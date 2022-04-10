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Процедура выборов президента Франции

Процедура выборов президента Франции - РИА Новости, 10.04.2022

Процедура выборов президента Франции

Согласно Конституции Французской республики, президент является основным гарантом национальной независимости, целостности территории, соблюдения международных... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T00:11

2022-04-10T00:11

2022-04-10T00:11

справки

франция

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выборы президента франции

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Согласно Конституции Французской республики, президент является основным гарантом национальной независимости, целостности территории, соблюдения международных договоров.Президент избирается прямым голосованием сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может избираться президентом Франции более двух сроков подряд.Выборы президента проводятся не позднее, чем за 20 и не ранее, чем за 35 дней до истечения полномочий действующего президента. Выборы проводятся по объявлению правительства.Единой централизованной системы постоянно действующих избирательных органов во Франции не существует. На федеральном уровне в организации выборов участвуют Конституционный совет, осуществляющий общее наблюдение за выборами. В его состав входит девять человек, а также бывшие президенты Франции. Три члена Конституционного совета, включая председателя, назначает президент Франции, по три члена назначаются председателями Сената и Национальным собранием. Срок полномочий Совета – девять лет, а каждые три года происходит ротация 1/3 членов. Также организация выборов на национальном уровне находится в ведении МВД Франции. МВД Франции обеспечивает организационное, правовое регулирование выборов, сбор результатов выборов (УИК – мэрия – префект) и их представление СМИ и общественности.Ряд комиссий, таких как Комиссия по контролю за голосованием, Комиссия по предвыборной агитации, Национальная счетная комиссия, Высший совет по электронным средствам массовой информации, осуществляют контроль на общенациональном уровне за ходом выборов по профильным направлениям своей деятельности.На более низких уровнях в организации выборов участвуют магистраты, фиксирующие нарушения избирательного права, и представители исполнительной власти на местах – мэры и мэрии. Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.Для того чтобы стать кандидатом на президентских выборах, необходимо получить в поддержку выдвижения подписи не менее 500 выборных должностных лиц.Это могут быть депутаты, сенаторы и представители в Европарламенте; мэры городов, муниципалитетов и округов; председатели совещательных органов мегаполисов; советники; избранные члены провинциальных ассамблей и др.Каждое выборное должностное лицо может поддержать только одного кандидата, и его выбор не подлежит отмене (если, например, кандидат откажется баллотироваться, выборное должностное лицо не может поддержать другого кандидата).Подписавшие должны представлять не менее чем 30 различных административно-территориальных единиц (не более 1/10 подписей в каждой из них). Списки поддержавших того или иного кандидата официально публикуются.Период сбора подписей заканчивается не позднее шестой пятницы перед первым туром выборов.Кандидаты на пост президента страны должны представить декларации о своем имущественном положении и интересах, а в случае избрания – обязательство, согласно которому данное лицо обязуется представить новую декларацию перед истечением своего мандата.Конституционный совет публикует официальный список кандидатов на президентских выборах не позднее, чем за четыре недели до первого тура голосования. Порядок кандидатов в списке определяется жеребьевкой.Продолжительность избирательной кампании составляет приблизительно 30 дней.Все кандидаты получают от государства одинаковые льготы для проведения предвыборной кампании.После публикации списка кандидатов государство выплачивает каждому из них сумму в размере 200 тысяч евро в качестве аванса на единовременное возмещение их расходов на предвыборную кампанию. Если сумма возмещения (указана ниже) не достигнет этой суммы, то превышение подлежит возврату.Потолок избирательных расходов установлен в размере 13,7 миллионов евро для каждого кандидата на выборах президента республики. В случае второго тура голосования он увеличивается до 18,3 миллионов евро для каждого из кандидатов.Каждому кандидату единовременно возмещается сумма, равная 4,75% от суммы предельного уровня расходов на избирательную кампанию; эта сумма увеличивается до 47,5% в том случае, если кандидат набрал более 5% от общего числа голосов, поданных в первом туре.Право голосовать на выборах имеют дееспособные граждане Франции, достигшие 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами и зарегистрированные в списке избирателей.Французы, живущие за пределами республики и желающие голосовать за границей, должны быть зарегистрированы в консульском избирательном списке.Возможно голосование по доверенности.Голосование по доверенности позволяет избирателю, отсутствующему в день выборов, быть представленным избирателем, зарегистрированным в том же муниципалитете или в том же консульском списке, что и он. Голосование за рубежом проводится в дипломатических и консульских учреждениях. В посольствах и консульских учреждениях, расположенных на американском континенте, голосование проводится в субботу из-за разницы во времени. Это исключение также относится к Французской Полинезии. В случае голосования по доверенности представитель может проголосовать максимуму по трем доверенностям.Законом предусмотрено, что лица, находящиеся в предварительном заключении, и заключенные, отбывающие наказание, не лишенные избирательных прав, содержащиеся в исправительном учреждении, расположенном на территории Франции, могут, если они зарегистрированы в избирательном списке, проголосовать заочно, по почте. Избирательные участки открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть избирательные участки позднее – в 20.00.Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство поданных голосов.Если ни один из кандидатов не получил абсолютное большинство голосов, то проводится второй тур, в котором участвую два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, франция, европарламент, министерство внутренних дел франции, президентские выборы во франции, выборы президента франции