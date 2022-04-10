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Явка на президентских выборах во Франции превысила 60 процентов

Явка на президентских выборах во Франции превысила 60 процентов - РИА Новости, 10.04.2022

Явка на президентских выборах во Франции превысила 60 процентов

Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 мск) составляет 65%, сообщает министерство внутренних дел Пятой республики. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:03

2022-04-10T18:03

2022-04-10T18:25

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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 мск) составляет 65%, сообщает министерство внутренних дел Пятой республики.Это на 4,2% меньше, чем явка к этому же часу в первом туре президентских выборов 2017 года — тогда она составила 69,22%. В 2012 этот показатель достиг 70,59%.Участки на материковой части Франции открылись в воскресенье 08:00. Они будут до 20:00.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, выборы президента франции, в мире