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В Париже появились "предвыборные плакаты" с котами

В Париже появились "предвыборные плакаты" с котами - РИА Новости, 10.04.2022

В Париже появились "предвыборные плакаты" с котами

Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе: один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:02

2022-04-10T19:02

2022-04-10T19:02

в мире

франция

выборы президента франции

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе: один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов, передает корреспондент РИА Новости.Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента.Среди лозунгов "котов-кандидатов" - "Свобода, равенство и больше паштета!", "Перемены в питании - прямо сейчас!", "У Республики - сиеста!".Избирательные участки для голосования в первом туре президентских выборов открылись во Франции в 8.00 по парижскому времени (9.00 мск) в воскресенье.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура, первый - 10 апреля, второй - 24 апреля. Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции