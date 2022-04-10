В Париже появились "предвыборные плакаты" с котами

ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе: один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов, передает корреспондент РИА Новости.Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента.Среди лозунгов "котов-кандидатов" - "Свобода, равенство и больше паштета!", "Перемены в питании - прямо сейчас!", "У Республики - сиеста!".Избирательные участки для голосования в первом туре президентских выборов открылись во Франции в 8.00 по парижскому времени (9.00 мск) в воскресенье.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура, первый - 10 апреля, второй - 24 апреля. Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Реклама кошачьего корма в предвыборной стилистике во Франции
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе: один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов, передает корреспондент РИА Новости.
Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
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Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
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Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Среди лозунгов "котов-кандидатов" - "Свобода, равенство и больше паштета!", "Перемены в питании - прямо сейчас!", "У Республики - сиеста!".
Избирательные участки для голосования в первом туре президентских выборов открылись во Франции в 8.00 по парижскому времени (9.00 мск) в воскресенье.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура, первый - 10 апреля, второй - 24 апреля. Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.
На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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