поставки РД-180 в США, который создавался в интересах ракеты Atlas. Напомню, было проведено 98 успешных пусков подряд. Соединенные Штаты продолжали у нас покупать двигатели за большие деньги просто потому, что не могли создать ничего подобного даже по лицензии, которая у них была. Лично мне, например, очень жалко, что мы этот двигатель не используем для себя.Наш колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море.Мы видим, как наши непартнеры используют в полной мере свои орбитальные группировки для поддержки враждебных для нас вооруженных сил Украины. И Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки фактически обеспечили для вооруженных сил Украины все необходимое – и космическую связь, и высокодетальное наблюдение. Мы в этой ситуации должны наращивать орбитальную группировку двойного назначения. Всем ресурсом, которым располагает "Роскосмос" на орбите, мы будем полностью делиться с нашими Вооруженными силами.– "Союзу-2" некоторые прочат 10-20, а то и еще 50 лет эксплуатации. То есть метановая ракета не появится практически никогда?– Мы работаем по всем направлениям. Перед новым годом прошли успешные испытания водородного двигателя. Это нужно, чтобы поднять мощность "Ангары" с 27 до 37 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту с космодрома Восточный. "Ангара" таким образом будет закрывать практически весь спектр: легкая ракета "Ангара-1.2", тяжелая "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности. Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн.– Тогда она по своим возможностям перекроет "Союз-5".– "Союз-5" работает на другом космодроме. Более того, у него грузоподъемность 17,5 тонны. Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается. В этом плане ракета "Союз-5", конечно, нужна.Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" – это начало пути, в то время как "Союз-5" находится в глубокой проработке. Ракета в ближайшее время будет изготовлена, сейчас она уже проходит все необходимые испытания. На космодроме Байконур в рамках программы "Байтерек" наши казахстанские коллеги с помощью технологов "Роскосмоса" в ближайшее время начнут переоборудовать стартовый и технический комплексы для обеспечения пусков этой ракеты.– Вы упомянули "Байтерек". А как дела обстоят на другой площадке Байконура "Гагаринский старт"? Когда начнется ее восстановление?– Пока никак. Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом. Самостоятельно нам восстанавливать "Гагаринский старт" не позволяет ограниченное финансирование. Во-первых, мы сейчас считаем каждый рубль, каждую копейку. А во-вторых, если и создавать стартовые комплексы, то, наверное, это необходимо делать прежде всего на своей национальной территории.Но можно договориться с казахстанцами о сугубо коммерческом применении этого стартового комплекса. Если Россия и Казахстан на уровне президентов примут соответствующее решение и финансирование будет выделено, то тогда "Гагаринский старт" можно модернизировать для проведения коммерческих пусков. Вопрос в другом – какие коммерческие программы могут быть в условиях санкций? Потому что мы знаем и крайне странные для меня заявления Казахстана, что они не будут помогать России обходить санкции. Поэтому думаю, что пока "Гагаринский старт" будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укор тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов.– Вы когда-то приглашали Илона Маска в Россию и даже достаточно своеобразно переписывались с ним в Twitter. Сейчас такая встреча возможна? Какие цели преследует Маск?– Мне кажется, что многие до конца не понимают, что из себя представляет господин Маск. С моей точки зрения, он точно не собирается на Марс. Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий – он выстроил "пищевую цепочку" прихода к власти. Сперва он создал успешно работающий носитель – ракету Falcon 9 с элементами "инженерного чуда", которое вызывает восторг у его фанатов. Для того, чтобы загрузить ее, инициировал создание орбитальной группировки Starlink с количеством спутников более 40 тысяч. То, что он вкладывает свои деньги, это, конечно, сказки. Все средства, которые Маск создавал, он создавал либо при финансовой и организационной поддержке правительства США, либо по прямым госсубсидиям. Например, на развертывание Starlink он получил уже около миллиарда долларов. А в целом эта программа стоит около 20 миллиардов бюджетных долларов. Почему? Конечно, не для того, чтобы обеспечить интернетом те 6% населения страны, которые его не имеют. Маск преследует другие цели, гораздо более важные. То, что произошло на Украине, показало, каким образом с помощью многоспутниковой орбитальной группировки широкополосного доступа в интернет можно обеспечить управление беспилотниками, связь между войсками, в том числе между отдельными разведывательно-диверсионными группами. Я думаю, что не только Россия, но и другие страны на этом примере поняли реальную опасность для их национальных интересов работы таких многоспутниковых группировок над их территориями.Но Маск и на этом не собирается останавливаться. Его тяга к власти состоит в том, что он, и я думаю, что мы скоро в этом убедимся, станет владельцем ведущих средств массовой информации. Недавнему сообщению о том, что он купил несколько процентов акций Twitter и вошел в состав его совета директоров предшествовала новость о его недовольстве этим Twitter. Акции после критики упали, он их тут же на понижении прикупил и теперь сидит в их офисе. Помяните мое слово – скоро он получит контрольное влияние в печатных СМИ, возможно, на телевидении.Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем дум, по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может и не только США. А покорение Марса и вся остальная словесная чепуха, это, скорее всего, "сопутствующие вещи", которые просто должны поддерживать пропагандистский эффект необычного "гомо сапиенса 2.0", "провидца-мессии", который оказался к нашему восторгу нашим современником.– Учитывая его популярность, он может стать властителем дум не только на Западе.– Мы знаем, что у него много сторонников не только среди российских энтузиастов космоса, но и среди "больших патриотов".– А наша многоспутниковая группировка "Сфера", которая создается в том числе и для того, чтобы парировать отключение России от глобального интернета, на каком этапе?– Те, кто не верил в ее необходимость, был скептиком и мешал нам продвигать этот проект, наверное, убедились в том, насколько это важно. Убедились в двух случаях – в январе и в феврале. В январе – события в Казахстане, где власти были вынуждены отключать оптоволоконный интернет, чтобы лишить вооруженную оппозицию координации между собой. Но при этом пострадали и сами государственные органы. С казахстанскими коллегами я обсуждал эту ситуацию, напомнил им, что они когда-то хотели запустить на свою территорию Троянского коня в виде абонентского оборудования компании OneWeb. В таком случае они стали бы первыми на территории Таможенного союза, кто поставил бы себя в полную зависимость от чужого космического интернета. Существует абсолютная гарантия того, что и OneWeb, и Starlink, где явно заметно присутствие американских и британских спецслужб, будут использоваться для решения военных задач и формирования информационных провокаций на территории противника. Казахстан этого избежал только потому, что не успел совершить ошибку и OneWeb банально не успел развернуть свою орбитальную группировку. В ином случае ситуация была бы намного более сложной.Что касается нашей орбитальной группировки, то мы планируем не позднее конца апреля развернуть работы по созданию системы как минимум из четырех аппаратов "Экспресс-РВ". Они будут летать на высокоэллиптической орбите и создавать для РФ режим широкополосного доступа в интернет уже начиная с конца 2025 года. Запуск первого аппарата планируется ориентировочно на ноябрь 2025 года. Эта система не имеет глобального характера, как Starlink или OneWeb, потому что у нас нет планов свержения неугодных режимов и проведения военных операций по всей Земле, как у наших непартнеров. Главная задача нашей системы – обеспечить безопасность и доступ в интернет, стабильную связь, в том числе в арктической зоне, в зоне Северного морского пути. Для этого мощности четырех аппаратов на высоком эллипсе будет достаточно.Второй момент, это сама система "Сфера". Первый аппарат-демонстратор, который покажет, насколько работают эти технологии, мы планируем отправить на орбиту уже в конце этого года. Речь о спутнике "Скиф-Д". Он уже в работе, деньги на эту программу выделены.– Деньги выделены по семь миллиардов в 2022, 2023 и 2024 годах. Какое финансирование предполагается после этого до завершения разворачивания системы на орбите в 2028 году?– Для того, чтобы развернуть эту систему в плановые сроки, достаточно будет финансировать работы ежегодно в объеме порядка 10 миллиардов рублей. Речь не идет о создании больших и дорогих спутников, работающих на геостационарной орбите, мы должны создавать легкие и дешевые аппараты для низких и средних орбит. Но их надо делать много и серийно. Мы с министерством финансов этот вопрос проговорили, понимание достигнуто, думаю, что все будет нормально.Первую часть интервью читайте здесь>>>

https://ria.ru/20220407/raketa-1782301553.html

https://ria.ru/20210904/rogozin-1748725606.html

https://ria.ru/20220201/raketa-1770446100.html

https://ria.ru/20200711/1574208434.html

https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007883.html

https://ria.ru/20200306/1568227508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Рогозин об увеличении количества спутников в космосе, Илоне Маске и будущем отрасли Мировая общественность давно обсуждает вопрос продления работы Международной космической станции до 2028 или до 2030 года. Однако последний год, наоборот, идут разговоры о возможном прекращении функционирования МКС в ближайшей перспективе. Большое количество российских ракет освободились после введения западными странами санкций и отказа "Роскосмоса" сотрудничать с ними. О том, какие аппараты могут быть запущены на этих ракетах, а также о том, какими разработками занимается сейчас российская ракетно-космическая отрасль, какие из них приоритетны, а какие могут подождать, и почему крайне важно развивать многоспутниковые группировки, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал во второй части интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану в День космонавтики. 2022-04-12T11:00 true PT54M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, дмитрий рогозин, цниимаш, роскосмос, российские космические системы , санкции в отношении россии