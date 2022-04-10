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Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов

Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Жадо призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, не прошедший во второй тур президентских выборов в стране, призвал... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:39

2022-04-10T21:39

2022-04-10T21:52

франция

в мире

выборы президента франции — 2022

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, не прошедший во второй тур президентских выборов в стране, призвал избирателей поддержать кандидатуру действующего главы государства Эммануэля Макрона.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022